TASAKI、4月19日より羽田空港第３ターミナルにポップアップストアを期間限定オープン

日本空港ビルデング株式会社

TASAKIは4月19日（日）より、羽田空港第3ターミナル 出国エリア内に「TASAKI ポップアップストア 羽田空港 第三ターミナル店」を期間限定でオープンいたします。

世界に誇るTASAKI基準のハイクオリティと、繊細かつ革新的なクリエイティビティ、そして、最高の素材を最高美のジュエリーへと昇華させる、磨き抜かれたクラフツマンシップをもとに、パールとダイヤモンドジュエリーの未知なる世界を切り拓いてきたハイジュエラー、TASAKI。

本ポップアップストアでは、ブランドのアイコンシリーズである「balance（バランス）」、「danger

（デインジャー）」をはじめとする「TASAKI COLLECTION LINE（TASAKI コレクション ライン）」などのTASAKIを代表するラインナップを展開いたします。第3ターミナルから海外へご出発の際は、ぜひお立ち寄りください。

【店舗概要】

■店舗名：TASAKI ポップアップストア 羽田空港 第三ターミナル店

※第３ターミナルよりご搭乗のお客さまがご利用いただける出国後エリアにございます

■場所：羽田空港第3ターミナル 出国エリア内

■オープン日：2026年4月19日(日)

■住所：東京都大田区羽田空港2-6-5 第3ターミナル3階

■営業時間：7:30～20:00