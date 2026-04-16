MakeLeaps、ＳＣＳＫ「CELF Apps 階層見積」との連携機能を提供開始 建設業界の見積作成から帳票送付までの業務を効率化

メイクリープス株式会社CELF Apps 階層見積もりとの連携を開始

クラウド管理サービス「MakeLeaps」を提供するリコーグループのメイクリープス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：岡田 泰）は、ＳＣＳＫ株式会社が提供するExcel業務のアプリ化とデータ一元化を実現するサービス「CELF」の見積業務向け専用アプリ「CELF Apps 階層見積」との連携機能を4月6日より提供開始しました。

本連携により、「CELF Apps 階層見積」で作成した見積書・請求書を「MakeLeaps」へ簡単に取り込み、そのまま電子送付や郵送手配が可能になります。これにより、複雑な計算が必要な建設業界の見積業務において、表計算ソフト感覚の操作性はそのままに、見積作成から請求管理までをデジタルで一気通貫に繋ぎます。

建設業界などで発生しやすい帳票作成の属人化を防ぎ、見積作成から請求書送付までの業務を効率的にします。

なお、本連携機能はリコージャパン株式会社が同日より提供を開始したスクラムアセット「建設業 階層見積作成モデル」の主要な機能として位置づけられています。

■開発の背景

建設業界では、長時間労働の是正「2024年問題（※1）」に加え、2025年12月12日に完全施行された「改正建設業法」への対応が喫緊の課題となっています。同法では、労務費の内訳を明示した適正な見積作成が受注者に求められており、発注者に対して見積根拠を適切に説明できる体制の構築が重要になっています。

しかし、同業界の業務は工事の内容や工程に応じて複雑な見積を作成する必要があります、今なお担当者ごとのフォーマットや計算方法に依存した表計算ソフトベースの運用が広く行われています。これが業務の属人化を招き、効率化を阻む一因となっていました。

ＳＣＳＫが提供する「CELF Apps 階層見積」は、こうした課題に対し、表計算ソフトの操作感を活かしながら見積作成をシステム化できるツールとして利用されています。一方で、見積書や請求書を作成した後の「送付」や「管理」については、メール送信や郵送、ファイル管理など複数の作業が発生しており、依然として大きな業務負担となっていました。

今回の連携により、見積作成は「CELF Apps 階層見積」、その後の送付や管理は「MakeLeaps」で行うという、デジタルでの一気通貫したワークフローが実現します。

事務作業にかかる工数を削減し、帳票業務の全体の効率化を支援することで、建設業界の健全な働き方の実現と生産性向上に貢献します。

※1 「2024年問題」とは、2024年4月から施行された働き方改革関連法施策により、時間外労働の上限規制等が適用されることを指します。とりわけ他の業界他の業態よりも労働時間が長いとされる建設業界や物流事業について様々な懸念がされています。

■「CELF App階層見積」連携機能の概要

今回の連携では「CELF Apps 階層見積」で作成した見積書・請求書のPDFを「MakeLeaps」で取り込み、電子送付や郵送代行などの機能を利用できます。

主なメリット- 改正建設業法に準拠した見積業務の標準化「CELF Apps 階層見積」のテンプレートを活用することで、法改正で求められる「労務費の内訳明示」に対応した高品質な見積書を誰でも作成可能になり、業務の属人化を解消します。- 見積から請求・管理までを一気通貫でデジタル化「CELF」で作成したPDFの見積書・請求書を「MakeLeaps」へ簡単に取り込み、電子送付や郵送代行、入金管理までをシームレスにつなぐことで、手作業のミスや事務工数を大幅に削減します。- 場所を問わない働き方の実現により「2024年問題」へ対応クラウド上での承認・送付が可能なため、現場事務所や移動先からでも業務を完結でき、事務所に戻る手間を削減することで、長時間労働の是正と生産性向上に貢献します。利用条件

本機能連携を利用するには、以下の契約が必要です。

■ ＳＣＳＫ社「CELF」とは

- ＳＣＳＫの基本ライセンスと「CELF Apps 階層見積」、または「CELF Apps 階層見積 with CELF mini」- MakeLeapsの基本ライセンス「法人プラン」または「エンタープライズプラン」および「PDF一括送付」オプションの契約

「CELF」は、ＳＣＳＫが開発した表計算ソフトに似た操作性で業務アプリを作成、利用できるノーコード開発サービスで、国内外で約1,200社以上の企業に導入されており、販売・開発をサポートするパートナー企業も130社以上に拡大しています。予算実績管理や見積・案件管理、マスタ管理など現場に密着した業務で高い効果を発揮することができます。

また、他の業務パッケージとデータ連携を可能にする機能に加え、AIを活用した業務の高度化を実現する「CELF AI」機能を提供しています。さらに、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）機能（オプション）も提供しており、業務の自動化も実現できる点もご評価をいただいております。

- サービスＨＰ：https://www.celf.biz- 無料トライアル：https://www.celf.biz/trial/ＳＣＳＫ会社概要

ＳＣＳＫ株式会社は、コンサルティングから、システム開発、検証サービス、ITインフラ構築、ITマネジメント、ITハード・ソフト販売、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）まで、ビジネスに必要なすべてのITサービスをフルラインアップで提供しています。また、ITを軸としたお客様や社会との共創による、さまざまな業種・業界や社会の課題解決にむけた新たな挑戦に取り組んでいます。

■MakeLeapsとは

- 社名 ：ＳＣＳＫ株式会社- 所在地：豊洲本社：〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント- 設立 ：1969年10月25日- 代表 ：代表取締役 執行役員 社長 當麻 隆昭- URL ：https://www.scsk.jp

「MakeLeaps（メイクリープス）」は、見積書や請求書など、ビジネスに欠かせない10種類の書類をクラウド上で作成・送付・管理できる請求管理サービスです。書類作成から承認ワークフロー、郵送代行や電子送付、入金管理までをワンストップで効率化し、煩わしい請求業務の約80%を削減します。

2011年のサービス提供開始以来、個人事業主から中堅企業まで、業種や企業規模を問わず6,600社以上（※2）の幅広い企業に利用されています。JIIMA認証を取得しており、インボイス制度や電子帳簿保存法にも安心して対応できるほか、グッドデザイン賞を受賞した直感的な操作性も高く評価されています。また、直近では「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の請求書発行システム部門において総合1位に選出されるなど、高い信頼と実績を誇ります。

※2 2026年4月時点、無料プランを除く「有料プラン契約実績」のみの契約実績数です。

メイクリープス 会社概要- 会社名 ：メイクリープス株式会社- 代表 ：代表取締役社長 岡田 泰- 本社 ：東京都目黒区中目黒3-1-5 YK中目黒ビル2F- ホームページ ：https://www.makeleaps.com- 事業内容 ：ビジネス向けのクラウド型請求管理サービス「MakeLeaps」の開発・運営

※本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

※情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

※リリース内に記載の価格は、全て税別表記です。