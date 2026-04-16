35年にわたる連載とコミックス100巻という金字塔を打ち立てたヒューマンドラマの名作『いのちの器』最終100巻発売記念100時間無料キャンペーン開催！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、上原きみ子先生による『いのちの器』最終100巻を2026年4月16日(木)に発売。最終巻発売に合わせて秋田書店が運営するWebマンガサイト・チャンピオンクロスにて本日11:00から4月20日(月)15:00までの100時間限定で、1巻～99巻まで全話完全無料キャンペーンを開催することをお知らせいたします。

また、秋田書店エレガンスイブ編集部が運営するマンガサイトSouffle（スーフル）にて上原先生のインタビュー記事も掲載するほか、先生による最後のペン入れ動画もYouTubeにて公開いたします。

『いのちの器』は、今から35年前の1991年に、月刊の女性向け漫画誌「Eve Special for Mrs. No.30（1991年10月刊行）」にて連載開始、1995年に「フォアミセス」として月刊化した後も連載を続け、同誌を代表する看板作品であり、同一タイトルの漫画でコミックスが100巻以上発売されているものは日本国内で20作品程度しかなく、女性漫画のカテゴリーではさらに数えるほどしかありません（2026年4月現在、秋田書店調べ）。

■感動の完結！100巻発売記念！100時間限定全話完全無料キャンペーン

チャンピオンクロスにて完結を記念した100時間限定全話完全無料キャンペーン開催

期 間：2026年4月16日（木）11:00 ～ 2026年4月20日（月）15:00

対 象：『いのちの器』1～99巻収録分全話 ※最終100巻は対象外

U R L ：https://championcross.jp/series/78cee3b5d1a1f

■上原きみ子先生インタビュー記事や最後のペン入れ動画も公開！

「フォアミセス」を制作するエレガンスイブ編集部が運営するマンガサイトSouffle（スーフル）にて上原先生のインタビュー記事を公開しました！また、最後のペン入れ動画もYouTubeで公開！

インタビュー記事

https://souffle.life/topics/souffle-special/inochi-no-utsuwa-100kan-uehara-kimiko-intervie

最後のペン入れ動画

U R L： https://youtube.com/shorts/mhQa31cxl_Q

https://youtube.com/shorts/b4AURUu7xf4

■上原きみ子先生コメント（『いのちの器』完結にあたり）

最終回を描き始めたときは「私、泣くだろうな…」と思っていましたが、最終ページが近づくにつれて、心は不思議と軽くなっていきました。

最後のページでペンを置いた瞬間、やりきった感が爆発して、笑顔になりました。

思い残すことはありません。

残りの人生を、楽しみたいと思います。

【プロフィール】

1946年、岐阜県生まれ。1965年、金田君子名義の貸本漫画『黒コスモスの花言葉』を発表し、68年「りぼん」でデビュー。「週刊少女コミック」など少女マンガ誌に活動の場を移す。貧しい少女が馬術を通じて幸せを獲得していく『ロリィの青春』、ごくふつうの少女が同級生の秘密を知ったことから遠い外国の王位争いに巻き込まれる『炎のロマンス』など次々にヒット作を発表し、活躍した。70年代後半からは、学年誌にも進出。「小学1年生」連載の『まりちゃんシリーズ』は89年度小学館漫画賞を受賞している。

■『いのちの器』について

女性はいのちをはぐくむ器です。そして響子先生の山野産婦人科医院はそれを包む大きな大きな愛の器です。父親の死で郷里である長野県の田舎町の産婦人科医院を継いだ響子さん。妊娠、そして出産という女性の永遠の営み、そこにこめられた祈りと喜びと悲しみと……。それらをやさしく見守り続ける響子さんの感動愛シリーズがここに!!

連 載：1991年～2026年

媒 体：1991年～ Eve Special for Mrs.（秋田書店）

1995年～ フォアミセス（秋田書店）

作 者：上原きみ子

単行本：最終100巻は2026年4月16日（木）発売

URL：https://amzn.asia/d/01plSAMB

【作品年表】

1991年 「Eve Special for Mrs.」で連載開始

1994年 主人公・響子の夫・有吉晃と榊原房江との間に優子が生まれる（コミックス1巻）

晃と離婚（コミックス1巻）

桃子を養子に（コミックス2巻）

1995年 創刊した「フォアミセス」にて連載継続

1996年 元夫・晃と再婚し、晃の娘・優子の母に（コミックス6巻）

1998年 東海テレビ制作の昼の帯ドラマ枠（フジテレビ系列28局で放送）にてドラマ化

1999年 雅志を養子に（コミックス14巻）

穂高を出産（コミックス15巻）

2003年 五郎を出産（コミックス26巻）

2008年 春菜を養子に（コミックス45巻）

2010年 コミックス50巻発売

2019年 五郎が榊原家の養子になる（コミックス79巻）

2025年 山野医院が火事で全焼（コミックス98巻）

2026年 山野医院再建を目指して再出発（コミックス99巻）

連載から35年で完結。コミックス100巻発売

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/