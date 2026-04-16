特別仕様のデジタルメモ「ポメラ」最新作 DM250XYZ Midnight Purple（ミッドナイトパープル）キングジム公式オンラインストアにて抽選販売

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長: 木村 美代子）は、特別仕様のデジタルメモ「ポメラ」DM250XYZ Midnight Purple（ミッドナイトパープル）をキングジム公式オンラインストアにて500台限定で抽選販売します（抽選期間：2026年4月30日（木）正午から5月17日（日）23：59まで）。また、同モデルのプレゼントキャンペーンをキングジム公式Xにて実施します。

デジタルメモ「ポメラ」は、“文章を書く”ことに特化した専用デバイスです。メールの送受信やWebの閲覧などのオンライン機能を搭載していないため、最高の「書く」を味わえるツールとして、2008年の発売以来、多くのライターやビジネスパーソンから熱く支持されてきました。

これまで特別仕様の「ポメラ」は複数回発売してきましたが、そのたびにご好評をいただき、毎回完売となる人気企画となっています。今回のDM250XYZ Midnight Purpleは、「ポメラ」の現行モデルであるDM250をベースに、落ち着きのある深いパープルの透明ボディを採用。うっすらと透ける内部基板が奥行きを感じさせ、深みのあるパープルが大人の「ポメラ」ファンのコレクター心を刺激するデザインとなっています。また、DM250XYZ Midnight Purpleのロゴをあしらった「限定アクリルキーホルダー（ロゴタグ）」を本製品の購入特典として同梱しています。今回はキングジム公式オンラインストアにて500台限定で抽選販売します。

なお、抽選販売の受付開始に先駆け、同モデルの本体をプレゼントするキャンペーンをキングジム公式Xにて実施します。

キングジムは、本キャンペーンを通じて、「ポメラ」シリーズのさらなる市場拡大を目指してまいります。

■ キングジム公式オンラインストアにて数量限定で抽選販売

キングジム公式オンラインストアにて、以下の日程でデジタルメモ「ポメラ」DM250XYZ Midnight Purpleを500台限定で抽選販売します。

あわせて、「限定ダイカットアクリルキーホルダー（ポメラ本体）」をストア限定で発売します。

※DM250XYZ Midnight Purpleの抽選販売時にセットでお申し込みいただくことも可能です。

抽選販売受付期間：2026年4月30日（木）正午から5月17日（日）23：59まで

購入URL ：https://kingjim.com/products/dm250xyz

販売価格 ：本体 60,280円（税込）

本体＋限定ダイカットアクリルキーホルダー（ポメラ本体）セット 61,000円

（税込）

結果通知 ：2026年5月22日（金）正午～順次

商品発送 ：2026年5月25日（月）～順次

■ 製品概要

・デジタルメモ「ポメラ」DM250XYZ Midnight Purple

特別仕様のDM250XYZ Midnight Purpleは、過去に実施したユーザーアンケートで最も人気の高かったカラー「透明」を踏襲しています。今回は落ち着きのある深いパープルの透明ボディを採用し、「ポメラ」ファンのコレクター心を刺激するデザインに仕上げました。また、本製品の購入特典として、「限定アクリルキーホルダー（ロゴタグ）」を同梱しています。

同梱品：限定アクリルキーホルダー（ロゴタグ）DM250 XYZ Midnight Purple（手前）と現行モデル（奥）過去の限定色 (中)

・限定ダイカットアクリルキーホルダー（ポメラ本体）

本体に同梱されているものとは異なる、「限定ダイカットアクリルキーホルダー（ポメラ本体）」は単品でもご購入いただけます。

購入ＵＲＬ：https://kingjim.com/products/ec-ak-dm250xyz

販売価格 ：770円（税込）

■プレゼントキャンペーン概要

キングジム公式Xにて、キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で以下の賞品をプレゼントします。

実施期間 ：2026年4月16日（木）正午 から 4月27日（月）23：59まで

プレゼント内容：A賞 デジタルメモ「ポメラ」DM250XYZ Midnight Purple 1台

限定アクリルキーホルダー（ロゴタグ） 1個（同梱）

B賞 限定ダイカットアクリルキーホルダー（ポメラ本体） 1個

当選者数 ：A賞：3名様 / B賞：30名様

結果通知 ：2026年4月下旬予定

発送時期 ：2026年5月中旬予定

■ 応募方法

ステップ１.：キングジム公式X @kingjimをフォロー

ステップ２.：キャンペーンの該当投稿をリポスト

詳細ページ：https://www.kingjim.co.jp/news/detail/campaign/260416cp.pdf