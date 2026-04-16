東京・表参道から、関西へ。年間200本超のイベントを手がけるグローバルプロデュースが関西初の常設拠点「GP KANSAI HUB」を大阪・梅田に開設

株式会社グローバルプロデュース

イベントプロデュース事業を行う株式会社グローバルプロデュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：光畑真樹、https://www.global-produce.jp/(https://www.global-produce.jp/) ）は、2026年4月1日（火）より、関西初の常設拠点「GP KANSAI HUB」を大阪・梅田の阪急グランドビル内シェアオフィス「FUTRWORKS」に開設いたします。

当社は東京・表参道を拠点に、大手企業の全社総会やカンファレンス、周年式典、グローバル企業のガラディナーまで、「想いをカタチにする」企画力と空間演出で、年間200本を超えるビジネスイベントをプロデュースしています。

この度、大阪・京都・神戸の3エリアを主なターゲットとし、関西圏の企業・代理店・会場との連携を強化。京都・南座や大阪・日楽座、山本能楽堂をはじめとする関西のユニークベニューとのリレーション構築を通じて、インバウンドMICE事業「DRAGON EVENTS」のさらなる拡大を推進してまいります。

■ なぜ、いま関西なのか。

インバウンドの急速な回復、MICE（Meeting・Incentive・Convention・Exhibition）需要の高まり、そして世界が注目する日本文化の発信地としての存在感。京都・大阪・神戸を擁する関西は、国内外の人・文化・ビジネスが交差する拠点として、かつてないポテンシャルを帯びています。

当社は2025年度、関西エリアにおいて行政主催のカンファレンスをはじめとする大型案件を複数手がけ、事業実績を着実に積み上げてまいりました。この流れを一過性のもので終わらせない。継続的かつ具体的な価値を関西から創出していくための拠点として、「GP KANSAI HUB」の開設に至りました。

■ 「GP KANSAI HUB」の3つの役割

1. 東京クオリティを、関西のビジネスイベントへ

グローバルプロデュースは、東京・表参道の本社を拠点に、大手企業の全社総会や表彰式、カンファレンス、周年式典、メディア向けローンチイベントなど、年間200本を超えるビジネスイベントをプロデュースしてきました。その企画力・空間演出力・現場対応力を、関西圏の企業へ展開します。大手広告代理店・旅行代理店各社および主要会場（グラングリーン大阪、大阪・京都コンベンションビューロー等）との連携体制を構築し、関西に根ざした営業・企画・制作・現場対応を実現します。

▼当社プロデュース事例

2. 関西の「ホンモノ」を世界へ｜DRAGON EVENTS × ユニークベニュー

当社が展開するインバウンドMICE特化ブランド「DRAGON EVENTS」は、日本の歴史・文化・ポップカルチャーと最先端テクノロジーを融合した「和モダン」なビジネスイベントを、海外企業に向けて提案・実行するサービスです。ガラディナー、インセンティブトリップ、プロダクトローンチなど、文化的な価値をビジネスの文脈に磨き上げます。関西には、世界に誇れるユニークベニューが集積しています。

これらのベニューと連携し、「日本を象徴する京都」「食と商いの大阪」「洋と和が交わる神戸」という関西3都市それぞれの個性を活かした体験型イベントを、海外企業に向けて提案・実行してまいります。

▶ 関西のユニークベニュー一覧：https://www.global-produce.jp/service/uniquevenue/

3. 人・情報・アイデアが交わる「起点」

GP KANSAI HUBは、単なるオフィス拠点にとどまりません。関西のイベント業界関係者やクライアントとの日常的な接点を創出し、対話や共創の中から新しい企画やビジネスが立ち上がっていく場として育ててまいります。「関西へ行くついでに少し立ち寄る」そんな気軽な接点として、ぜひGP KANSAI HUBへお越しください。

■ メンバーの意志から始まったプロジェクト

本プロジェクトは、関西にゆかりのあるメンバーの自発的な立候補から始まりました。個人の意志が起点となり、事業プロジェクトへと発展していく。その機動力と当事者意識こそが、グローバルプロデュースらしい挑戦のかたちです。

■ 「GP KANSAI HUB」概要

名称 ：GP KANSAI HUB（ジーピー カンサイ ハブ）

開設日 ：2026年4月1日（火）

所在地 ：大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル 26F「FUTRWORKS」内

アクセス ：大阪梅田駅より徒歩約5分

対象エリア：大阪・京都・神戸を中心とする関西圏

体制 ：常駐ディレクター配置、関西支社長が統括。東京本社の企画・制作・マーケティング機能と連携

連携ベニュー：南座（京都）、ロームシアター京都、THE SUMO HALL 日楽座 OSAKA、ビルボードライブ大阪、山本能楽堂、ガーデンオリエンタル大阪 ほか

■ GP KANSAI HUB支社長｜中里 愛弓美よりコメント

関西はいま、インバウンドの急速な回復やMICE需要の高まりを背景に、国内外の人・文化・ビジネスが交差する拠点として、これまで以上の可能性を帯びています。この熱い流れを逃すことなく、しっかりと捉え、先導していくために、一過性のものとして捉えるのではなく、継続的・具体的な価値へと変換していくための拠点として、GP KANSAI HUBを立ち上げました。

今後は京都・大阪を中心としたユニークベニューとのリレーション構築も視野に入れ、関西ならではの体験価値を国内外へと広げてまいります。GP KANSAI HUBは、単なる新拠点ではなく、人・情報・アイデアが自然と交わり、次の動きが生まれる“起点”です。人と人をつなぎ、対話や共創の中から新しいアイデアが立ち上がっていく。その積み重ねが、関西のイベントシーンとインバウンドMICEの可能性を少しずつ前に進めていく。そんな拠点へと育てていきたいと考えています。

イベントのご相談はもちろん、日常の情報交換やちょっとした雑談も大歓迎です。「関西へ行くついでに少し立ち寄る」そんな気軽な接点として、ぜひGP KANSAI HUBへお越しください。

■ イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける、「株式会社グローバルプロデュース」

「株式会社グローバルプロデュース」は、「イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける」ことをビジョンに掲げる、総合イベントプロデュースグループです。単なる手配屋としてではなく、お客様の想いをイベントというカタチにし、実施効果を最大化するためのお手伝いをさせていただいています。「日本発、世界へ通用するイベントプロデュースの提供」を目指し、皆様にとって最高のクリエイティブやサービスを提供します。

https://www.global-produce.jp/

■ 会社概要

企業名：株式会社グローバルプロデュース

代表者：代表取締役社長 光畑真樹

本社所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階

関西拠点：大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル 26F「FUTRWORKS」内

代表TEL：03-5738-2117

設立：2011年10月11日

資本金：10,000,000円

売上高：30億円（2024年度実績）

従業員数：50名（2025年5月時点）

事業内容：イベントプロデュース事業他

ホームページ：https://www.global-produce.jp/

DRAGON EVENTS：https://globalproduce-event.com/what/dragon-events/

GP JOURNAL：https://www.global-produce.jp/gpjournal/