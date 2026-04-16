【PIVOT出演】60万件以上のクチコミデータから読み解く最新の「就活トレンド」を公開

株式会社ワンキャリア

就活支援 / 新卒採用サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」の人気番組『ビジネス虎の巻』に出演しました。

本番組では、全2回にわたりワンキャリアが保有する60万件以上のクチコミや独自のキャリアデータを基に、最新の就活トレンドを解説。前編では「東大生・京大生が選ぶ就活人気企業」をテーマに上位層の動向を、後編では当社の「就活クチコミアワード」をテーマに、就活生全体に支持される企業の実態や、就職活動のヒント、採用担当者向け「新卒採用の最新動向」などについてお話ししております。

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第1弾「【学生人気企業ランキング】伊藤忠・サイバー・ボスコン・三井住友の年収と働き方／元伊藤忠人事が語る内定を勝ち取る秘訣／コンサルの次のキャリアはどこ？／東大生・京大生の就活トレンド」

https://youtu.be/p3gu39Ci2tw?si=cMUJdlpwWVSFUdXd(https://youtu.be/p3gu39Ci2tw?si=cMUJdlpwWVSFUdXd)

第2弾「【クチコミ優良企業BEST30】年収・自己成長・組織風土◎／元伊藤忠人事が教える良い会社の選び方／コンサル偏重の崩れ／ベンチャー・中小企業の躍進／上位ランクインする大手企業の特徴」

https://youtu.be/mrtLh5NTqJ4?si=3TY_2qZ4yI1phNrg(https://youtu.be/mrtLh5NTqJ4?si=3TY_2qZ4yI1phNrg)

番組内で紹介する主な取り組み

■ 「ワンキャリア 就活人気企業ランキング」について

本ランキングは、就活支援サービス「ワンキャリア」のユーザーによる企業ページ上の「お気に入り数」を基に集計し、ランキング形式で公開しているものです。就活の最新トレンドや学生の価値観を鮮明に映し出す指標として、多くの企業・メディア、そして学生の皆様から厚い支持をいただいております。

2016年の「東大・京大」編の発表をきっかけに始まった本ランキングも、現在は「文系・理系」「業界別」「エリア別」とカテゴリーを拡大し、キャリア選択や就活トレンドを紐解く参考となる多角的な情報を発信しています。

- ワンキャリア 就活人気企業ランキング【東大・京大編】（27卒本選考期速報）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000317.000035321.html

- ワンキャリア 就活人気企業ランキング【文系・理系編】（27卒本選考期速報）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000035321.html

- ワンキャリア 就活人気企業ランキング【業界別編】（27卒本選考期速報）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000319.000035321.html

- ワンキャリア 就活人気企業ランキング【エリア別編】（27卒本選考期速報）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000320.000035321.html

◼︎「ワンキャリア 就活クチコミアワード」について

本アワードは、学生から多くの支持を集めた企業への表彰を通じて、採用において学生と真摯に向き合う企業が評価されることを目的に、2019年より実施しています。就活支援サービス「ワンキャリア」の掲載企業約5万社の中から、採用イベント（インターン/説明会/本選考）に関して、学生から特に高い評価を得た企業を表彰しています。

「就活クチコミアワード」は、企業を称えると同時に、このアワードを通じて学生が新たな企業を見出し、キャリアの可能性を広げる場としての機能も果たしています。今後も当社は、企業による透明性の高い情報発信を後押しすることで、学生に確かな情報を提供し、キャリア選択の参考となるプラットフォームであり続けるよう努め、ミッションである「人の数だけ、キャリアをつくる。」の実現を進めてまいります。

- ワンキャリア 就活クチコミアワード2026特設サイト

https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2026

番組概要

出演者プロフィール

- 番組名：ビジネス映像メディア「PIVOT」- コーナー名：「ビジネス虎の巻」- 出演者：- - 西岡 孝洋（フリーアナウンサー）- - 林 佑香（天気キャスター、フリーアナウンサー、タレント）- - 渡邉 貴志（株式会社VITAL DESIGN 代表 / ビープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会 研究員）- - 厚地 峻一（株式会社ワンキャリア 執行役員CMO）株式会社ワンキャリア 執行役員CMO 厚地 峻一

慶應義塾大学環境情報学部卒業。2015年にキリンホールディングスに入社。2022年に豪州の事業会社であるLionへ出向。日豪でブランドマネージャー、戦略企画、商品・広告開発などマーケティング業務に幅広く従事。2023年4月にワンキャリアに入社。マーケティングマネージャーとして就活支援サービス「ワンキャリア」のマーケティングを統括。その後マーケティング事業部の立ち上げを行い、2024年1月にマーケティング事業部長就任後、2026年3月30日に執行役員CMOに就任。

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/