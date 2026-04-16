学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、岡山県浅口市で正式採用 ～市内の全小中義務教育学校9校へ導入、約2,000人が利用～

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤潤）は、提供する学習eポータル＋AI型教材「キュビナ 」が岡山県浅口市の全市立小中義務教育学校における指導の一環として正式採用され、2026年4月より利用が開始されたことをご報告いたします。

今回キュビナを採用いただいた浅口市では、教育行政の基本方針の１つ「幼児教育・学校教育の充実」の基本事業に「確かな学力向上の推進」および「デジタル社会に対応した教育の充実」を据え、さまざまな取り組みを行っています。その一環となる、1人1台端末における習熟度に合わせた「個別最適な学び」の実現の日常的な支援と、基礎学力の定着を図ることを目的として、このたび学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を全市立小中義務教育学校9校でご利用いただくこととなりました。2026年4月より小学1年生から中学3年生までの約2,000人が利用を開始いたしました。

導入に際しては、学習履歴の活用による実態に即した学習支援や、家庭学習などでの活用による学習時間の増加、教職員の負担軽減による働き方改革の推進も目的として掲げられています。キュビナの学習データ利活用やさまざまなシーンでの活用のしやすさ、業務負荷軽減につながる教職員向けの機能にも期待をいただいております。

浅口市教育委員会 指導主事（主幹） 平本友美氏 コメント

浅口市教育委員会は、地域の教育目標である「郷土あさくちを愛し、心豊かに たくましく、未来を拓く人づくり」を実現するため、「キラリと光る未来プロジェクト」を推進しています。本プロジェクトの一環として、GIGAスクール構想による1人1台端末の活用を進め、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実の実現を目指しております。

このたび、児童生徒の「確かな学力」を育むための新たな取り組みとして、AI型教材「キュビナ」を導入することを決定いたしました。「キュビナ」は、児童生徒一人ひとりの理解度や学習状況をAIが分析し、最適な学びを提供するプラットフォームです。これにより、児童生徒のつまずきを解消しながら、より主体性のある学びを促進することが可能となります。

また、自動採点機能や学習状況の集計を行うダッシュボード機能により、教員がこれまで多くの時間を費やしてきた業務を効率化し、その分の時間を児童生徒一人ひとりへのきめ細やかな支援に充てることができます。これにより、授業内容の質の向上や個別支援の充実が進むとともに、教員がさらに児童生徒と向き合う時間を増やすことで、教員の働き方改革の実現と授業改善につながると期待しています。

COMPASSでは、 今後もキュビナの提供を通して、すべての子どもたちを取り残すことなく 「個別最適な学び」 を届けるリーディングカンパニーとして、さらなる公教育へのICT普及に貢献できるよう邁進してまいります。

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」について

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」は、AIが子どもたち一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材です。全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上に利用されています。

小中5教科、教科書準拠問題を中心とした10万問以上を搭載し、子どもたちの主体的な学び・基礎学力の効率的な定着とともに、見取り支援や演習問題配信機能で先生の働き方もサポートします。2025年にはデジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をリリースするなど、機能・コンテンツのアップデートを重ねているほか、学習eポータルとしてのMEXCBT連携をはじめ、学習者中心の教育データ利活用にも積極的に取り組んでいます。

経済産業省「未来の教室」実証事業採択（2018～2020年度）、「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」受賞。

COMPASSについて

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。



URL： https://qubena.com/

