＼あたたか×ひんやりの新体験／ひと口ごとに味わいが変化していくスコーンサンド。マンゴー×クリームチーズが登場！

株式会社フレッシュネスカフェイメージ新商品 作りたてスコーンサンド マンゴー＆クリームチーズ

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス(代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区)は、2026年4月22日（水）より、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品「マンゴー＆クリームチーズ」を期間限定で発売いたします。

■「作りたて」へのこだわり ― “ひと手間”が生む、心ほどける美味しさ

作りたてスコーンサンドは、ご注文をいただいてからひとつひとつリベイクし、その場で具材をサンドするフレッシュネス人気のカフェメニューです。温めることで引き立つ、外は「ふんわり」、中は「しっとり」とした優しい食感をお楽しみいただけます。その場で仕上げる“ひと手間”は、私たちが追求するホスピタリティの証。温かみのある手作りの味で、贅沢なひとときをお楽しみください。

■あたたかさとひんやり感が重なり合う、味わいの変化を楽しむスコーンサンド

今回、期間限定で登場するのは、マンゴーとクリームチーズをサンドしたスコーンサンド。温かいスコーンに、ひんやりマンゴーを合わせ、温×冷のコントラストが楽しめる新感覚の味わいに仕上げました。とろけるような濃厚な甘みと豊かな香りが特長の「アップルマンゴー」を使用。時間の経過とともにマンゴーの温度や食感が変化し、ひと口ごとに異なる美味しさをお楽しみいただけます。春にぴったりの爽やかな味わいが、気分まで軽やかにしてくれる一品です。

【商品概要】

■商品名・価格（税込）：作りたてスコーンサンド マンゴー＆クリームチーズ 450円

■販売期間：2026年4月22日（水）～6月2日（火）

■販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗 ※球場店舗・動物園店舗を除く。

・スコーン詳細ページ：https://www.freshnessburger.co.jp/menu/sweets/scone_churros

■やさしい甘さで人気の定番商品「こしあんバター」

定番商品の「こしあんバター」は、なめらかなこしあんの上品な甘さに、バターの濃厚なコクを合わせたシンプルで飽きのこない味わい。甘すぎない和×洋のバランスで、世代を問わず楽しめる一品です。

作りたてスコーンサンド こしあんバター

■マイルドな味わいでスコーンと相性抜群！本格ドリップコーヒー

フレッシュネスバーガーのコーヒーは、ブラジル、グァテマラ、ホンジュラスをブレンドしたオリジナル。ブラジルのコクがありソフトでマイルドな味わいに、グァテマラの甘味をプラスし、ホンジュラスの爽やかな酸味を加えました。香ばしさを醸し出す焙煎方法で、爽やかさとビター感もありハンバーガーにもスイーツにも合う、後味が軽やかでスッキリした味わいです。

ドリップコーヒーイメージ

【作りたてスコーンサンドや、揚げたてチュロスとご一緒に！お得なドリンクセット】

・プレミアムドリンクセット ＋380円

人気のフレッシュレモネードやこだわりミルクフォームのカフェラテなどが選択可能！

・レギュラードリンクセット ＋300円

本格ドリップコーヒーやオーガニックティー・ノンカフェインのハーブティーなどが選択可能！

※どちらもセットドリンク(Tサイズ)よりお好きな一品をお選びいただけます。

※店舗によりドリンクの種類はことなります。

※プレミアムセットにさらに＋100円で期間限定のフローズンフルーツレモネードソーダも選択可能です。

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。

フレッシュネスロゴ

公式アプリケーション・SNS

■アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness

■X：https://x.com/Freshness_1992

■Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992

会社概要

商号 ：株式会社フレッシュネス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-210-7753e2bd759f622eb573fce11b47620a.pdf株式会社フレッシュネス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：青木

TEL：045-224-7058

MAIL：press@freshness.jp