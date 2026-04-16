DEAN ＆ DELUCAとスノーピーク初のコラボレーション | 数量限定「ピクニックセット」を4月22日（水）より発売

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区／代表取締役：横川正紀）は、

株式会社スノーピーク（本社：新潟県三条市／代表取締役会長執行役員：山井太、代表取締役社長執行役員：水口貴文）との初コラボレーション商品「DEAN & DELUCAピクニックセット」を2026年4月22日（水）より発売します。DEAN & DELUCAで親しまれてきたクーラーバッグに、ホーロー製のプレートやマグなど、ピクニックをよりたのしく快適にするアイテムを組み合わせた特別な内容です。

特集ページ：https://x.gd/HC81W(https://x.gd/HC81W)

今回のコラボレーションは、「食するよろこび」を提案するDEAN & DELUCAと、自然と人、人と人がつながる豊かな生き方を提案するスノーピーク、それぞれのプロダクトを組み合わせることで生まれました。それぞれの魅力を重ね合わせることで響きあい、日々の暮らしの中で親しまれてきたアイテム同士が、新たな心地よさをもたらします。ピクニックシーズンを心地よく彩るアイテムが揃い、これからの季節に寄り添います。

今回登場するのは、DEAN & DELUCAで長く親しまれている大容量のクーラーバッグに、DEAN ＆ DELUCAとスノーピークのダブルネームをあしらった特別仕様。たっぷりとしたマチで収納力はそのままに、ピクニックにも取り入れやすくなっています。セットに含まれるホーロー製のテーブルウェアは、用途に応じて食器・調理器具として使い分けできるラインナップです。洗練されたデザインのプレートやマグは、耐熱性・耐久性に優れ、汚れも落としやすく、直火にも対応しています。

お気に入りの食材と道具を持ち出すだけで、気軽にピクニックがたのしめる--そんな手軽さが、このセットの魅力です。DEAN & DELUCAが大切にする「食するよろこび」と、スノーピークが提案するアウトドアでの過ごし方が重なり、公園でも、自然の中でも、日常の延長として無理なく取り入れられる時間をたのしめます。

１．持ち運びやすく、アウトドアに便利な器

においや色移りがしづらく、耐久性・耐熱性に優れたホーロー製のプレートとボウルは、別売りの木製ハンドルを取り付ければ調理器具としても使用できます。プレートやボウルはスタッキングでき、持ち運びもコンパクト。さらに、マグの持ち手や器のくぼみを使えば、洗ったあとや使わないときに吊るして収納することもできます。職人の手で縁まで薄く仕上げているので口当たりが良く、ホーロー製の器は丈夫で扱いやすく、大人から子どもまで安心して使用可能。屋外のキャンプからおうちの食卓まで、幅広く活躍します。

２．ひと手間加えるだけで、ピクニックがもっと華やかに

お気に入りの食材をスノーピークのロゴ入りのホーローの器に並べ、ちょっとしたひと手間を加えるだけで、ピクニックの時間が特別になります。パン職人が焼き上げた食パンにチーズやハム、季節のジャムをのせたり、旬の野菜やフレッシュなフルーツを添えたり。DEAN & DELUCAでそろうジャムやデリ総菜などの豊富な食材を取り入れながら、その日の気分に合わせて自由にアレンジするのも、食べるたのしみのひとつです。

お気に入りの食材と少しの工夫で、ピクニックの時間はより豊かで心地よいひとときになります。

□商品名：DEAN ＆ DELUCA ピクニックセット

\13,860（税込）

＜内容＞

クーラーバッグL

サイズ：約縦34cm×横35cm×マチ21.5cm

ホーローマグ360（×2）／ホーローボウル150／

ホーロープレート200

【詳細】

□販売開始日：2026年4月22日（水）～（なくなり次第終了）

□取扱店舗

DEAN & DELUCAマーケット店舗（品川・名古屋・六本木・有楽町・福岡）

DEAN & DELUCA公式オンラインストア（販売開始時間10:00～）

スノーピーク直営店／スノーピーク公式オンラインストア／その他スノーピーク全国取扱店舗

□特集ページ：https://x.gd/HC81W

株式会社 スノーピーク

1958年、“ものづくりのまち”新潟県三条市にて創業したアウトドアメーカー。「自然と人、人と人をつなぎ、人間性を回復する」ことを社会的使命とし、キャンプ用品、アパレルの開発、国内外での販売のほか、地方創生、ビジネスソリューション等、幅広い事業を展開する。大自然に抱かれた約15万坪のキャンプ場を擁する本社「HEADQUARTERS」を構える。

コーポレートメッセージは「人生に、野遊びを。」 http://www.snowpeak.co.jp/

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア20店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと深化します。