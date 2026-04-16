“毛穴汚れ”が気になる季節に　 好評の洗顔料・メイク落とし「ブラックシリーズ」が「ビオレ」から今年も登場

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、毛穴汚れ悩みに着目した洗顔料・メイク落とし・メイク崩れ対策に使えるシートを、数量限定で発売します。

第1弾として重曹*1 配合の洗顔料『ビオレ ザ フェイス 泡洗顔料 スムースクリア プラス』 （本体・つめかえ用）、メントール*2 配合のメイク崩れ対策シート『ビオレ メイク直しシート』 『ビオレ メイク持続シート さらマット肌続く』を2026年4月25日より限定発売します。

また第2弾として炭α*3 配合の洗顔料『ビオレ おうちdeエステ ジェル洗顔 肌なめらかクリア 黒』、炭重曹α*4 配合のメイク落とし『ビオレ おうちdeエステ ブラックジェルメイク落とし プラス』、重曹*1 配合のメイク落とし『ビオレ おうちdeエステ 泡クリームメイク落とし プラス』を、2026年5月30日より限定発売します。

*1 炭酸水素Na（洗浄剤）

*2 清涼成分

*3 炭、トロメタミン（洗浄剤）

*4 炭、炭酸水素Na(洗浄剤）

左から「ビオレ ザ フェイス 泡洗顔料 スムースクリア プラス(重曹*1 配合)」本体・つめかえ 「ビオレ おうちdeエステ ジェル洗顔 肌なめらかクリア 黒(炭α*3 配合)」 「ビオレ おうちdeエステ ブラックジェルメイク落とし プラス(炭重曹α*4 配合)」 「ビオレ おうちdeエステ 泡クリームメイク落とし プラス(重曹*1 配合)」 「ビオレ メイク直しシート アイスミントの香り」 「ビオレ メイク持続シート さらマット肌続く アイスミントの香り」

近年、紫外線量の増加や気温上昇に伴い、生活者の顔の肌は過酷な環境にさらされています。また、SNSの普及により、顔の肌を見せる機会も増え、健やかで美しい肌でありたいというニーズが高まっています。中でも近年、肌の印象を左右する要素として、毛穴汚れへの意識が高まり、毎日の洗顔で対策する方は、2018年比で約1.5倍、メイク落としで対策する方は2018年と比べて約1.6倍 と大きく増加しております*5*6。

花王が実施した調査によると、毛穴詰まり・汚れが「気になる・やや気になる」方は76％*7と、非常に多くの方が悩んでおります。また、季節の変化とともに皮脂や汚れが気になりやすい時期には、日々の洗顔やメイク落としへの毛穴ケア需要がさらに高まる傾向にあるととらえています。



「ビオレ」では過去2年にわたり、毛穴汚れ悩みに対応したブラックシリーズを限定発売しており、これまで多くのお客さまからご好評をいただいております。3年目となる今年は、昨年の数量限定品に加え、ジェルメイク落とし、泡クリームメイク落としと、幅広いラインナップへ拡充してご提案します。

またメイク後の肌への毛穴対策ニーズも高まるととらえており、メイク崩れ対策シートを数量限定発売します。



今後も「ビオレ」は、一人ひとりが肌を通して、社会とのつながりを広げるために、日々のお手入れのストレスを軽減するさまざまな活動やモノづくりに取り組んでまいります。

*5 2018年9月 WEB調査 N=354 花王調べ

*6 2025年8月 WEB調査 N=1,346 花王調べ

*7 2025年5月 WEB調査 N=1,089 花王調べ

【商品概要】

■ビオレ ザ フェイス 泡洗顔料 スムースクリア プラス

毛穴汚れに。角栓崩壊洗浄技術の生クリーム泡洗顔！

毛穴の黒ずみ汚れ・ザラつきの一因となる角栓を分解オフ。

スッキリつるつるな素肌に。

- ビオレ洗顔史上最高クラスの生クリーム泡- まさつレスな洗い心地- 泡立てる手間なし・時短にも- 重曹*1 配合- メントール*2 配合

*1 炭酸水素Na（洗浄剤）

*2 清涼成分

■ビオレ おうちdeエステ ジェル洗顔 肌なめらかクリア 黒（炭α*3 配合）

ザラつく毛穴つるん！角栓崩壊ジェル洗顔

毛穴の目立たない つるんとなめらか肌に。

- 花王独自の角栓崩壊洗浄技術搭載。トロメタミン（洗浄剤）が角栓に浸透、角栓が自己崩壊！- 保湿成分配合（ソルビトール）- 毛穴が開きやすいお風呂場での使用がおすすめです- 朝使えば、化粧のりがよくなります- 炭α*3 配合 の黒いジェル

