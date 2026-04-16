Fictiv、中国・広州に新オフィスを開設

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水新）の米国子会社であるFictiv Inc.（以下、Fictiv）は、2026年4月8日、中国・広州市番禺区での新オフィス開設に伴うセレモニーを実施しました。

今回の新オフィス開設は、Fictivおよびミスミの米州事業であるMISUMI Americas Business Companyが推進するインダストリアルAI戦略を次のフェーズへ進めるための基盤強化を目的としたものです。新オフィスはFictivが保有する全サービスラインアップに対応した品質管理や物流拠点としての機能を備えており、構想設計から生産、短納期出荷に至るまでの一連のプロセスを担う、バックエンドの中核拠点として位置付けています。

本拠点は世界屈指の経済拠点かつ製造クラスターの集積地である珠江デルタに位置しています。Fictivの主要パートナーの多くが集うこの地に拠点を構えることで、同社のエンジニアと製造パートナーとの間での迅速なフィードバックが可能となり、グローバル品質基準を維持するために不可欠な深い信頼関係とオペレーションの俊敏性が確保されます。Fictivは本拠点を核に、航空宇宙や自動車、気候テック、ロボティクス、電動垂直離着陸機（eVTOL）、医療技術、ファクトリー・オートメーションといった幅広い業界のお客さまをサポートします。

Fictiv Inc. CEO 兼 当社執行役員 Americas Business Company社長であるDave Evansは、「このオフィス拡張は、現代の製品開発スピードに対応する製造エコシステムの構築に向けた、当社の継続的な取り組みを象徴するものです。デジタルものづくりと強固な地域パートナーシップを融合させることで、お客さま企業が試作から量産へ迅速に移行できる環境を整えるとともに、お客様が求める精密ハードウェアの精度要求に応えられる高水準の品質を維持していきます」と述べています。

Fictivは中国市場への長期的なコミットメントを継続するとともに、ミスミグループのグローバルなものづくり基盤と融合し、インダストリアルAIを活用した次世代の生産・調達モデルの実現を加速してまいります。

■ 新オフィスの概要

■ Fictivとは

新オフィス外観[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/349_1_348f469b48fa50930fba5cb6c47b67a0.jpg?v=202604160251 ]

ミスミグループの米国子会社であるFictivは、グローバルな製造・サプライチェーン企業として、お客さま企業がコストや業務の煩雑さ、リスクといった従来の障壁を乗り越え、世界規模で事業を拡大できるよう支援しています。 インド、メキシコ、中国、米国の4か国に構えるFictivのグローバル製造パートナーを活用することで、顧客企業は高品質な製造サービスにアクセスしながら、サプライチェーンの最適化とリスク軽減を図ることが可能です。その結果、試作段階から量産体制へのスムーズかつ確実な移行を実現します。

Fictivはこれまでに、スタートアップから大企業までの幅広いお客さまに対して3900万点以上の商用部品および試作部品を提供しており、顧客企業のイノベーションの迅速化、貴重なリソースの有効活用、収益性の高い成長促進を支援しています。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。