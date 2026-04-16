きゅんと甘酸っぱいフレッシュな私(ハート)ストロベリーメイク『ストロベリーメイクアップライン』2026年5月20日(水) オンラインにて限定発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国コスメブランド「エチュード」は、甘酸っぱいストロベリーをモチーフにしたジューシーな彩り叶える『ストロベリーメイクアップライン』をオンラインにて限定発売いたします。

エチュード大人気アイテム『カールフィックスマスカラ スキニー』から、甘く優しい印象をもたらすピンクブラウン系のカラー2種が登場。細かいまつ毛もしっかりキャッチし、淡い目元に仕上げます。

また濡れたようなツヤ感と甘い発色でガーリーな目元に仕上げる『ぽよんアイメイカー』は、アイシーピンクカラーのパレットで、アイシャドウだけでなくチークにも◎ いずれもこの時期にしか手に入らない限定カラー。

少女のような無敵な可愛さ放つ、ストロベリーメイクアップラインで、初夏のメイクを楽しんで(ハート)

カールフィックスマスカラ スキニー

短いまつ毛をしっかりキャッチ、品よく目元の存在感を引き立てるマスカラ

https://www.qoo10.jp/g/876139363

製品名：カールフィックスマスカラ スキニーベリーブラウン

カールフィックスマスカラ スキニーココアブラウン

価格 ：1,100円（税込）

容量 ：3g

発売日：

2026年5月20日～順次

Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazonにて発売

抜け感を与える柔らかな眼差し

甘く優しい印象をもたらすピンクブラウンと、魅力的な深み漂うココアブラウン。

いずれも目元に抜け感を与えて、甘すぎないやさしい雰囲気を演出します。

極細スキニーブラシで短いまつ毛もしっかりキャッチ

極細のスキニーブラシで細いまつ毛や短いまつ毛、不揃いな毛も逃すことなくしっかりキャッチ。

まつ毛一本一本を根本から丁寧に引き上げ、ダマになることなく、上向きセパレートカールを叶えます。

24時間* 繊細で美しいカールをキープ

しっかりセパレートした上向きカールを長時間キープし、繊細で美しいまつ毛に仕上げます。

にじみに強い、ウォータープルーフ処方

涙や汗、皮脂にも負けないウォータープルーフ処方でパンダ目を気にせず、一日中塗りたてのきれいな目元に。

*当社調べ。効果には個人差があります

＜Color system＞

ぽよんアイメイカー ストロベリーオントップ

あどけない美少女EYE #童顔シャドウ

https://www.qoo10.jp/g/1174138412

製品名：ぽよんアイメイカー ストロベリーオントップ

価格 ：2,200円（税込）

容量 ：1.3g

発売日：

2026年5月20日～順次

Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazonにて発売

華やかなアイシーピンクの限定カラー

甘酸っぱいいちごラインにぴったりな、目元を華やかに彩るアイシーピンクでガーリーな印象に。

アイシャドウだけでなく、チークにも使って統一感のあるジューシーな愛されメイクを。

しっとり宿る透明感*

目元に伸び広がり、なめらかに密着。肌と一体化したような高いフィット感で、粉飛びを防ぎ濡れたようなツヤめきを放ちます。

生っぽくやわらかな質感で目元になじみ、瞬きするたびに透き通るような輝き*で、きゅるんとうるんだ目元に仕上がります。

ナチュラルに盛れる発色

ピンク、コーラル、ブラウンといずれも初心者でも使いやすいカラーで構成された7色パレット。

単色使いもグラデ使いもしやすく、さりげなく目元を大きく魅せます。

スライドタイプのアイパレット

ポケットやポーチに収まりやすく、付属のチェーンをつけて、バッグのアクセサリーや「チャームコスメ」としてもおすすめ。

またスライドを外し、他のカラーと組み合わせて自分だけのアイシャドウパレットとしてお使いいただくことも◎

*当社調べ。効果には個人差があります

＜Color system＞

公式オンラインショップ https://etude.jp/

公式インスタグラム etudejapan

公式X @etudejapan

公式facebook http://www.facebook.com/etudejapan