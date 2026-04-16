【プレスリリース】 高校生の「どうせ」をひっくり返せ。 約30職種を1日で体験できる職業体験型イベント「U:meeets!!!」 2026年6月10日（水）札幌・プレミストドームにて開催

株式会社USTORY

教科書にもネットにも載っていないリアルな社会を体感。仕事・社会人・自分への固定観念を、体験と出会いで変える1日。

■ 開催概要

株式会社USTORY（代表取締役社長 加藤 大貴/北海道札幌市）は、2026年6月10日（水）10～18時、プレミストドーム（札幌市）にて職業体験型イベント「U:meeets!!! @プレミストドーム」を開催します。

高校1～3年生（定時制4年生）・保護者・教員を対象に、約30職種の仕事体験や社会人との本音トークを通じて、若者が持つ仕事や社会へのネガティブな先入観を「体験と出会い」でひっくり返すことを目的としたイベントです。

【開催情報】

名称：職業体験型イベント「U:meeets!!! @プレミストドーム」

日時：2026年6月10日（水）10:00～18:00

会場：プレミストドーム（北海道札幌市）

対象：高校1～3年生（定時制4年生）／保護者／教員

■ 開催背景・課題感

「どうせ仕事はつまらない」「どうせ社会は言われたことをやるだけ」

多くの高校生が、社会や仕事に対して実体験のないままネガティブなイメージを抱えています。USTORYはこうした"どうせ思考"を、リアルな体験と大人との接点によってひっくり返すことを目指し、本イベントを企画しました。

■ 体験内容（予定・一部）

寿司握り体験

トラック積載＆乗車体験

救命活動＆モールス信号、装甲車展示体験

左官体験

大工体験

ドローン操作体験

交通誘導体験

引越作業体験

足場体験

...etc

■ イベントコンテンツ（予定）

【01】お仕事体験ブース（約30職種）

伝わりにくい仕事の楽しさ・やりがいを、実際の体験から伝えるコーナー。実際の仕事を体験することで、高校生がそれぞれの仕事に対して持っているイメージをひっくり返します。

【02】社会人のホンネトークブース

入社後のギャップ、リアルな給料、悩みと辛かったこと--

社会人がぶっちゃけるリアルなトークセッション。高校生のために、本当に疑問に思うことをぶつけられる場所です。

【03】最短で、先輩から褒められるようになった理由

経験ゼロから評価されるまでのプロセスを先輩社会人がシェア。

入社してから、どんな変遷を経ているのか？仕事のやりがいや、仕事ができるまでの道のりをリアルに知れる場所です。

【04】課題研究＆探究発表コーナー

他校の課題研究・探究発表を見て、次年度以降の学びにつなげる機会を設けます！

【05】志望理由書＆自己分析ワークショップ

ワークブックへの感想記入→自己分析WSを通じて、体験を志望理由書・自己PRに落とし込みができる場所です。

■ 代表の想い

「どうせ仕事はつまらない」「どうせ社会は変わらない」--そんな言葉を高校生から聞くたびに、情報が届いていないだけだと感じてきました。仕事の面白さも、社会人のリアルも、出会ってしまえば景色は変わる。U:meeets!!!は、その「出会い」を1日で起こす場所です。30職種の大人たちと、ぜひ本音でぶつかってほしいと思っています。

株式会社USTORY 代表取締役社長 加藤 大貴

■ 過去イベントの実績データ（企業）

- 参加企業の総合満足度：80%- 各ブース来場者数：平均31名（昨年実績）

■ 会社概要

社名：株式会社USTORY

所在地：北海道札幌市中央区南10条西1丁目1-65 11.CONCEPT SPERARE BLD 6F

事業内容：職業体験型イベントの企画・運営 ほか

【コーポレートサイト】

URL：https://ustory.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社USTORY 広報 蛭川（ひるかわ）

TEL： 011-839-9568 E-mail：support@ustory.co.jp

受付時間：平日10:00～18:00