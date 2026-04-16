韓国トップスタイリスト ソ・スギョン氏が手掛ける新ビューティブランド“K-Beautyの正解”を提案する「RRRing（リリリング）」がローンチ

株式会社Rainmakers

株式会社Rainmakers（本社：東京都中央区、代表取締役：宇佐美眞）は、韓国のトップスタイリスト ソ・スギョン氏がプロデューサーを務める新ビューティブランド「RRRing（リリリング）」をローンチいたします。

【取扱店】公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アットコスメ（一部店舗を除く）

トレンドの発信地・韓国で活躍するトップスタイリストが提案する、確かな選択肢

コスメブランドが数多く存在する今、何を選べばよいかわからない。そんなユーザーの声に応える存在として、「RRRing（リリリング）」は誕生しました。

「RRRing」が届けるのは単なるコスメではなく、K-Beautyの“失敗しない正解”です。ブランドプロデューサーを務めるソ・スギョン氏は、これまで少女時代やNiziU、PSYをはじめとしたトップアイドル・アーティスト・俳優のスタイリングを担当。常に韓国トレンドの最前線を走り続けてきました。トレンドの発信地である韓国の第一線で活躍するソ・スギョン氏が、世の中に溢れる膨大な情報の中から“今、本当に取り入れるべきもの”だけを厳選し、迷わず手に取れる、信頼できる選択肢を提案したいという想いが形になったのが「RRRing」です。

ブランド名はアラームの音である「Ring Ring Ring」「Brrring」から着想を得たもの。眠っていた美しさを呼び起こし日常に心地よいリズムを与える存在になりたい、自分の個性を鳴り響かせてほしい、そうした願いを込めました。また、ソ・スギョン氏の声かけにより、韓国で人気を誇るメイクアップアーティスト カン・ダイン氏がコラボメイクアップアーティストとしてプロジェクトに参画。コスメアイテムの監修を担当しました。両者が提案する“失敗しない正解”が、手にする人の毎日に新しい自信とときめきを鳴り響かせます。

ブランドコンセプト

K-Beautyの「正解」を届けるトレンドナビゲーター

「RRRing（リリリング）」というブランド名は、アラームの音である「Ring Ring Ring」「Brrring」から着想を得たもの。コスメブランドが数多く存在する今、何を選べばいいかわからないというユーザーの声に応えるべく誕生したビューティブランド。韓国トレンドの最前線で活躍するトップスタイリスト ソ・スギョン氏がその情報感度の高さと審美眼で“今、本当に取り入れるべきK-Beauty”を厳選し提案します。

ブランドプロデューサー ソ・スギョン

韓国のトップスタイリスト。これまで15年以上にわたり、少女時代やNiziU、PSYをはじめとしたトップアイドル・アーティスト・俳優のスタイリングを担当。常にトレンドをいち早く捉える高い情報感度を持ち、韓国トレンドを知り尽くした存在として第一線で活躍している。

コラボレーションメイクアップアーティスト カン・ダイン

IVE、NMIXX、TWS、ハン・ソヒ、ソン・イェジンなど、K-POPアイドルのメイクはもちろん、俳優のメイクまで幅広く担当するカリスマメイクアップアーティスト。今回コラボメイクアップアーティストとして「RRRing」のプロジェクトに参画し、コスメアイテムの監修を担当。

