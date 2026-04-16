「A.I.VOICE(R)2 参者燦様」発売決定！2026年5月15日（金）より販売開始

株式会社エーアイ

高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下「エーアイ」）は、個人向けブランド「A.I.VOICE」シリーズから「A.I.VOICE(R)2 参者燦様」を2026年5月15日（金）より販売開始することをお知らせします。

A.I.VOICE2 参者燦様とは・・・？

(C)2026 丹下琴絵project

『A.I.VOICE2 参者燦様（サンシャサンヨウ）』は、VTuberであり合成音声ソフトの制作も行う『丹下琴絵』が、自身がプロデュースしている丹下琴絵projectに登場するキャラクター（管狐・丹下マロリ・母上-零-・ ）3体の異なる個性の3種類のボイスライブラリをひとつに収録した音声合成ソフトです。

ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、ツンデレ少年声、活発で愛らしい少女声、優しく親しみやすい大人の女性声、など、多彩なキャラクターボイスを用途に合わせて作成-保存することができます。

参者燦様 キャラクター紹介

管狐：CV狼谷ロア

歌・ゲーム・演劇を中心に活動する個人勢VTuber。チャームポイントは「顔」と語るが、少年らしい特徴的な声質と高い歌唱力・演技力も大きな魅力。夢は東京ドームでライブを行うこと。



丹下マロリ：CV丹下琴絵

雑談・ゲーム・歌配信など多面的に活動する個人勢VTuber。丹下琴絵projectの運営を手掛けるほか、すでに発売中の音声合成ソフト「A.I.VOICE（２） タンゲコトエ」のCVも担当している。



母上-零-：CV母上（実母）

丹下琴絵(の人間のうつわ)の実母。娘のVTuber活動を応援するうちに自身も配信や歌ってみた投稿を行うようになり、現在はUTAU音源としても歌声が公開されている。

A.I.VOICE2 参者燦様 販売情報

販売開始日：2026年5月15日（金）

製品販売形態：DL版

販売価格： 12,500円(税別)/13,750円(税込)

製品ページ：https://aivoice.jp/product/aivoice2_sanshasanyou/

A.I.VOICE2 参者燦様 製品情報

●収録ボイス

管狐(Neuralボイス)：ちょっと生意気ツンデレボイス 丹下マロリ(Neuralボイス)：少し生意気でやんちゃな少女ボイス 母上-零-(Neuralボイス)：優しく親しみやすい大人の女性ボイス



●DL特典：収録音声ファイル「exVOICE参者燦様 Vol.1」3名それぞれ300種類以上のexVOICEが付属

※別途サポートサイトからDLが必要です

関連情報

・ 丹下琴絵project公式サイト：https://kotonoejinjya.wixsite.com/tangekotoe

※A.I.VOICEは株式会社エーアイの登録商標です。

※「exVOICE」は株式会社バンピーファクトリーの登録商標です。

※その他掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。