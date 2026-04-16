BPO事業のさらなる成長に向けて、2027年度新卒採用を500名規模に拡大

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業のさらなる成長に向けて、2027年度新卒採用計画を策定し、500名規模の採用活動を開始しました。

2027年度新卒採用サイト：https://www.persol-bd.co.jp/newgraduate/(https://www.persol-bd.co.jp/newgraduate/?utm_medium=prtimes260416)

■背景

パーソルビジネスプロセスデザインは、グループシナジーの最大化を目的とした事業再編※1により、2024年10月より本格的に始動し、「あらゆる仕事と組織を革新し、『より良いはたらく環境』があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、「BPO事業」をはじめ「CX（カスタマー・エクスペリエンス）事業」「コンサルティング事業」「BPaaS（Business Process as a Service）・プロダクト事業」を展開しています。こうしたなか、事業成長のエンジンの一つとして人的資本を位置付け、多様なスキルやバックグラウンドを有する人材の採用や育成を一層強化しており、2026年度新卒採用においては、組織再編による商号変更の影響で社名認知度が限定的かつ売り手市場の状況下でも、計画通り約450名の人材を採用しました。今後も、事業拡大に向けた人材投資と組織力の強化を継続してまいります。

※1 事業再編によりBPO領域に特化した新会社誕生「パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社」 2024年10月1日より事業開始：https://www.persol-bd.co.jp/news/ppt/20240926-3/(https://www.persol-bd.co.jp/news/ppt/20240926-3/?utm_medium=prtimes260416)

■概要

パーソルビジネスプロセスデザインは、2027年度新卒採用計画を策定し、500名規模の採用活動を開始しました。2026年度新卒採用から引き続き、採用プロセスの一貫性と透明性を高め、学生との相互理解を深めることで更なる候補者体験※2の向上を推進します。パーソルビジネスプロセスデザインには、多様な職種が存在しており、描けるキャリアの選択肢も豊富であることから、入社後に配属される職種を予め選択する職種別コース採用を取り入れています。そのことからも、候補者との各接点においては、キャリアプランの策定に有効なフレームワーク「WILL（やりたいこと）／CAN（できること）／MUST（求められること）」に基づいた情報発信や対話を重視し、入口（説明会参加前）から出口（入社）まで一貫してキャリアの解像度を高める機会を積極的に提供しています。

※2 一連の採用プロセスにおいて候補者が企業と接する全てのタッチポイントで得る体験

＜ 候補者のキャリアの解像度を高める機会 ＞

採用選考前のイベント※3としては、参加者の自己実現を支援することを目的に、自己理解を深める「就活cafeイベント」、実際のプロジェクトを基にしたワークで職種理解を促す「1DAY仕事体験」「5DAYSインターン」を開催しました。2027年度新卒採用における「5DAYSインターン」では、「事業責任者に対する課題解決の提案に関するプレゼンテーション」や「参加者全員に対するフィードバック」などを実施し、参加者アンケート（約120名）では、全員が「非常に満足」「満足」と回答するなど高い評価を得ており、事業の柱である「BPO」に対する関心を引き上げる接点となっています。また、説明会や面接では「WILL／CAN／MUST」フレームワークに沿った双方向のコミュニケーションにより、候補者の価値観を丁寧に掘り下げ、ミスマッチの抑制を図ります。内定後も、定期的な個別面談などによるフォローを重視し、自己分析への伴走や状況に応じた柔軟な支援を通じて、内定者の意思決定を支援します。パーソルビジネスプロセスデザインでは、今後もキャリア形成を軸とした採用活動の強化を推進してまいります。

※3 新卒採用 インターンシップ：https://www.persol-bd.co.jp/newgraduate/recruit/internship/(https://www.persol-bd.co.jp/newgraduate/recruit/internship/?utm_medium=prtimes260416)

●新卒採用活動における各施策は2026年4月16日時点の内容です。

【責任者コメント】■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社人材採用部 部長 菅野 美幸

パーソルビジネスプロセスデザインでは、パーソルグループの考え方である「自分のはたらくは、自分で決める。」を尊重し、従業員一人ひとりが主体的にキャリアを形成する「キャリアオーナーシップ」の支援に取り組んでいます。こうした取り組みを採用段階から一貫して推進し、方針の見直しやプロセスの最適化、また、候補者との対話の質向上を継続しています。弊社の選考を通じて、学生一人ひとりが「はたらいて、笑おう。」を実現できるよう支援し、学生一人ひとりが主体的にキャリアを選び、納得感ある意思決定ができるよう伴走し、パーソルグループのビジョンを社会へ広げてまいります。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。