本日から開催！！「超次元ゲイム ネプテューヌ」15周年記念ねぷねぷミュージアムin AKIHABARAゲーマーズ本店

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）の「ネプテューヌ」シリーズ15周年を記念し、株式会社A3が主催する展示イベントが本日2026年4月16日（木）から4月29日（水・祝）まで開催されます。

2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝）にかけて、AKIHABARAゲーマーズ本店にて「『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念ねぷねぷミュージアムin AKIHABARAゲーマーズ本店」が開催！

会場ではイラストパネルやミュージカルの衣装展示など、「ネプテューヌ」ファン必見の展示を間近で堪能できます！ ぜひ会場でご覧ください！

◆イベント概要◆

【イベント名】

『超次元ゲイム ネプテューヌ』15周年記念ねぷねぷミュージアムin AKIHABARAゲーマーズ本店

【特設サイト】

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7393&srsltid=AfmBOorjLRjBmUghro4b1Wi87gQEsagO_Mq0_aDZiRho9msBpjV7802N(https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7393&srsltid=AfmBOorjLRjBmUghro4b1Wi87gQEsagO_Mq0_aDZiRho9msBpjV7802N)

【開催期間】

2026年4月16日（木）～4月29日（水・祝）

開場：11:00～閉場：21:00

【会場】

AKIHABARAゲーマーズ本店

東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル

【主催】

株式会社A3

◆「ネプテューヌ」15周年記念グッズも新作が多数登場！

シリーズ15周年を記念した展示イベントでは、美麗な周年記念イラストを使用した新作グッズが多数登場！

春らしい装いが可愛い！スイーツをテーマにしたオリジナルミニキャラ商品もラインナップ！ 開催日から通販も同時スタート、是非ご利用ください！

【ゲーマーズ グッズ情報ページ】

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7393

◆≪受注限定商品≫プレミアムな複製原画も発売決定！

イベント開催を記念して、平野克幸氏描き下ろし【ネプテューヌ＆ネプギア】の周年イラストを使用したプレミアムなアイテムが登場！

会場や通販サイトで予約して入手しましょう！

【受注期間：3/26(木)～5/10(日) 23:59】

◆≪特典情報≫ かわいいミニキャラのカードが特典についてくる！

会場や通販で「超次元ゲイム ネプテューヌ」シリーズ新商品を2,200円(税込)お買い上げごとに、ミニキャラを使用した特典イラストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。通販も対象となりますので是非ご利用ください！