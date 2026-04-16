本日から開催！！「超次元ゲイム ネプテューヌ」15周年記念ねぷねぷミュージアムin AKIHABARAゲーマーズ本店
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）の「ネプテューヌ」シリーズ15周年を記念し、株式会社A3が主催する展示イベントが本日2026年4月16日（木）から4月29日（水・祝）まで開催されます。
2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝）にかけて、AKIHABARAゲーマーズ本店にて「『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念ねぷねぷミュージアムin AKIHABARAゲーマーズ本店」が開催！
会場ではイラストパネルやミュージカルの衣装展示など、「ネプテューヌ」ファン必見の展示を間近で堪能できます！ ぜひ会場でご覧ください！
◆イベント概要◆
【イベント名】
『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念ねぷねぷミュージアムin AKIHABARAゲーマーズ本店
【特設サイト】
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7393&srsltid=AfmBOorjLRjBmUghro4b1Wi87gQEsagO_Mq0_aDZiRho9msBpjV7802N(https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7393&srsltid=AfmBOorjLRjBmUghro4b1Wi87gQEsagO_Mq0_aDZiRho9msBpjV7802N)
【開催期間】
2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝）
開場：11:00～閉場：21:00
【会場】
AKIHABARAゲーマーズ本店
東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル
【主催】
株式会社A3
◆「ネプテューヌ」15周年記念グッズも新作が多数登場！
シリーズ15周年を記念した展示イベントでは、美麗な周年記念イラストを使用した新作グッズが多数登場！
春らしい装いが可愛い！スイーツをテーマにしたオリジナルミニキャラ商品もラインナップ！ 開催日から通販も同時スタート、是非ご利用ください！
【ゲーマーズ グッズ情報ページ】
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7393
◆≪受注限定商品≫プレミアムな複製原画も発売決定！
イベント開催を記念して、平野克幸氏描き下ろし【ネプテューヌ＆ネプギア】の周年イラストを使用したプレミアムなアイテムが登場！
会場や通販サイトで予約して入手しましょう！
【受注期間：3/26(木)～5/10(日) 23:59】
◆≪特典情報≫ かわいいミニキャラのカードが特典についてくる！
会場や通販で「超次元ゲイム ネプテューヌ」シリーズ新商品を2,200円(税込)お買い上げごとに、ミニキャラを使用した特典イラストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。通販も対象となりますので是非ご利用ください！