第一弾アイテム 詳細

ブランドローンチとともに発売する第一弾アイテムは、絶妙なニュアンスをひとさじ加えることで、メイクの完成度を引き上げるラインナップに。

忙しくメイクに時間をかけられないMZ世代でも、誰もが簡単に、プロのような仕上がりとトレンド感を両立できるアイテムを提案します。

リリリング メルティング ハートデューイ ティント

水彩のようなシアーな発色

オイル配合でガラスのようにツヤめく唇に

リリリング メルティング ハートデューイ ティント

全4色 1,430円（税込）

4月28日（火）～ Qoo10先行販売

5月13日（水）～ 全国発売開始

＜COLOR＞

01 メロウモカ

唇本来の血色感（※1）を引き立てる

ヌーディーベージュ

※1 メイクアップ効果による

02 ピーチプリーズ

顔全体を華やかに見せ、

いきいきとした印象をプラスする

ニュートラルピーチコーラル

03 モーブウィッシュ

やさしい温度感のある色調に、

ピンクがそっとにじむ

ソフトモーブ

04 コーヒーコンフィー

誰の唇にもしっとりとなじむ

ドライローズ＆シナモンローズ

＜POINT＞

●澄んだツヤ感を演出するオイルグロウティント

オイルの澄んだツヤが唇をなめらかにカバー。

うるおいを届け（※2）、ガラスのような光沢感をプラス。

※2 角質層まで

●細部のこだわりから生まれたヌーディーローズカラー

どんな肌トーンにも溶け込むヌーディーローズカラーをベースに、ニュアンスの異なる4色をラインナップ。自分自身の好みや気分にあわせてお楽しみください。

●重ねてもくすまず、長時間澄んだ発色をキープ

水彩のように軽やかな発色でレイヤリングしてもくすみにくく、唇に彩りを与えます。

●ホホバオイル（※3）、ローズヒップオイル（※4）配合

※3 ホホバ種子油（エモリエント成分）

※4 カニナバラ果実油（整肌成分）

リリリング オーバーリップスティック

とろけるような質感で、

グラデーションもオーバーリップも思いのまま

リリリング オーバーリップスティック

カバーベース／ブラーベース

各1,430円（税込）

4月28日（火）～ Qoo10先行販売

5月13日（水）～ 全国発売開始

＜カバーベース＞

01 キャンバスピンク

淡いピーチピンクカラー

＜POINT＞

●アイドルのようなリップメイクを叶えるファーストステップ

色素沈着やムラが気になる唇の色をカバー（※5）し、のせたいリップカラーが美しく発色。「リリリング メルティング ハートデューイ ティント」と組み合わせてグラデーションリップを楽しむのもおすすめ。

※5 メイクアップ効果による

●リップラインを思いのままに

リップラインを整えたり、やわらかくぼかしてオーバーリップに挑戦したりと、思い思いの使い方を叶えます。

●唇をなめらかにカバー

なめらかに伸び広がるテクスチャーが唇にぴたっと密着し、美しい仕上がりへ導きます。

＜ブラーベース＞

01 ブリックローズ

ナチュラルな血色感（※6）を演出する

深みローズカラー

※6 メイクアップ効果による

＜POINT＞

●スティックで出会う「プディングリップ」

プリンのようにプニプニとした質感のプディングリップはこれまでポットタイプが主流でしたが、今回「RRRing」ではスティックタイプを採用。手軽にキレイなぼかしリップを叶えてくれます。

●とろけるようなクリーミーテクスチャー

やわらかく伸び広がるテクスチャーのブリックローズカラーで、唇のトーンをふわっと明るく引き上げ、華やかな印象に。

●ティントの上から塗れば手軽にグラデーションやオーバーリップも

手持ちのリップを塗った後、「ブラーベース」で唇の外側をなじませることで、自然なグラデーションやオーバーリップを演出してくれます。

リリリング リキッドグラム アイシャドウ

グリッターとシマー、ふたつの異なる質感の

リキッドシャドウがまぶたを華やかに演出

リリリング リキッドグラム アイシャドウ

グリッター／シマー

各2色 1,430円（税込）

4月28日（火）～ Qoo10先行販売

5月13日（水）～ 全国発売開始

＜POINT＞

●グリッターとシマー、ふたつの質感から好みにあわせて選べる

華やかなグリッタータイプとデイリーに使えるシマータイプ、それぞれ2色を展開。好みや仕上げたいメイクルック、肌トーンにあわせて自由にお選びいただけます。

●みずみずしいテクスチャーでまぶたにしっかりフィット

うるおいのあるみずみずしいテクスチャーで、指先で軽くなじませるだけで、ふわりとムラなく密着。崩れにくく、美しくきらめく目元に。

●細かい部分にも塗りやすいナイフ型チップ

三角ゾーンや涙袋など細かな部分にも塗りやすいナイフ型チップを採用。

誰でも簡単に、狙った位置に塗布できます。

＜COLOR＞

●グリッター

G01 ハニーヌーン

落ち着いたシェードベージュ

ホワイトにきらめく

ゴールドパールを配合

G02 ピンクライオット

ソフトピンクベースに

ゴールド、レッド、

ホワイトパールを配合

●シマー

S01 コーラルデイ

いきいきとした印象をアップする

華やかなニュートラル

ピーチコーラル

S02 ローズヘイズ

ドライローズのような

シナモンローズカラー

リリリング フィックスユー グロウミスト

パールの光でアイドルのような発光ツヤ肌（※7）が叶う

メイクキープミスト

※7 メイクアップ効果による

リリリング フィックスユー グロウミスト

80mL 1,980円（税込）

4月28日（火）～ Qoo10先行販売

5月13日（水）～ 全国発売開始

＜POINT＞

●ベタつかず肌へフィット

ミストを吹きかけることで肌の上に薄いヴェールを形成し、メイクの密着力を高めてメイク持ちをサポート。

●ゴールド×ホワイトパールでレフ板を当てたようなアイドル肌に

ゴールドとホワイトのパールを配合し、光を反射することでレフ板を当てたように肌を明るく見せ、自然なツヤ感ときらめきを与えてくれます。

●霧のような細かいミスト

ミストの細かさにこだわり、霧のような繊細さを実現。ミストがムラなく顔全体をふわっと包み込んでくれます。

＜ブランド公式＞

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/rrringofficial

公式オンラインストア：https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/rrring

Instagram：@rrring_official_(https://www.instagram.com/rrring_official_/?hl=ja)

X（旧Twitter）：@rrring_jp(https://x.com/rrring_jp?s=20)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9 +SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353