*3 炭、トロメタミン（洗浄剤）

■ビオレ おうちdeエステ ブラックジェルメイク落とし プラス（炭重曹α*3 配合）

毛穴のメイクとろけ落ち！

ディープクレンジング処方高密着*8 ブラックジェル

- ウォータープルーフマスカラまで落とせます- すっきり、つるりとした洗いあがり- 手や顔がぬれていても使えます- すすぎ後の洗顔はいりません- 炭重曹α*4 配合

*8 ビオレしっかりクリアジェルとの比較

*4 炭、炭酸水素Na（洗浄剤）

■ビオレ おうちdeエステ 泡クリームメイク落とし プラス（重曹*1 配合）

毛穴ふさいだ下地・ファンデ吸着落ち！一気に広がる泡が、吸いつくクリーム状に！

- すすぎ後の洗顔はいりません- 素肌の時の洗顔料としても使えます- オイルフリー- 重曹*1 配合- メントール*2 配合

*1 炭酸水素Na（洗浄剤）

*2 清涼成分

■ビオレ メイク直しシート アイスミントの香り

忙しくて時間がない時のメイク直しに！

メイクの上から、シートを押さえるだけで「ふんわりぼかしパウダー」が肌の上にオン。

毛穴、テカリ、肌のトーンなど日中気になってくるメイク肌をほどよくぼかします*9

- メントール*2 配合- 色がつかないカラーレスタイプ- キレイなメイクを落とさず使えます

*2 清涼成分

*9 メイクアップ効果

■ビオレ メイク持続シートさらマット肌続く アイスミントの香り

朝のメイクの仕上げに！できたてメイクを圧着ロック*10 して、ファンデの毛穴落ちなどのメイク崩れ防ぐ！

液がしっかりなじむように3～5秒ぎゅ～っと押し当てると、メイク持続ベール*11 が肌の上に密着して、メイク崩れを防ぐ。

- メントール*2 配合- メイクを落とさず使えます

*2 清涼成分

*10 シートによるメイク密着と皮脂吸収パウダーの崩れ防止効果

*11 皮脂吸収パウダー

【商品・内容量・発売日】

・お取り扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください。

・数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください。

◇関連情報

ビオレ ザ フェイス 泡洗顔料シリーズ

https://www.kao.co.jp/biore/lineup/theface/?cid=/biore_prtimes260416(https://www.kao.co.jp/biore/lineup/theface/)

ビオレ おうちdeエステ 洗顔料

https://www.kao.co.jp/biore/lineup/aesthe/?cid=biore_prtimes260416(https://www.kao.co.jp/biore/lineup/aesthe/)

ビオレ おうちdeエステ ブラックジェルメイク落とし

https://www.kao.co.jp/biore/lineup/m_aesthe/?cid=biore_prtimes260416(https://www.kao.co.jp/biore/lineup/m_aesthe/)

ビオレ おうちdeエステ 泡クリームメイク落とし

https://www.kao.co.jp/biore/lineup/m_awacream/?cid=biore_prtimes260416(https://www.kao.co.jp/biore/lineup/m_awacream/)

ビオレ メイク直しシート

https://www.kao.co.jp/biore/lineup/p_retouchsheet/?cid=biore_prtimes260416(https://www.kao.co.jp/biore/lineup/p_retouchsheet/)

ビオレ メイク持続シートシリーズ

https://www.kao.co.jp/biore/lineup/p_facialsheet/?cid=biore_prtimes260416(https://www.kao.co.jp/biore/lineup/p_facialsheet/)