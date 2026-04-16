S.RIDE、福利厚生プラン「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」の提供を開始

S.RIDE株式会社

S.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下S.RIDE）は、法人契約プラン「S.RIDE Biz（エスライド ビズ）」において、企業が福利厚生の一環として従業員にタクシー利用を提供できる「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」を新設するとともに、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：仲 暁子、以下ウォンテッドリー）と、両社の法人向けサービスの顧客基盤・営業網を活用した相互紹介の取り組みを、2026年4月16日より開始します。

本連携により、ウォンテッドリーから「Perk」を利用・検討する企業に対して、「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」を紹介します。また、S.RIDEからは「S.RIDE Biz」導入企業に向けた「Perk」の案内を実施し、法人の福利厚生拡充と多様な働き方の支援に貢献してまいります。

企業の移動DXや経費精算の効率化を支援する「S.RIDE Biz」は、主に営業活動や役員送迎など、業務利用を目的として、これまで2,000社以上に導入されてきました。

一方で、昨今の働き方の変化に伴い、あらゆる法人・組織において、従業員エンゲージメントの向上や生活支援を目的とした福利厚生の拡充が重要な経営課題となっています。

こうした社会的背景を受け、S.RIDEは、これまで業務利用が中心であったタクシーを、プライベートな移動や通勤の負担軽減、介護、妊娠中の移動サポートなどにも活用できる「新たな福利厚生の選択肢」として提案すべく、「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」の提供、およびウォンテッドリーの「Perk」との相互紹介に至りました。

本連携を通じて、S.RIDEはウォンテッドリーの福利厚生サービス「Perk」の販売網を活用し、同サービスを利用中および新規導入を検討している法人に対し、従業員エンゲージメント向上施策の一つとして「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」の案内・提案を実施いたします。

本プランは、従業員に対して、S.RIDEアプリで利用可能な一定額のタクシークーポンが付与される仕組みです。雨天時の通勤や荷物の多い日の移動、保育園への送迎などでのタクシー利用に充当いただくことで、従業員の満足度向上やリテンション強化、さらには採用活動における他社との差異化にも寄与します。

- S.RIDE Bizタクシーベネフィットプランとは：企業が福利厚生の一環として従業員にタクシー利用を提供できるプラン。従業員1名あたり一定額（例：月額2,000円分など）のS.RIDEアプリで利用可能なタクシークーポンが付与される福利厚生プラン。企業は対象となる従業員数に応じて本プランを契約。

S.RIDEは、ウォンテッドリーとの連携を通じ、「移動」の側面から働く人々の生活をサポートし、法人の多様な働き方の実現や、従業員エンゲージメントの向上に貢献してまいります。S.RIDEでは今後も、福利厚生としてのタクシー利用を広げ、より多くのビジネスパーソンの移動を快適にすることを目指します。

※S.RIDE Bizタクシーベネフィットプランの利用をご希望の企業様は以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム： https://www.sride.jp/biz/contact/

＜Perkとは＞

「Perk」は、ビジネスSNS「Wantedly」が提供する福利厚生サービスです。気軽に使える特典が6万件以上用意されており、毎日の「うれしい」を増やし、従業員のモチベーション向上に貢献します。

https://engagement.wantedly.com/perk/

＜S.RIDE Bizとは＞

管理者から発行されるビジネスアカウントの招待コードをタクシーアプリ「S.RIDE」に設定するだけで、法人利用・個人利用をアプリ画面内で簡単に切り替えることができ、請求書払いが可能となります。また、街中で流しのS.RIDE提携タクシー*に乗車した際も、「S.RIDE WALLET（エスライドウォレット）」を利用することにより、請求書払いにすることが可能です。車内での決済や領収書の管理が不要となり、タクシーを快適に業務利用することができます。

*乗車するタクシーが、S.RIDE WALLETに対応している必要があります。

サービス名：S.RIDE Biz https://www.sride.jp/biz/

対応エリア：宮城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/大阪府/石川県/熊本県

※順次拡大予定。また対応エリアであってもご乗車のタクシー事業者によってはサービスに対応していない場合がございます。

【会社概要】

■S.RIDE株式会社

住所：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立：2018 年 5 月 31 日

代表者：代表取締役社長 橋本 洋平

事業内容：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者などに向けた配車ソフトウェア・

システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

■ウォンテッドリー株式会社

住所：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階

設立：2010年9月

代表者：代表取締役CEO 仲 暁子

事業内容：ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営

サイトURL：https://www.wantedly.com/

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。