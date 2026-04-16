CREOK、UUUMと戦略的業務提携を締結
株式会社CREOK（本社：東京都、代表取締役CEO：桜井 吉男、以下 CREOK）は、UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下 UUUM）と、TikTok Shopを起点としたコンテンツコマース領域における戦略的業務提携を締結いたしました。
本提携により、両社はTAP（TikTok Affiliate Partner）およびCAP（Creator Agency Partner）領域において共同で事業基盤を構築し、日本市場におけるコンテンツコマースの中核プレイヤーとなることを目指します。
■ 市場背景
1兆円市場の立ち上がりフェーズ
日本におけるTikTok Shop市場は、今後数年で1兆円規模への成長が見込まれる新興市場です。
従来の検索型ECに対し、ショート動画やライブ配信を起点とした「コンテンツコマース」は、
・高いCVR（購買転換率）
・衝動購買の誘発
・ファンベースの形成
といった特徴を持ち、グローバルで急速に拡大しています。
一方で日本市場では、
「売れる仕組み」と「売れるクリエイター」が分断されていることが課題となっており、
この統合が市場成長の鍵となっています。
■ 戦略的位置付け
「コマース基盤」と「クリエイター基盤」の統合
本提携は単なる業務連携ではなく、
コンテンツコマースにおけるインフラ構築を目的とした戦略アライアンスです。
・CREOK：商品・運営・データを統合したコマース基盤
・UUUM：トップクリエイターおよび育成基盤
この両者を統合することで、
・クリエイターが“売れる状態”を標準化
・企業が“売れる仕組み”を即時導入可能
な環境を構築し、コンテンツコマース市場の拡大を加速させます。
■ 事業戦略
TAP・CAP領域でのスケールモデル構築
本提携では、以下の2領域を中心に事業展開を進めます。
１. TAP（TikTok Affiliate Partner）領域
クリエイターによる販売を拡大する「商流構築モデル」
・クリエイター向け商品供給基盤の構築
・売れる商材のデータドリブン選定
・アフィリエイト販売のスケール化
本領域では、商品とクリエイターを接続することで、コンテンツを起点とした販売の最大化を図ります。
２. CAP（Creator Agency Partner）領域
クリエイターの収益化を支援する「育成・マネジメントモデル」
・UUUMクリエイターのTikTok Shop参入支援
・ライブコマース育成プログラムの提供
・販売に特化したクリエイターの創出
これにより、クリエイターの新たな収益機会を創出し、持続的なコマースエコシステムの構築を目指します。
■ 成長イメージ
本モデルは、クリエイター数と生産性（GMV）に応じてスケールする構造を持ちます。
例：
・100名の稼働クリエイター
・1人あたり月間GMV 300万円
→ 月間流通総額：約3億円
→ 年間流通総額：約36億円
これを数百～1,000人規模へ拡大することで、数百億円規模の流通総額創出が可能となります。
■ CREOKの強み
実践に基づく「売上創出モデル」
CREOKは、自社でのTikTok Shop運営を通じて、
・ショート動画制作
・ライブコマース運営
・広告運用
・商品開発～販売
を一気通貫で実行しており、実践ベースでの売上創出ノウハウを蓄積しています。
また、2025年には約1,000平方メートル 規模のTikTok Shop特化拠点
「CREOK LAB」を東京に開設。
・コンテンツ制作
・ライブ配信
・データ分析
を一体化した環境により、スケーラブルなコマース運営体制を構築しています。
■ 今後の展開
CREOKとUUUMは本提携を通じて、
・クリエイター数の拡大
・商品供給基盤の強化
・データ活用の高度化
を推進し、TikTok Shopにおけるコンテンツコマースの発展に貢献してまいります。
■ 目標（短中期）
・クリエイター数：数百名規模へ拡大
・年間流通総額：数十億円から数百億円規模へ成長
・アパレル・食品・美容・日用品など複数カテゴリへの展開
■ 会社概要
UUUM株式会社
UUUM
UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYoYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。
【基本情報】
会社名
UUUM（ウーム）株式会社
代表者：
代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之
設立：2013年6月
コーポレートサイト：
https://uuum.co.jp/
クリエイターサイト：
https://uuum.jp
株式会社CREOK
CREOK
CREOKは、TikTok Shopを中心としたコンテンツコマース事業を展開しています。
ショート動画、ライブコマース、クリエイターエコノミーを組み合わせた販売モデルを構築し、自社事業および企業向け支援を行っています。
【基本情報】
会社名
株式会社 CREOK（クレオク）
所在地
東京都江東区毛利 2-9-20 4F
代表者
代表取締役 CEO 桜井 吉男
資本金
1億円（資本準備金含む）
事業内容
TikTok Shop運営支援／ライブコマーススタジオ運営／クリエイター育成／配信マーケティング支援
認定資格
TikTok Shop 認定パートナー（TSP／TAP／CAP）
公式サイト
https://creok.co.jp(https://creok.co.jp)
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 CREOK（クレオク）
E-mail：info@creok.co.jp