全国初(※)！山のスタンプラリーアプリ(R)「YAMASTA（ヤマスタ）」筑波山で「スタンプラリー×謎解き」の新体験を開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）が提供する山のスタンプラリーアプリ(R)「YAMASTA（ヤマスタ）」 は、新たな取り組みとして、スタンプラリーと謎解きを組み合わせた体験型アウトドアイベント「ヤマスタ 謎解きハイク・スタンプラリー」を筑波山で開催します。

イベントは 2026年4月16日（木）から5月31日（日）まで実施します。

※当社調べ（スタンプラリーアプリと謎解きを組み合わせ、全国の山や自然を対象に継続的に展開する取り組みとして）（2026年4月16日現在）

※「山のスタンプラリーアプリ(R)」は山と溪谷社の登録商標です。

■歩いて健康、解いて脳トレ

本企画は、スマートフォンでのスタンプラリーで山や自然を巡りつつ謎解きに挑戦するイベントです。体を動かしながら思考力も使う、新しいアウトドア体験を提供します。

歩くことで健康づくりを促し、謎解きによって知的体験ができ、“健康×脳トレ”の体験が同時に得られる点が大きな特長の一つです。山や自然を歩く解放感と、スタンプラリーをコンプリートする達成感、謎を解き明かす知的興奮が感じられる、付加価値の高い新たな山歩きのスタイルを提案します。

なお、スタンプラリーや謎解きを組み合わせたイベントは各地で実施されていますが、その実態は各地域の市街地という限定的なエリアで個別に行われる、ローカルイベントとして実施されるケースが多くみられます。

本企画は、全国で展開する「YAMASTA」を基盤に、その仕組みを活用して登山と謎解きを一体的に設計し、山や自然を舞台に各地へ展開していくものです。

当社調べでは、アウトドアをフィールドとして、デジタルのスタンプラリーと謎解きを組み合わせ、全国展開を前提として設計された事例は、これまでに確認されていない取り組みです。

■「ヤマスタ 謎解きハイク・スタンプラリー」の特徴

当社は、山のスタンプラリーアプリ(R)「YAMASTA」の仕組みを活用し、山歩きと謎解きを組み合わせた新しいアウトドア体験イベントとして本企画を開発しました。

筑波山での開催が初の実施となり、今後は全国の山や自然を舞台に本企画の取り組みを広げていくことを目指しています。

■イベント概要

「ヤマスタ 謎解きハイク・スタンプラリー」シリーズの第1弾は、筑波山を舞台とした「天と地が交わる筑波山の謎 木札はなぜ残されたのか」です。

本イベントは、「YAMASTA」で展開している「筑波山天空コース」を巡るスタンプラリーと連動しています。そのため参加者は、コースを歩いてスタンプを集め、取得したスタンプや紹介テキストを手がかりに謎解きに挑戦します。

【実施期間】

2026年4月16日（木）～5月31日（日）

■イベント参加の流れ

- 謎解きキット（A4二つ折り冊子）を入手筑波山観光案内所で謎解きキットを入手します。- スタンプラリーに参加「YAMASTA」で「筑波山 天空コース」を選択し、スタンプラリーに参加します。- スタンプを集めながら謎を解き、「隠し印」を獲得「筑波山 天空コース」対象のチェックポイントでスタンプを取得し、スタンプやスタンプ紹介テキストを手がかりに謎を解き進めます。- 「隠し印」を見つけるすべての謎を解くことで、山頂エリアに設置された「隠し印の守り箱」の場所と開錠方法が導き出されます。- ノベルティを受け取る下山後に筑波山観光案内所で、「隠し印」、「筑波山 天空コース」のスタンプ、アンケート完了メールの3点を提示すると、数量限定（先着）で謎解き特典を受け取ることができます。

■安全への配慮

当社は、安全な登山を最優先にイベントを設計しています。謎解きは移動中に行うものではなく、登山前および山頂などの安全な場所で行う形式とし、歩行中は登山に集中できるよう配慮しています。

参加者はスタンプラリーを通じて登山を楽しみ、山頂のベンチなど安全な場所で休憩しながら、集めたスタンプ情報をもとに謎解きに挑戦します。

また、本企画は、初心者の方でも無理なく楽しめるハイキングコースや観光登山ルートを対象としています。

【詳細】

https://yamasta.yamakei.co.jp/info/nazotoki_tsukuba.html

◆ヤマスタとは？

「ヤマスタ」は、山頂や観光名所などの所定の場所でチェックインすると、その場所ごとにデザインされたデジタルスタンプが発行される、山や自然を巡るスタンプラリーアプリです。

複数のチェックインポイントを巡り、スタンプを集めることでコンプリートの達成感が味わえます。現在、全国で66のスタンプラリーイベントを実施し、累計訪問者数は113万人を超えています。

チェックインはスマートフォンの位置情報（GPS）を利用しており、携帯電波が届かない環境でも利用可能です。イベントはアプリ上で管理されているため、期間中であればいつでも参加でき、窓口に並ぶことなく気軽に楽しめます。

また、2025年3月からは、有料サブスクリプションサービス「ヤッホー会員」を開始しています。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：野地・杉浦

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7331-c03a103fd8d64585f777677b38802f5a.pdf