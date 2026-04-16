旅行者向け衣服レンタルサービス「Laplace closet」正式リリースのお知らせ

One Laplace株式会社

One Laplace株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：二宮大成）は、2026年4月1日より、旅行者向け衣服レンタルサービス「Laplace closet」を正式にリリースいたしましたので、お知らせいたします。

「Laplace closet」は、幅広いブランドのアイテムを取り揃えた旅行者向け衣服レンタルサービスです。

チェックイン時にホテルフロントでレンタル品を受け取り、チェックアウト時に返却するだけです。

洗濯やパッキングは不要で、「手ぶら旅」を実現します。

旅行先の気候や目的に応じたコーディネートをAIが提案する機能も搭載しており、旅先での服選びをサポートします。

■ サービス概要

サービス名：Laplace closet（ラプラスクローゼット）

URL：https://laplacecloset.com

提供開始日：2026年4月1日

対象エリア：東京都内（順次拡大予定）

対応言語：英語、日本語

■ 会社概要

会社名：One Laplace株式会社

設立日：2025年6月6日

代表者：代表取締役 二宮大成

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-6-10 エストハウス渋谷101

事業内容：旅行者向け衣服シェアリングサービス、旅行プランニングサービス、旅行メディア事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

One Laplace株式会社

Email：info@onelaplace.com