日本ワインのおいしさ・楽しさを体感できるフェスティバル「シャトー・メルシャン フェスティバル2026 ～日本を世界の銘醸地に～」を5月15日（金）・16日（土）に開催

キリンホールディングス株式会社

メルシャン株式会社（社長 大塚正光、以下、メルシャン）は、「シャトー・メルシャン フェスティバル2026 ～日本を世界の銘醸地に～」を5月15日（金）・16日（土）に渋谷キャスト スペース＆ガーデン（東京都渋谷区）にて開催します。

本フェスティバルは2025年より開催し今年で2年目を迎えます。普段、日本ワインに親しみのないお客様にも、そのおいしさや楽しさを体感していただくことで、日本ワインのさらなる認知拡大を目 指しています。

当日は、「シャトー・メルシャン」の3ワイナリー「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」、「同 桔梗ヶ原ワイナリー」、「同 椀子ワイナリー」がフェスティバルに参画します。

今年は、「シャトー・メルシャン」が1976年に桔梗ヶ原地区でブドウ栽培の方針を大きく転換した「メルロー改植」から50周年を迎える節目の年となります。これを記念し、本フェスティバルでは「長野県」に焦点を当て、ワインメーカーがこれまでの挑戦と未来への挑戦について語る有料セミナーを実施します。

また、2026年3月には、キリングループとして3事例目となる「シャトー・メルシャン 天狗沢ヴィンヤード（山梨県）」が、環境省による「自然共生サイト」※1に認定されました。当日は、こうした「シャトー・メルシャン」が取り組むネイチャー・ポジティブな活動を紹介する展示ブースも展開予定です。

※1 「民間等の取り組みによって生物多様性の保全が図られている区域」として環境省の認定を受けた区域の名称

当社は、2026年も「シャトー・メルシャン」が目指す「日本を世界の銘醸地に」の実現に向け、CSV※2活動やコンサルティング事業などを通して、産地と共生し産地を盛り上げることで、日本ワイン市場および産地の活性化を目指します。

※2 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

●フェスティバル概要

開催日 ：5月15日（金）16:00～20:00／5月16日（土）11:00～19:00

開催場所：渋谷キャスト スペース＆ガーデン（東京都渋谷区渋谷1-23-21）

参加形式：予約不要、入場無料。一部のコンテンツは事前予約制、有料。

グラスワイン等を購入される場合はワインチケット※3の購入が必要です。

※3 ワインチケットは当日全ブースで販売する日本ワイン、「シャトー・メルシャン」ブースのおつまみにご利用いただけます。

●「シャトー・メルシャン フェスティバル 2026 ～日本を世界の銘醸地に～」について

1. 多彩なプログラムの開催（変更になる可能性がございます）

・「シャトー・メルシャン」 3ワイナリー トークイベント

・ ワインメーカー オススメワインの紹介

・若手ワインメーカーによる無料セミナー（ワイナリー紹介やワインメーカーの仕事、

ブラインドテイスティング大会）

・シャトー・メルシャンのネイチャーポジティブに関する展示ブース

・ワイングラスの老舗 リーデル・ジャパン（RSN Japan株式会社）による持ち歩きケース付き

グラスの販売など





2. 豊富なグラスワインと地元の美味しいフードの提供

・「シャトー・メルシャン」3ワイナリーのワインをグラスおよびボトルで提供

・「シャトー・メルシャン」のワイナリーがある山梨県の地元の美味しいフードをキッチンカーや

フードコーナーで提供

3. 4つの特別セミナーを開催（有料・要事前予約）

・桔梗ヶ原の挑戦と未来 ‐桔梗ヶ原メルロー改植50周年の歩み‐

・桔梗ヶ原の挑戦と未来 ‐造り手が紡ぐ未来へのバトン‐

・「シャトー・メルシャン」ワインメーカーの流儀

・「シャトー・メルシャン 長野メルロー 2023」をリーデルグラスで楽しむ

セミナーの概要や登壇者、テイスティングアイテムおよび価格は、メルシャングループ直営のワイン通販ショップ「シャトー・メルシャンonline」の「シャトー・メルシャン フェスティバル2026」特設ページを確認ください。

（https://chateaumercian.jp/view/page/festival_2026）



・ワインチケットおよび特別セミナーの申し込み方法：

メルシャングループ直営のワイン通販ショップ「シャトー・メルシャンonline」の

「シャトー・メルシャン フェスティバル2026」のチケット販売ページにて申し込み

（お申し込みには会員登録が必要です）

・申し込み締切：

5月11日（月）12:00

※ワイン満喫セット6種のみ5月5日（火）12:00締切

メルシャンは、企業パーパス「自然のめぐみを、幸せにかえてゆく。」のもと、ネイチャー・ポジティブな取り組みとともに、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。