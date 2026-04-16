ブルーモ証券の投資戦略顧問に大川智宏氏が就任

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、智剣・OskarグループCEO 兼 主席ストラテジストの大川智宏氏（以下「大川氏」）がブルーモ証券 投資戦略顧問に就任したことをお知らせします。

また、ブルーモ証券の口座を保有する方向けに大川氏の専門的な知見も交えた投資見解や市場分析をまとめた「ハウスビューレポート」の配信を開始し、お客様がより納得感を持って資産形成に取り組めるよう、顧客向け投資情報の発信をさらに強化してまいります。

■ブルーモ証券 投資戦略顧問 新設の背景

ブルーモ証券は「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指す日本発のオンライン証券会社です。

今回投資戦略顧問に就任した大川氏は株式市場分析および投資戦略立案の分野で豊富な経験を有し、各種メディア出演や寄稿などを通じて広く情報発信を行ってきたストラテジストです。

大川氏の高度な専門性を分かりやすく言語化して投資家の意思決定をサポートする真摯な姿勢が、ブルーモ証券の目指す資産運用体験を豊かにする姿勢と合致し就任に至りました。

今回の就任により、ブルーモ証券は外部の専門的知見も取り入れながら「ハウスビューレポート」など顧客向けに提供する投資情報の質をさらに高めてまいります。

■大川智宏氏プロフィール

野村総合研究所へ入社後、JPモルガン・アセット・マネジメント、クレディ・スイス証券

、UBS証券を経て、智剣・Oskarグループ設立。

現在CEO兼グローバル株式ストラテジスト。

専門分野は、計量分析に基づく米国株・日本株市場の予測、投資戦略の立案など。

現在、各種メディアにてコメンテーターを務め、テレビおよび動画番組への出演、記事の

連載や講演会なども多数。

外部ストラテジストとして金融機関の顧問、アドバイザーも務める。

■投資情報コンテンツ「ハウスビューレポート」を四半期ごとに配信

ブルーモ証券は、2026年4月15日より口座開設済みのお客様を対象とした投資情報コンテンツ「ハウスビューレポート」の配信を開始しました。

近年、世界の金融市場はインフレや金利動向、地政学リスク、そしてテクノロジーの急速な進化など、複雑な要因が絡み合い、激しく変化しています。このような環境下で資産を育てるためには、断片的なニュースを追うだけでなく、その背景にある構造変化や中長期的な潮流を捉えることがこれまで以上に重要になっています。

「ハウスビューレポート」は、市場環境の変化をわかりやすく整理し、投資家の皆さまが自分なりの投資判断の軸を持つための一助となることを目指して配信を行います。

本レポートでは、今回投資戦略顧問に就任した大川氏の専門的な知見も交え、マクロ経済や金融政策、株式市場の見通しから資産配分の考え方に至るまで、多角的な視点を四半期ごとに提供します。

ブルーモ証券は、本レポートを通じて情報の質をさらに高め、お客様が自信を持って資産運用を続けられるようサポートしてまいります。

「ハウスビューレポート」配信開始日：2026年4月15日

配信対象：ブルーモ証券の口座開設済みのお客様

配信方法：口座開設済みのお客様にメールでご案内し、ブルーモ証券アプリ内からご覧いただけます

配信頻度：四半期ごと

「ハウスビューレポート」の一部を以下のURLから閲覧可能です。

https://drive.google.com/file/d/1ghfYKjVZWQLm4MBIAdxxuEdUksEDWliZ/view?usp=sharing

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指す日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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