「Curensology×Speedo」初のコラボレーションアイテムを4/16(木)に販売開始。

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／社長：渡辺貴生）が展開するスイムウエアブランドは株式会社エレメントルールのウィメンズ向けセレクトショップ「Curensology（カレンソロジー）」との別注コレクションを４月16日（木）に「GoldwinOnlineStore」、「Curensology」全店舗、「Curensology」オンラインストアにて発売を開始します。

人気を博している「Curensology」が提案するファッション性の高いスイムウエアと世界のスイムリーディングブランドである「Speedo」の機能性やデザインを掛け合わせることで、より魅力的なアイテムを生み出したいという想いから本コラボレーションが実現。それぞれのブランドの強みを活かし、ファッション性と機能性を兼ね備えた新しいスイムウエアを提案します。

華奢見えしつつも体型カバーが叶うスイムウエアに加え、UV機能を兼ね備えデイリーに活躍するラッシュガード、マルチユースなポーチの計３型を展開。

【展開アイテム】

■ Swimsuit

品番：SFW22637C

価格：\22,000 (税込)

カラー：ブラック/スモークカーキ

サイズ：M

大人の女性が安心して楽しめる、上品さと機能性を兼ね備えたスイムウエア。身幅にややゆとりを持たせたトップスは、華奢見えを叶えながら気になる体型をさりげなくカバー。ショーツにはギャザーをたっぷりと寄せたフリルをあしらい、フェミニンな印象に仕上げながらヒップラインも自然に隠してくれるデザインです。

■ Rash guard

品番：SAW02637C

価格：\25,300 (税込)

カラー：ブラック/スモークカーキ

サイズ：M

水辺からタウンユースまで活躍するデイリーなラッシュガード。

さっと羽織れるゆとりのあるサイズ感で水辺だけでなく日常でも取り入れやすいデザインに仕上げました。袖はやや長めに設計し、サムホール付きで手の甲までしっかりカバー。気になる日焼けを対策。ファスナーはボディと同色にすることで、全体に自然に馴染むミニマルな印象に。大きめのポケットを配し、実用性にもこだわりました。

■ Pool Pouch

品番：SE22637C

価格：\4,180 (税込)

カラー：ブラック/スモークカーキ/ブリリアントブルー

サイズ：FREE

マルチユースで活躍するポーチ。

ビーチシーンはもちろん、旅行時の小物収納など、様々なシーンで活躍するアイテムです。

開口部には、はっ水加工を施した止水シームテープを使用し、ちょっとした水の侵入をカバー。

フロントには大きくカレンソロジーのロゴを施し、シンプルなデザインのアクセントに仕上げました。

【特設ページ】

https://www.speedo.jp/curensology/

Curensology（カレンソロジー）

Curensologyはいつも旅をしている知的でエレガントな女性たちのためのワードローブとスタイルを提案します。

*「Curensology（カレンソロジー）」オフィシャルHP http://www.curensology.jp/

*「Curensology（カレンソロジー）」オンラインストア https://www.dot-st.com/curensology/(https://www.dot-st.com/curensology/)

*「Curensology（カレンソロジー）」オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/curensology/(https://www.instagram.com/curensology/)

Speedo(R)

世界のスイムリーディングブランドであるSpeedoは、水中や水の周辺におけるライフスタイルに対する情熱を持ち、常に新しいテクノロジー、デザイン及びイノベーションの開発を行いながら、一般スイマーからトップスイマーまでをサポートしています。Speedoは、1920年代にレーサーバック（世界初のウールではない水着）を発表。そして、2008年には再びFastskin LZR RACER（当時最も速く、最先端技術を用いた水着）によって、新たな水着の定義を確立しました。2015年、Speedoはスイマーがより速く感じられる初の水着、Fastaskin LZR Racer Xを発表。その開発は、330人以上の競泳トップスイマーの協力を得て、心理的かつ身体的な分析を行うことで実現しました。SpeedoはSpeedo Holdings B.V.により保有され、世界の170カ国で販売されています。Speedoに関する詳しい情報はオフィシャルHPをご覧下さい。

*「Speedo（スピード）」オフィシャルHP https://www.speedo.jp/(https://www.speedo.jp/)

*「Speedo（スピード）」オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/SpeedoJAPAN

*「Speedo（スピード）」オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/speedo_japan/

本件に関するお問い合わせ先【商品のリース・お取り扱いに関して】

スピード事業部 須網 TEL.080-3453-7491