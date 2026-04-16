CREOK、UUUMと戦略的業務提携を締結

株式会社ＣＲＥＯＫ

株式会社CREOK（本社：東京都、代表取締役CEO：桜井 吉男、以下 CREOK）は、UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下 UUUM）と、TikTok Shopを起点としたコンテンツコマース領域における戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携により、両社はTAP（TikTok Affiliate Partner）およびCAP（Creator Agency Partner）領域において共同で事業基盤を構築し、日本市場におけるコンテンツコマースの中核プレイヤーとなることを目指します。

■ 市場背景

1兆円市場の立ち上がりフェーズ

日本におけるTikTok Shop市場は、今後数年で1兆円規模への成長が見込まれる新興市場です。

従来の検索型ECに対し、ショート動画やライブ配信を起点とした「コンテンツコマース」は、

・高いCVR（購買転換率）

・衝動購買の誘発

・ファンベースの形成

といった特徴を持ち、グローバルで急速に拡大しています。

一方で日本市場では、

「売れる仕組み」と「売れるクリエイター」が分断されていることが課題となっており、

この統合が市場成長の鍵となっています。

■ 戦略的位置付け

「コマース基盤」と「クリエイター基盤」の統合

本提携は単なる業務連携ではなく、

コンテンツコマースにおけるインフラ構築を目的とした戦略アライアンスです。

・CREOK：商品・運営・データを統合したコマース基盤

・UUUM：トップクリエイターおよび育成基盤

この両者を統合することで、

・クリエイターが“売れる状態”を標準化

・企業が“売れる仕組み”を即時導入可能

な環境を構築し、コンテンツコマース市場の拡大を加速させます。

■ 事業戦略

TAP・CAP領域でのスケールモデル構築

本提携では、以下の2領域を中心に事業展開を進めます。

１. TAP（TikTok Affiliate Partner）領域

クリエイターによる販売を拡大する「商流構築モデル」

・クリエイター向け商品供給基盤の構築

・売れる商材のデータドリブン選定

・アフィリエイト販売のスケール化

本領域では、商品とクリエイターを接続することで、コンテンツを起点とした販売の最大化を図ります。

２. CAP（Creator Agency Partner）領域

クリエイターの収益化を支援する「育成・マネジメントモデル」

・UUUMクリエイターのTikTok Shop参入支援

・ライブコマース育成プログラムの提供

・販売に特化したクリエイターの創出

これにより、クリエイターの新たな収益機会を創出し、持続的なコマースエコシステムの構築を目指します。

■ 成長イメージ

本モデルは、クリエイター数と生産性（GMV）に応じてスケールする構造を持ちます。

例：

・100名の稼働クリエイター

・1人あたり月間GMV 300万円

→ 月間流通総額：約3億円

→ 年間流通総額：約36億円

これを数百～1,000人規模へ拡大することで、数百億円規模の流通総額創出が可能となります。

■ CREOKの強み

実践に基づく「売上創出モデル」

CREOKは、自社でのTikTok Shop運営を通じて、

・ショート動画制作

・ライブコマース運営

・広告運用

・商品開発～販売

を一気通貫で実行しており、実践ベースでの売上創出ノウハウを蓄積しています。

また、2025年には約1,000平方メートル 規模のTikTok Shop特化拠点

「CREOK LAB」を東京に開設。

・コンテンツ制作

・ライブ配信

・データ分析

を一体化した環境により、スケーラブルなコマース運営体制を構築しています。

■ 今後の展開

CREOKとUUUMは本提携を通じて、

・クリエイター数の拡大

・商品供給基盤の強化

・データ活用の高度化

を推進し、TikTok Shopにおけるコンテンツコマースの発展に貢献してまいります。

■ 目標（短中期）

・クリエイター数：数百名規模へ拡大

・年間流通総額：数十億円から数百億円規模へ成長

・アパレル・食品・美容・日用品など複数カテゴリへの展開

■ 会社概要

UUUM株式会社

UUUM

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYoYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。

【基本情報】

会社名

UUUM（ウーム）株式会社

代表者：

代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：

https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：

https://uuum.jp

株式会社CREOK

CREOK

CREOKは、TikTok Shopを中心としたコンテンツコマース事業を展開しています。

ショート動画、ライブコマース、クリエイターエコノミーを組み合わせた販売モデルを構築し、自社事業および企業向け支援を行っています。

【基本情報】

会社名

株式会社 CREOK（クレオク）

所在地

東京都江東区毛利 2-9-20 4F

代表者

代表取締役 CEO 桜井 吉男

資本金

1億円（資本準備金含む）

事業内容

TikTok Shop運営支援／ライブコマーススタジオ運営／クリエイター育成／配信マーケティング支援

認定資格

TikTok Shop 認定パートナー（TSP／TAP／CAP）

公式サイト

https://creok.co.jp(https://creok.co.jp)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 CREOK（クレオク）

E-mail：info@creok.co.jp