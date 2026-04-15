共同親権4 月スタート何が変わる？ お金・親子関係・夫婦関係

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拙著『幸せな「円満離婚」がかなう本』は

今年3/3発売、図書館から300冊注文され、

たちまち重版。

その後も図書館から追加注文が入る話題の本

となっています。

■なぜ今、注目されているのか共同親権時代においては、「どう別れるか」ではなく「どう関係を続けるか」が問われます。

離婚後も、子どもにとって親であることは変わりません。

しかし現実には、養育費の継続率は2～3 割にとどまり、親同⼠の関係が途切れるケースも

少なくありません。

共同親権時代を迎える中で、「どう関係を続けるのか」という方法は、これまで十分に共有されて

きませんでした。

制度は変わっても、離婚の現場は本当に変わるのか。

そうした中で注目されているのが、「離婚の進め方」に着目した本書です。

20 年以上・4,000 件以上の相談から見えてきた、離婚の進め方ひとつで、

その後の関係は大きく変わるという事実。

この実務に基づいた方法により、養育費・面会交流の取決め率は9 割以上となっています。

全国図書館から300 冊以上の注文が入るなど、現場で求められている内容となっています。

■著者プロフィール

飯野馨⺒ 夫婦問題カウンセラー／株式会社アレグラーレ代表取締役

自身も3 歳の子どもを抱えて離婚を経験。20 年以上にわたり、

「円満離婚」の考え方をもとに4,000 件以上の夫婦問題の相談に対応。

離婚時の感情対立を抑え、離婚後も親同⼠が協力関係を築ける進め方を現場で積み重ねてきた。

その結果、養育費・面会交流の取決率9 割以上を実現している。

著書『幸せな「円満離婚」がかなう本』は発売後2 週間で重版。

YouTube「幸せReborn チャンネル」は総再生回数約900万回。

■連絡先&情報

飯野馨⺒のオフィシャルHP

https://iinonaomi.com/

youtube:『幸せReborn チャンネル』

https://www.youtube.com/@reborn5388

メールアドレス：iino@allegrare.net

電話番号：090－2303－4984

iino@allegrare.net

■書籍情報

● 書名: 幸せな「円満離婚」がかなう本:新しい人生へ踏み出すための8つのステップ

● 著者: 飯野 馨巳

● 出版社: 共栄書房

● 発売日: 2026年3月3日

● 定価: 1,870円(本体1,700円+税)

● 仕様: 四六判/192ページ

● ISBN: 978-4-7634-1129-7