『カフェ・ド・クリエ』今年は一足早くチョコミント解禁宣言　チョコミントを楽しむ「ミン活」をご提案。昨年比1.5倍のミント感が味わえる「ソルベージュ(R)爽快チョコミント」を4月28日（火）より発売

C-United株式会社

C-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成勇樹）が運営する『カフェ・ド・クリエ』では、2014年から毎年ご好評いただいているチョコミントシリーズの新作ドリンク「ソルベージュ(R)爽快チョコミント」を、2026年4月28日（火）より全国の『カフェ・ド・クリエ』店舗にて発売いたします。

近年は夏日を記録する時期が年々早まり、春先から暑さを感じる日も増えています。そこで『カフェ・ド・クリエ』では、暑さを感じ始めるこの時期にミントの爽快感でさっぱりとリフレッシュしていただきたいという想いから、例年より一足早くチョコミントの“解禁”を宣言します。これは、チョコミントドリンク販売13年の歴史の中で、最も早い解禁となります。

また今年は、チョコミントを楽しむ活動「ミン活」を提案。気温が上がり始める季節に、ミントの清涼感とチョコレートの甘さのバランスを楽しみながら、気分をリフレッシュする新しい体験としてお楽しみいただけます。

・昨年比1.5倍のミント感を楽しめるチョコミントドリンク「ソルベージュ(R)爽快チョコミント」

2014年からチョコミント商品を展開してきた『カフェ・ド・クリエ』では、毎年チョコミントを楽しみにしていただいている“チョコミン党”のお客様の声と向き合いながら、商品開発を重ねてきました。

今年は、お客様の声やSNSでの反応を踏まえ、「ミントの爽快感をより楽しみたい」というニーズに着目し、チョコミントの魅力をより楽しめる一杯を目指しました。

また、長年ご支持いただいている定番の味わいは大切にしながらも、今年ならではの新たな楽しみ方を感じていただけるようなアクセントを加えることにもこだわりました。

・こだわり１.：昨年比1.5倍のミント感

今年のチョコミントドリンクは、ミントの配合バランスを調整し、昨年比1.5倍のミント感を実現。SNSや店舗に寄せられていた“ミントの爽快感”へのニーズに応え、すっきりとした清涼感を感じられる味わいに仕上げました。

・こだわり２.：クリエならではの“ミントミルクアイス”

『カフェ・ド・クリエ』のチョコミントドリンクの特徴でもある、オリジナルのミントミルクアイス。ミントの爽やかさに加え、ミルクのコクとやさしい甘みを感じられる味わいで、ミントの爽快感が得意でない方にも楽しんでいただけるようバランスを追求しました。

・こだわり３.：パリパリ食感も楽しめるデザートドリンク

ドリンクの上にはチョコレートをトッピングし、ぱりっとした食感も楽しめる仕様に。まずはアイス部分をそのまま味わい、その後ドリンクと混ぜながら飲むことで、ミントの爽快感とチョコレートの甘みが広がる味わいを楽しめます。

・商品概要

「ソルベージュ(R)爽快チョコミント」

・価 格：690～750円（税込）

・販売期間：4月28日（火）～

※一部店舗ではお取り扱いがございません。

※店舗によって価格が異なります。

・「ミン活」の楽しみ方

「ミン活」とは、チョコミント商品を楽しむ活動です。例年より一足早くチョコミントを解禁する『カフェ・ド・クリエ』では、初夏の暑さを感じ始める時期からチョコミントを楽しめます。『カフェ・ド・クリエ』のチョコミントを起点に、ミントの清涼感とチョコレートの甘さのバランスを楽しみながら、自分好みの味わいを見つける体験をしていただけます。

C-United株式会社「チョコミントに関する調査2025」【全国：10～50代、男女661名対象

１.様々なチョコミントの味わいを知ろう！

チョコミントには、ミントの爽快感が際立つタイプから、チョコレートやミルクのコクとのバランスを楽しめるタイプまで、幅広い味わいがあります。昨年実施した調査では、爽快感のあるミントの味わいを好む人が半数を超える結果となりました。こうした味わいの違いを楽しみながら、自分好みのチョコミントを見つけることも、「ミン活」の楽しみ方の一つです。

C-United株式会社「チョコミントに関する調査2025」【全国：10～50代、男女661名対象】

２.さっぱりとしたい気分の時にチョコミントを。

気温が上がる時期には、ミントの爽快感を楽しめるチョコミントが好まれます。昨年の調査でも、「ミントの爽快感」を魅力に挙げる声が多く、リフレッシュできる点が支持されています。今年のチョコミントドリンクは、昨年比1.5倍のミント感に仕上げており、爽快感を存分にお楽しみいただけます。

【参考】『カフェ・ド・クリエ』チョコミント商品開発の歴史

近年、チョコミントフレーバーの商品はコンビニエンスストアやカフェ、菓子メーカーなどで展開が広がっており、夏の定番フレーバーとして年々人気が高まっています。SNSでは“チョコミン党”という言葉が広がるなど、チョコミントを好むファン層も可視化され、毎年チョコミント商品を楽しみにする声も多く見られます。

『カフェ・ド・クリエ』は、2014年からチョコミントと向き合い続けてきたブランドとして、今後もお客様の声やトレンドの変化を踏まえながら商品開発を行い、チョコミントの新しい楽しみ方を提案し続けます。

【カフェ・ド・クリエについて】

1994年11月に、セルフサービス型（*1）のカフェとして名古屋・伏見に第1号店をオープンし、現在全国に約180店舗を展開しています。2021年以来、「“からだハピネス(R)︎”メニュー」として、新鮮な果物を使用したスムージー、糖質50％オフ、食物繊維10 倍（*2）の低糖質麺や豆乳への変更可能なメニューなど体に優しい商品を販売しています。

*1 お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだ物を受け取って席まで運ぶスタイルのこと

*2 当社の通常スパゲティ麺