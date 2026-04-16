KudasaiのDeFi教育動画シリーズにＳＭＢＣ日興証券株式会社が協賛決定。

株式会社Kudasai

株式会社Kudasai（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡辺瑛介、以下「Kudasai」）は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長CEO：吉岡秀二、以下「ＳＭＢＣ日興証券」）が、Kudasaiが企画・制作するDeFi（分散型金融）教育動画シリーズに協賛することが決定したことをお知らせいたします。

本シリーズは、分散型金融領域において「安全に触れ、構造を理解し、流れを読む力」を養うことを目的とした全20回のライブ配信プログラムです。

2026年4月より、Kudasai公式X（旧Twitter）アカウント（@kudasai_japan：https://x.com/kudasai_japan）にて、月に1～2回、ライブストリーミング形式での配信を開始いたします。初回配信は2026年4月23日（木）21時より実施予定です。配信後はYouTube等にてアーカイブ公開を予定しております。

（今後の詳細なスケジュールは順次発表いたします。）

■ 本シリーズの内容（全20回構成）

本企画は、以下の5つのテーマで構成されています。

Season 1：セルフカストディ実践編

ウォレット設計、ブリッジ資産のリスク、署名やapprove操作に関する事故防止、スマートコントラクトやMEVリスクなど、DeFi利用における実践的なリスク管理を解説します。



Season 2：DeFiの進化と設計思想

ファーミングからveモデルへと進化したDeFiの歴史を整理し、利回りの正体（実需収益とトークン希薄化の違い）やトークン設計の思想を解説します。



Season 3：DeFiの全体像と主要DApps

AMM、Lending、Derivativesなどの分類を俯瞰し、Uniswap、AAVE、Pendleなど代表的プロトコルの内部構造を紹介。代表的なDeFiアプリケーションの理解を目指します。



Season 4：オンチェーン分析

エクスプローラーや分析ツールを活用し、TVLやウォレット動向を読み解く方法を解説。オンチェーンから見抜く力を養います。



Season 5：ナラティブとサイクル理解

DeFi Summer以降の市場サイクル、予測市場、ステーブルコイン設計、税務・出口戦略まで扱い、DeFiネイティブとして生き残る思考法を提示します。





本シリーズは、単なるプロダクト紹介にとどまらず、分散型金融の構造理解とリスク認識を重視した中級者向け教育コンテンツとして設計されています。KudasaiとＳＭＢＣ日興証券は、本協業を通じてWeb3領域と伝統金融の架け橋となり、分散型金融に対する健全な理解の醸成と持続的な市場発展に貢献してまいります。

■ 本シリーズの決定済みスポンサーについて（順不同）



Minara

Minaraは、リサーチから売買判断、執行、自動運用までをシームレスに支援する、デジタル金融特化型のAI Agentプラットフォームです。独自開発の「Dmind」を基盤に、Circleの支援のもとで誕生。Product Huntでデイリー1位を獲得するなど、高い注目を集めています。

公式サイト：https://minara.ai/ja/home

X（旧Twitter）：https://x.com/minara

X（旧Twitter）：https://x.com/MinaraJapan

Trezor

Trezorは、世界初のハードウェアウォレットであり、2013年からのセルフカストディ（自己管理）の先駆者です。オープンソースでセキュリティを最優先に設計されたデバイスであり、仲介者に頼ることなく、自分のデジタル資産を自ら管理できるようにします。何百万人ものユーザーに信頼されており、Trezorは誰にでも簡単でアクセスしやすい暗号資産のセキュリティを提供します。

公式サイト：https://trezor.io/ja/why-choose-trezor-hardware-wallet

X：https://x.com/trezor

Youtube：https://www.youtube.com/@TrezorWallet

Reddit：https://www.reddit.com/r/TREZOR/

Instagram：https://www.instagram.com/trezor.io/

Facebook：https://www.facebook.com/trezor.io/

edgeX

edgeXは、商品・株式・暗号資産にわたるパーペチュアル取引とスポット市場を提供する、グローバル資産向けの24時間365日稼働する分散型取引レイヤーです。独自のEDGEチェーンを基盤に、資本効率が高く、セルフカストディ型で、世界中のユーザーに常時取引を可能にするよう設計されています。

公式サイト：https://pro.edgex.exchange/en-US/home

X：https://x.com/edgeX_exchange

Mantle

Mantleは、機関投資家や伝統的金融（TradFi）がオンチェーンの流動性へ接続し、現実世界資産（RWA）にアクセスするための、主要なディストリビューションレイヤーおよびゲートウェイとして位置付けられています。リアルワールドの金融の流れを支える基盤となることを目指しています。コミュニティ主導で保有される40億ドル以上の資産を背景に、Mantleは信頼性・流動性・スケーラビリティを兼ね備え、大規模な普及を支える機関投資家向けインフラを提供しています。

公式サイト：https://www.mantle.xyz/ja

X：https://x.com/Mantle_Official





ＳＭＢＣ日興証券株式会社について

ＳＭＢＣ日興証券はＳＭＢＣグループの総合証券会社です。その中でイノベーション専担組織であるNikko Open Innovation Labでは新たな市場を創造するために次世代のテクノロジーを活用したプロジェクトの企画・運営を推進しています。2026年2月に暗号資産関連のビジネス開発を行うDeFiテクノロジー部を設立しています。

代表者：取締役社長CEO 吉岡秀二

本社所在地：東京都千代田区1-5-1 新丸の内ビルディング

設立：2009年6月

公式サイト：https://www.smbcnikko.co.jp



株式会社Kudasaiについて

株式会社Kudasaiは、2020年に創設された日本最大級の暗号資産コミュニティ「KudasaiJP」を起点として設立されました。株式会社Kudasaiはweb3企業のみならず、web3に関わる全てのプロジェクトや企業の成長を支援する企業です。ブロックチェーンスタートアップの計画・開発やアドバイザリー、コミュニティ拡大まで、多面的かつ包括的な成長支援ソリューションを提供しています。アドバイザリー部門の充実も図っています。また、技術部門子会社である株式会社Omakaseを通じて、技術提供やバリデータ運営も行っています。

代表者：代表取締役 渡辺 瑛介

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 2F

設立：2022年9月

公式サイト：https://kudasai.co.jp

X（旧Twitter）：https://twitter.com/kudasai_japan

