ヒトの祖先は、恐竜のおやつだった！？　シリーズ累計555万部！

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年4月20日に、「ざんねんないきもの事典」シリーズ最新刊で第11弾となる『新ざんねんないきもの事典 昔のざんねん、今のざんねん』（監修：今泉忠明）を全国の書店・オンラインストアで発売します。

「ざんねんないきもの」とは一生けんめいなのに、どこかざんねんないきものたちのことです。多くの方に愛されて、第11弾の発売によりシリーズ累計発行部数555万部を突破しました。第11弾は昔と今のざんねんないきものをたっぷり掲載。今いるいきものの祖先やツッコミどころ満載で絶滅したいきものなど「昔のざんねんないきもの」と、その仲間や子孫として今生きている「今のざんねんないきもの」を紹介します。

時代を超えたざんねんないきものに大注目！

昔のいきものとその子孫にあたったりあたらなかったりする今のいきものの、ざんねんを見開きで比較できます。

今いるいきものとその祖先にあたるいきもので共通点があったり、なかったり、進化していたり、退化していたり…そういった“時代のざんねん”をテーマにしました。

人気の動物、恐竜、そして人類のざんねんも登場し、今と昔の時代を超えて進化の謎に迫ります。

ざんねんなマンガも復活！

シリーズ既刊であったりなかったりした、1章のマンガが復活しました。

2025年に実施した「ざんねんないきもの総選挙」1位の魚の祖先“サカバンバスピス”がざんねんな歴史をナビゲート。

特集のざんねんないきものたちへのインタビューやざんねんないきものによる、ざんねんソングも見逃せません。

哺乳類の中で最も古く、ヒトの直系の祖先は「ジュラマイア」といういきものです。「ジュラマイア」は体が小さく、恐竜におやつ感覚で食べられてしまうほど弱い存在でした！

先着10,000名様にぷっくりシールが当たる！ スペシャルキャンペーン

「ざんねんないきもの事典」シリーズ第11弾の発売を記念し、先着10,000名様にオリジナルの「ぷっくりシール」が当たるスペシャルキャンペーンを開催します。

「ざんねんないきもの事典」シリーズ第1～11弾のいずれかを購入した際のレシートを、応募フォームにアップロードしてください！応募フォームは店頭ポスターやチラシ、最新刊の帯、高橋書店のホームページから確認できます。2026年4月16日（木）以降の購入レシートで応募可能です。

https://www.takahashishoten.co.jp/zannen_sticker/

https://prtimes.jp/a/?f=d69413-269-b95d225e4d8c0d6d9ad6085c967475ca.pdf