AIと共に作業効率を劇的に改善！ 『ゼロからはじめる！AI×自動化入門　プロフェッショナルのための業務変革』発行 技術の泉シリーズ、4月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『ゼロからはじめる！AI×自動化入門 プロフェッショナルのための業務変革』（著者：RPACommunity）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『ゼロからはじめる！AI×自動化入門』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604808

著者：RPACommunity

小売希望価格：電子書籍版 2,000円（税別）／印刷書籍版 2,200円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文138ページ

ISBN：978-4-295-60480-8

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書は、業務効率化を目指すあなたにぴったりの実践ガイドです。AIを活用した自動化の最新トレンドを学ぶことで、日々の作業を劇的にスピードアップさせることができるかもしれません。具体的には、2026年のワークフロー最前線を扱い、Power AutomateやSwitchBotの連携方法に至るまで、初心者でも理解しやすい内容が満載です。自動化ツールの操作方法や具体的な活用例を通じて、あなたの業務を次のレベルへと引き上げる手助けをする一冊です。ぜひ手に取って、自動化の世界を体験してみませんか？

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

生成開始

第1章 2025年のワークフロー最前線：Opal・Agent Builder・Dify・n8nが切り開くこれからの世界

第2章 Power Automateのエラーが怖くなくなる!? 未知の問題と出会ったときの考え方

第3章 SwitchBot×Make×kintone連携レシピ～ノーコードでCO2濃度を可視化する～

第4章 UiPathとExcel 機能の実現

第5章 世はまさに生成AI時代！

第6章 iPhoneショートカットを使おう

第7章 ChromeOS Flexで古いパソコンを蘇らせよう

第8章 環境の変化と戦う

＜＜著者紹介＞＞

RPACommunity

ITを活用した業務の自動化や、IT推進全般に興味を持つ全国の有志が集うコミュニティで、2018年3月に立ち上がりました。名称には「RPA」（ロボティクス・プロセス・オートメーション）が付いていますが、RPA専用のツールやサービスだけに限らず、様々なツールやプログラムも含めIT技術全般を対象にした学びの場を提供しています。

発足から5年以上経ちメンバーも増え続け8000名を超えているのですが、今現在でもコミュニティ内では様々な手法での業務自動化トークが飛び交っています。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7330-b467cbf643f20612d61e422a88b23f8a.pdf