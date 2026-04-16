アイスマイリー、「AIエージェント実践ユースケース集」を公開！業務の「計画・実行・確認」を自動化する自律型AIの最新動向と主要サービス比較

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、自律的に業務を遂行する次世代AIの活用ノウハウをまとめた「AIエージェント実践ユースケース集」を、2026年4月16日（木）に公開しました。

今すぐ無料で資料請求 :https://aismiley.co.jp/ai-agent-usecase-guide-inquire/

■「AIエージェント実践ユースケース集」の概要

本資料では、「答えるだけのAI」と「動くAI（エージェント）」の決定的な違いを解説し、機能と自律性のレベルに応じたAIエージェントの「3つのタイプ」を紹介します。

具体的な実践事例として、営業・マーケティング・CS・情報システムの4部門における「業務の自律化フロー」を収録しました。複雑な規定検索や提案資料の作成、CRMへの自動入力など、一連のプロセスをAIが自律実行するノウハウを解説しています。

さらに、自社に最適なツールがわかる「AIエージェント導入診断チャート」や「主要6社の比較表」、成功への「導入ロードマップ」も網羅しました。「人が作業しAIが手伝う」時代から、「AIが自律実行し人が判断する」次世代組織へとアップデートするための実践ガイドとしてぜひご活用ください。

■「AIエージェント実践ユースケース集」作成の背景

生成AIの活用は、テキスト生成や要約といった「個人の作業支援」から、業務プロセスそのものを変革する「組織の自動化」へとフェーズが移行しています。その中心にあるのが、人間からの指示を待つのではなく、与えられたゴールに向かって自ら計画し、必要なツールを駆使して業務を自律的に遂行する「AIエージェント」です。

しかし、従来のチャット型AIとの違いや、実際にどのような業務フローに組み込めるのか、そして自社に合ったサービスをどう選べば良いのか分からないという声も少なくありません。

そこでAIsmileyは、単なる概念の紹介にとどまらず、現場での具体的な処理フローから、エージェントの選定、定着、全社展開へと至るロードマップを描くための実践書として、本資料を作成しました。

■本資料はこんな方におすすめ

■「AIエージェント実践ユースケース集」の入手方法

- 「チャット型AI」と「AIエージェント」の違いや最新動向を知りたい方- 営業、マーケティング、CS、情報システムなどの現場で業務の自動化を目指す方- 自社に最適なAIエージェントの選び方がわかる「導入診断チャート」や「比較表」を見たい方- AIエージェントの導入から全社展開までの具体的なステップを検討中のDX推進担当者

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。

- 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。- お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。- 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。- 弊社担当者よりメールにて「AIエージェント実践ユースケース集」をご案内させていただきます。

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※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。

※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/

・AIエージェントとは？(https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/)

・AIエージェント導入の適否判断ガイド(https://aismiley.co.jp/ai_news/wp-ai-agent-decision-guide/)

・AIエージェントカオスマップ(https://aismiley.co.jp/ai_news/ai-agent-chaosmap-2025/)

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー

担当：AIsmiley編集部

TEL：03-6452-4750

Email：media@aismiley.co.jp