ウォンテッドリー、タクシーアプリ大手の「S.RIDE」と協業契約を締結

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、2026年4月16日（木）に、タクシーアプリ大手のS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下「S.RIDE」）と、協業契約を締結しました。

協業内容と背景

本契約は、ウォンテッドリーが提供する福利厚生サービス「Perk（パーク）」と、S.RIDEが新設・提供するタクシーアプリの法人向けプラン「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」において、両社が自社サービスの営業活動を行う際に、双方のサービスを紹介し合うものです。ウォンテッドリーは、Perkを利用中の企業ならびに新規利用を検討する企業に対して、S.RIDE Bizタクシーベネフィットプランを紹介します。サービスに関心を持つ企業がいた場合には、許諾を得た上で、両社間で情報を共有し合い、各サービスの提供会社が後日改めて案内・提案を実施します。両社が保有する顧客基盤を活かすことで、サービス導入拡大を図ります。

企業が中長期的に成長を続けるためには、従業員を資本と捉えて能力を引き出す「人的資本経営」が重要と言われています。人的資本経営において、福利厚生は、従業員のエンゲージメント向上のほか、人材獲得や定着率改善の観点から大切です。フードデリバリーや映画の割引チケットなど、日常的に使いやすい特典を提供するPerkと、雨天時の通勤や日々の保育園の送迎など、従業員の日常生活における移動をサポートする「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」を一緒に利用いただくことで、働くみなさまの毎日を支えながら、エンゲージメント向上にも大きく貢献できると考え、今回の協業契約の締結に至りました。

「S.RIDE Bizタクシーベネフィットプラン」について

企業が福利厚生の一環として従業員にタクシー利用を提供できるプラン。従業員1名あたり一定額（例：月額2,000円分など）のS.RIDEアプリで利用可能なタクシークーポンが付与される福利厚生プラン。企業は対象となる従業員数に応じて本プランを契約。

ウォンテッドリーの福利厚生サービス「Perk」について

Perkは、働くみなさまの毎日をサポートする福利厚生サービスです。フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、日常的に使いやすい特典を6万種類以上揃えています。毎日の「うれしい」を増やし、従業員のモチベーション向上に寄与します。

Perkについて :https://engagement.wantedly.com/perk/?utm_source=pr_times

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数44,000社、個人ユーザー数440万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

事業概要：

・400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」https://www.wantedly.com/

・出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People https://people.wantedly.com/about

・自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment

・Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」 https://engagement.wantedly.com/perk/

- オンライン社内報サービス「Story」 https://www.wantedly.com/stories

- チームマネジメントサービス「Pulse」 https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse

・次世代型採用管理システム「Wantedly Hire」 https://hire.wantedly.com/