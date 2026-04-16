AVILEN、生成AIでデジタル人材の最適配置を実現する「案件マッチングAI」を提供開始

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、デジタル人材のポテンシャルを最大化し、最適なプロジェクトアサインを支援する新ソリューション「案件マッチングAI」の提供を開始しました。

本ソリューションは、従来、各部署の管理者に依存していた人材アサイン業務に生成AIを導入することで、全社横断的なスキル可視化と客観的なマッチングを実現するものです。組織の枠組みを超えた適材適所の配置を加速させ、企業のDX推進におけるリソース不足やミスマッチの解消に貢献します。

◆「案件マッチングAI」とは

「案件マッチングAI」は、社内に点在するデジタル人材のスキル・経験データと、プロジェクトの要件を生成AIが高度に分析し、最適な組み合わせを提案します。

これまでデータベース化が難しかった「経験の深さ」や「専門性のニュアンス」までをAIが解釈し、膨大な候補者の中から最適な人材を瞬時にピックアップします。

◆背景

DXを推進する多くの企業において、「自社にどのようなスキルを持つ人材が、どこにいるのか」を全社レベルで把握し、適切にアサインすることは容易ではありません。多くの場合、アサイン検討は組織単位に閉じており、管理者の知見やネットワークに依存した属人的な運用となっています。

こうした「人材情報のサイロ化（分断）」は、機会損失やミスマッチの原因となります。

AVILENは、属人的な「組織単位の判断」から脱却し、データの裏付けに基づいた「全社最適な判断」を可能にするため、本ソリューションを開発しました。

◆「案件マッチングAI」の特徴

＜１.生成AIによる多角的なスキル・案件分析＞

単なるキーワード一致による検索ではなく、プロジェクトが求める「必須要件・任意要件」と、人材が保有する「経験・ケイパビリティ」の親和性を生成AIが深く分析し、形式知化しにくい細かなスキルセットまで考慮した精度の高いマッチングを実現します。さらに、人事担当者の経験やネットワークに依存した従来のアサインでは見落とされていたような、データに基づく新たなマッチングパターンの発見を可能にします。

＜２.「アサイン根拠」の可視化による納得感の向上＞

AIが候補者を提案する際、なぜその人物が最適なのかという判断理由を具体的かつ客観的に言語化します。

これにより、従来は属人的になりがちだった人材選定プロセスを透明化し、現場マネージャーや本人の納得感を高めた合理的な意思決定を支援します。

＜３.検討プロセスの圧倒的な効率化＞

これまで多くの時間と工数を要していた人材情報の収集・照会・評価プロセスをAIが代替します。検討工数を大幅に削減することで、人事・マネジメント層が戦略的な人材育成や組織開発といったコア業務に集中できる環境を実現します。

◆関連するオンデマンドウェビナー

※本コンテンツは、約20分で視聴できるオンデマンド動画です。

お申し込み後すぐに視聴できるため、業務の合間や短時間での情報収集にも適しています。

＜ウェビナー概要＞

人材サービス市場は、生産年齢人口の減少と採用チャネルの多様化により、

「見つからない・決められない」という構造的課題に直面しています。

本ウェビナーでは、

これまでの労働集約型モデルを打破し、AIを「自律型エンジン」として実装するための戦略を解説します。

AIを単なるツールではなく、組織の「知能資産」へと変換し、競合優位性を築くための具体的なステップを提示します。

お申し込みフォーム：https://service.avilen.co.jp/l/843143/2026-04-08/qr87qy

◆今後の展望

今後は、AIを個別業務に活用する段階から、AIの活用を前提に組織や業務プロセスそのものを再設計する「AIファースト」への移行が求められます。

本ソリューションは、デジタル案件へのアサイン最適化にとどまらず、人材配置における意思決定の高度化を実現し、組織全体のパフォーマンス最大化に寄与するものです。

さらに、社内公募制度の高度化や次世代リーダーの発掘・育成など、タレントマネジメント領域全体への展開を通じて、企業の持続的な競争力強化を支援してまいります。

AVILENは今後も、データとAIを活用した意思決定基盤の構築を通じて、「AX（AIトランスフォーメーション）」の実現を支援してまいります。

◆ご相談・見積依頼

サービスページ

https://avilen.co.jp/gai/mvp-dev/

資料ダウンロードフォーム

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見積依頼・お問い合わせ

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◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社の企業（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。