パクチー好きに贈る、春に出会う新しい味わい。旬の国産フレッシュパクチー×ガーリックシュリンプ！フレバルに香りまで美味しい一品が登場。
フレバルイメージ
パクチーシュリンプサラダ
コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)はフレッシュネスバーガー全店舗で展開している、夜のひとときを楽しむ16時以降のサービス「フレバル」にて2026年4月22日（水）より、「パクチーシュリンプサラダ」を期間限定で発売いたします。
■ フレバルとは ― 夕方16時から楽しめる“大人のための「夜のサードプレイス」”
「フレバル」は、夕方16時以降に気軽に楽しめるアルコール＆フードを提供する夜のひとときを楽しむサービスです。忙しい毎日の中で、『仕事帰りに軽く一杯』『食事前に少しだけつまみたい』『カフェより自由に、居酒屋ほど構えず過ごしたい』というご要望に応える、フレッシュネスバーガーが提案する夜のスタイル。お好きなドリンクとフードが選べるフレバルセット（680円/780円）をはじめ、ビール・ハイボール・フレッシュサワーなどのアルコール（290円）と、ガーリックポテト・アボカドサルサなど、お酒に合うフード（420円/520円）をご用意し、気軽に立ち寄れる“夜のサードプレイス”としてご好評いただいています。
■旬の国産フレッシュパクチーとガーリックシュリンプの香りを味わう、春ならではの一品。
たっぷりの国産フレッシュパクチーに、シャキシャキ食感のキャベツ、プリプリ食感のガーリックシュリンプを合わせたサラダが期間限定で登場。爽やかな香りのパクチーと、後引くガーリックの風味がアルコールとも相性抜群。スパイシーな自家製エスニックドレッシングと合わせ、まるでトムヤムクンの様な味わいが楽しめます。「野菜をしっかり食べたい。でもお酒に合う揚げ物も欲しい」そんな声に応えて “ヘルシーなのに満足感がある一品”に仕上げました。春の心地よい季節にこそ楽しみたい、香りでリフレッシュできる一品です。※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。
【商品概要】
■商品名・価格（税込）：パクチーシュリンプサラダ 520円
■販売期間：2026年4月22日（水）～6月2日（火）16時以降限定
■販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗を除く。
※一部店舗（フードコート店など）では、取り扱いがございません。※ビールの取り扱いは店舗により異なります。
・フレバル詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/frebar
【その他フレバルメニューラインナップ】
フレバルメニュー
おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質
おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。
フレッシュネスロゴ
公式アプリケーション・SNS
■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness
■X：https://x.com/Freshness_1992
■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992
会社概要
商号：株式会社フレッシュネス
代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗
本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階
ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp
グループ概要
社名：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）
本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
事業内容：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売
設立：1963年4月
資本金：438億14百万円
店舗数：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）
ホームページ：https://www.colowide.co.jp/
コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。
これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。
https://prtimes.jp/a/?f=d26945-211-51dca589144fb2dbbc21ea38efb0a1ba.pdf株式会社フレッシュネス
＜本件に関するお問い合わせ先＞
担当：青木
TEL：045-224-7058
MAIL：press@freshness.jp