【UPDATA×メディックス】カスタマーサクセス大交流会を開催

株式会社メディックス

株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス)は、株式会社UPDATA(本社：東京都港区、代表取締役：岡村雅信、以下UPDATA)と、【UPDATA×メディックス】カスタマーサクセス大交流会を共催いたします。

イベント申し込みは、こちら :https://magicsuccess.tech/event/detail/20260519-cs-meetup?event_utm_source=medix

イベントについて

【開催概要】

カスタマーサクセスに特化したリアル開催の交流イベント、「カスタマーサクセス大交流会」を2026年5月19日（火）に開催いたします。メディックスのパートナーである株式会社UPDATAとの共催による特別企画です。

メディックスからは、AIを活用したソリューションやカスタマーサクセスの改善ポテンシャル診断を紹介します。

カスタマーサクセス部門・カスタマーマーケティング部門の責任者や、現場の最前線で活躍されるメンバーの方はもちろん、CROや事業責任者など、既存顧客のレベニューに責任を持つリーダー層の方々のご参加もお待ちしております。

当日は、おいしいご飯とお酒を囲みながら、日頃のカスタマーサクセスに関する課題や成功事例の共有、AI活用、これからのカスタマーサクセスについてなど、役職や会社の垣根を越えて熱く語り合うイベントとなります。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

イベント申し込みは、こちら :https://magicsuccess.tech/event/detail/20260519-cs-meetup?event_utm_source=medix

【プログラム】

・18:45～19:00 開場・受付開始

・19:00～19:05 オープニング

・19:05～19:40 主催ピッチ

・19:40～20:45 交流・歓談

・20:45～21:00 集合写真撮影・閉会

【このような方におすすめ】

・CRO、事業責任者をはじめとする、既存顧客のレベニュー責任者様

・カスタマーサクセス部門の責任者の方、および実務担当者の方

・カスタマーマーケティング部門の責任者の方、および実務担当者の方

・既存顧客営業部門の責任者の方、および実務担当者の方

【イベント詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/113_1_bd5ad4877a0531e70a138122b9183287.jpg?v=202604161251 ]

■メディックス 会社概要

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務、インターネット広告の企画・制作、Webサイトの構築、Web解析の運用コンサルティング、CRMコンサルティング、データ活用基盤の構築、メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

コーポレートサイト：https://www.medix-inc.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/medix_culture/

公式Facebook：https://www.facebook.com/medix.co.ltd

■本件お問い合わせ先

株式会社メディックス 広報担当：徳田

TEL：03-5280-9471 メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp