母の日に“25年の安心”を贈る。25年保存の非常食サバイバルフーズ、備える安心を贈る新しいギフト文化を提案する母の日キャンペーンを開始

株式会社セイエンタプライズ

"災害時の健康と安心を考える”株式会社セイエンタプライズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平井雅也）が運営する防災のセレクトショップ「セイショップ」は、母の日に向けて、期間中に25年保存可能な非常食「サバイバル(R)フーズ」のギフトボックスを対象に、「THANKS MOTHER」シールを無料で貼付する母の日限定キャンペーンを、2026年4月16日（木）より実施します。

■母の日キャンペーンについて

母の日に贈る「25年の安心」

対象期間： 2026年4月16日（木）～5月31日（日）

内容：「THANKS MOTHER」シールをギフトボックスに無料で貼付

外装はシンプルで上質なデザインのまま、母の日らしいアクセントとして“ありがとう”を添えます。

■「ありがとう」とともに「備える安心」を贈るという新しい文化を

母の日キャンペーンページ :https://www.seishop.jp/survivalfoods/sf/gift/#mothers-day

母の日といえば、お花やスイーツといった“今を彩るギフト”が定番ですが、セイショップが提案するのは、「25年の安心を贈る」という新しい贈り物の文化です。

サバイバルフーズは、25年保存可能な“おいしい備蓄食”であり、全国2,000以上の企業・自治体に導入されている信頼性の高い長期備蓄食のブランドです。

母の日に、“いつもありがとう”の気持ちとともに、「これからも（25年後も）ずっと笑顔でいてほしい」という願いを込めて、“備える安心”として贈るという、新しいギフト文化を広げたい──

この想いから本キャンペーンは生まれました。

■母の日キャンペーン サバイバルフーズ「ギフトボックス」ラインアップ

小缶2缶入り サバイバルフーズのギフトボックス(約5食相当量) 母の日シール付きボックス

価格：7,452円（税込）/8,316円（税込）

※詰め合わせるメニューにより、7,452円/8,316円になります。

≪バリエーション／内容量≫

・クラッカー（227g）×1 + チキンカレー（82g）×1

・クラッカー（227g）×1 + チキンシチュー（104g）×1

・クラッカー（227g）×1 + 野菜シチュー（84g）×1

・洋風とり雑炊（100g）×1 + 洋風えび雑炊（100g）×1 （全て小缶）

賞味期限：25年（未開封時/常温保存）

販売ページ: https://www.seishop.jp/view/item/000000001208

2缶入り 母の日シール付きボッ クス小缶6缶入り サバイバルフーズのギフトボックス(約1 5食相当量) 母の日シール付きボックス

価格：23,436円（税込）

内容：クラッカー（227g）、チキンシチュー（104g）、野菜シチュ ー（84g）、チキンカレー（82g）、洋風とり雑炊（100g）、洋風えび 雑炊（100g）（全て小缶）

賞味期限：25年（未開封時/常温保存）

販売ページ: https://www.seishop.jp/view/item/000000001209

■“発売以来1年で累計1,500セット以上販売”の背景：広がる「相手のための防災」

6缶入り 母の日シール付きボッ クス

2025年4月の発売以来、「サバイバルフーズ ギフトボックス」は、発売から約1年で累計1,500セット以上を販売しています。「25年の安心をあなたに」というコンセプトのもと、大切な人を想うあなたの「感謝」や「思いやり」を“備える安心”という形で届ける贈り物として選ばれています。

その背景には、“自分のための防災ではなく、相手のための防災”という新しい価値観が多くのお客様の心に響き、離れて暮らす家族への贈り物や、出産・新築などのライフイベント、お中元・お歳暮など幅広いギフトシーンで選ばれています。

サバイバルフーズギフトボックス特集ページ：

https://www.seishop.jp/blog/survivalfoods-gift/(https://www.seishop.jp/blog/survivalfoods-gift/)

■25年保存の美味しい備蓄食 サバイバルフーズとは

日本の長期保存食市場のパイオニアとして約半世紀にわたり市場を牽引してきたセイエンタプライズが、国内屈指のフリーズドライ技術を持つ永谷園に委託して作られた、25年の超・長期保存が可能なクラッカーとフリーズドライ加工食品の備蓄食です。サバイバルフーズこだわりのレシピを、永谷園が原材料を厳選して調達、国内で調理・加工・缶に封入しています。サバイバルフーズは、味、品質、長期保存性のいずれも一切妥協いたしません。

日本国内製造の非常食・保存食品において賞味期限25 年を実現する唯一の製品であることが確認されています。（2025年9月 株式会社東京商工リサーチ調べ）

防災のセレクトショップ「セイショップ」 https://www.seishop.jp/(https://www.seishop.jp/)

防災のセレクトショップ「セイショップ」は、“よりよい備え、よりよい暮らし”をモットーに災害時でも普段と変わらない豊かな生活が送れるように皆様の備えをお手伝いする防災のセレクトショップです。 2001年のECサイトのオープンより、多くの法人、自治体、個人のお客様にご愛顧頂いております。2015年に東京・市ヶ谷にオープンしたショールームでは、非常食の試食をしたり、防災グッズを手に取って試したり、購入できます。

＜会社概要＞

商号：株式会社セイエンタプライズ

本社：東京都千代田区九段南4-3-1

代表取締役社長：平井雅也

設立日：1978（昭和53）年9月18日

WEBページ：https://www.sei-inc.co.jp/

＜ショールーム概要＞

所在地：東京都千代田区四番町8-13（吉野ビル1F）

営業日：平日10：00-17：00 ※土日祝休み

アクセス：都営新宿線 市ヶ谷駅(A3出口) 徒歩2分/JR市ヶ谷駅 徒歩5分

ショールーム案内：https://www.seishop.jp/realshop/