CREOK、UUUMと戦略的業務提携を締結

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株式会社ＣＲＥＯＫ

株式会社CREOK（本社：東京都、代表取締役CEO：桜井 吉男、以下 CREOK）は、UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下 UUUM）と、TikTok Shopを起点としたコンテンツコマース領域における戦略的業務提携を締結いたしました。


本提携により、両社はTAP（TikTok Affiliate Partner）およびCAP（Creator Agency Partner）領域において共同で事業基盤を構築し、日本市場におけるコンテンツコマースの中核プレイヤーとなることを目指します。



■ 市場背景


1兆円市場の立ち上がりフェーズ


日本におけるTikTok Shop市場は、今後数年で1兆円規模への成長が見込まれる新興市場です。


従来の検索型ECに対し、ショート動画やライブ配信を起点とした「コンテンツコマース」は、


・高いCVR（購買転換率）


・衝動購買の誘発


・ファンベースの形成


といった特徴を持ち、グローバルで急速に拡大しています。


一方で日本市場では、


「売れる仕組み」と「売れるクリエイター」が分断されていることが課題となっており、


この統合が市場成長の鍵となっています。



■ 戦略的位置付け


「コマース基盤」と「クリエイター基盤」の統合


本提携は単なる業務連携ではなく、


コンテンツコマースにおけるインフラ構築を目的とした戦略アライアンスです。


・CREOK：商品・運営・データを統合したコマース基盤


・UUUM：トップクリエイターおよび育成基盤


この両者を統合することで、


・クリエイターが“売れる状態”を標準化


・企業が“売れる仕組み”を即時導入可能


な環境を構築し、コンテンツコマース市場の拡大を加速させます。



■ 事業戦略


TAP・CAP領域でのスケールモデル構築


本提携では、以下の2領域を中心に事業展開を進めます。


１. TAP（TikTok Affiliate Partner）領域


クリエイターによる販売を拡大する「商流構築モデル」


・クリエイター向け商品供給基盤の構築


・売れる商材のデータドリブン選定


・アフィリエイト販売のスケール化


本領域では、商品とクリエイターを接続することで、コンテンツを起点とした販売の最大化を図ります。


２. CAP（Creator Agency Partner）領域


クリエイターの収益化を支援する「育成・マネジメントモデル」


・UUUMクリエイターのTikTok Shop参入支援


・ライブコマース育成プログラムの提供


・販売に特化したクリエイターの創出


これにより、クリエイターの新たな収益機会を創出し、持続的なコマースエコシステムの構築を目指します。



■ 成長イメージ


本モデルは、クリエイター数と生産性（GMV）に応じてスケールする構造を持ちます。


例：


・100名の稼働クリエイター


・1人あたり月間GMV 300万円


→ 月間流通総額：約3億円


→ 年間流通総額：約36億円


これを数百～1,000人規模へ拡大することで、数百億円規模の流通総額創出が可能となります。



■ CREOKの強み


実践に基づく「売上創出モデル」


CREOKは、自社でのTikTok Shop運営を通じて、


・ショート動画制作


・ライブコマース運営


・広告運用


・商品開発～販売


を一気通貫で実行しており、実践ベースでの売上創出ノウハウを蓄積しています。


また、2025年には約1,000平方メートル 規模のTikTok Shop特化拠点


「CREOK LAB」を東京に開設。


・コンテンツ制作


・ライブ配信


・データ分析


を一体化した環境により、スケーラブルなコマース運営体制を構築しています。



■ 今後の展開


CREOKとUUUMは本提携を通じて、


・クリエイター数の拡大


・商品供給基盤の強化


・データ活用の高度化


を推進し、TikTok Shopにおけるコンテンツコマースの発展に貢献してまいります。



■ 目標（短中期）


・クリエイター数：数百名規模へ拡大


・年間流通総額：数十億円から数百億円規模へ成長


・アパレル・食品・美容・日用品など複数カテゴリへの展開



■ 会社概要


UUUM株式会社



UUUM





UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYoYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。



【基本情報】


会社名


UUUM（ウーム）株式会社


代表者：


代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之


設立：2013年6月


コーポレートサイト：


https://uuum.co.jp/


クリエイターサイト：


https://uuum.jp



株式会社CREOK



CREOK





CREOKは、TikTok Shopを中心としたコンテンツコマース事業を展開しています。


ショート動画、ライブコマース、クリエイターエコノミーを組み合わせた販売モデルを構築し、自社事業および企業向け支援を行っています。



【基本情報】


会社名


株式会社 CREOK（クレオク）


所在地


東京都江東区毛利 2-9-20 4F


代表者


代表取締役 CEO 桜井 吉男


資本金


1億円（資本準備金含む）


事業内容


TikTok Shop運営支援／ライブコマーススタジオ運営／クリエイター育成／配信マーケティング支援


認定資格


TikTok Shop 認定パートナー（TSP／TAP／CAP）


公式サイト


https://creok.co.jp(https://creok.co.jp)



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社 CREOK（クレオク）


E-mail：info@creok.co.jp