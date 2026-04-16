オンとオフをつなぐライフスタイルブランド「UNTRACK」関西初の直営店を「なんばパークス」に4月22日オープン

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：森下宏明）は、ライフスタイルブランド「UNTRACK（アントラック）」（ https://untrack.jp/ ）の関西初となる直営店を、大阪・難波駅直結の大型複合施設「なんばパークス」に2026年4月22日（水）オープンします。

オープンを記念し、京都発のロックバンド「the engy」とのコラボ商品販売やノベルティ企画を実施します。

「UNTRACK」は、“URBAN×OUTDOOR”をテーマに、都市と自然、オンとオフをシームレスにつなぐライフスタイルブランドです。ストーリー性のある厳選された素材、多彩な機能をオーセンティックなデザインに落とし込み、都市に生きる現代人の生活を、より自由で快適にします。

関西初出店となる「なんばパークス店」は、そんなブランドの世界観を体現した空間。都会的な無機質さの中に、自然を思わせる有機的な質感を取り入れた内装が特徴です。

バッグやウェアを実際に手に取り、素材や機能性をご体感いただけます。

HP：https://untrack.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/untrack_official/

【ショップ概要】

店名：UNTRACK／EDGELINK なんばパークス店

住所：〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス T-terrace 2F

営業時間：11:00～21:00

電話番号：06-4395-5206

休館日：施設に準ずる

坪数：20坪

【the engyコラボ企画】

■Vo. 山路氏直筆「UNTRACK×the engy コラボ特製デザインプリントT シャツ」を数量限定販売。

※UNTRACK／EDGELINK なんばパークス店、UNTRACK Harajuku 店、UNTRACK 公式WEB サイトで販売

■メンバーのサイン入りノベルティポーチを、UNTRACK 商品を税込み 16,500 円以上購入した方に配布。 ※無くなり次第終了

【About the engy】

京都発の４人組ロックバンド。山路のスモーキーかつブルージーな歌声とソウル、HIP HOP、ダンスミュージック、エレクトロニックなどあらゆるジャンルを取り込みつつ、緻密に構築されたトラックメイクとロックサウンドが特徴。「カッコいい曲を作ること」と「美味しいご飯を食べること」を目標に活動中。レギュラー番組『WHOLE the engy』 毎週月曜20:00 α-STATION FM KYOTO放送中。

https://www.theengy.com/

【取扱商品一例】

CITY/DS Daypack \37,400

「UNTRACK」のアイコンアイテムとして提案するデイパック。オーセンティックなルックスに、多彩なギミックを融合させました。

フロント上部にトップポケットを、両サイドにはスマホやパスケースの出し入れに適したオープンポケットとファスナーポケットを配置。２気室仕様で、独立したPC収納スペースを備えます。

Essential Hands-free Jacket(KJF) \39,600

近年の猛暑を背景に、“脱いだジャケットを手に持たない”発想から生まれた、背負えるテーラードジャケット。内蔵ベルトでリュックのように背負えるほか、ワンショルダーの肩掛けにも対応。着脱式ベルトでシーンに応じた使い分けが可能です。国産の高品質ファブリックを採用し、軽量性・ストレッチ性・速乾性を兼備。

“着るバッグ”仕様の多機能ポケットにより、バッグ不要の収納力を実現しました。