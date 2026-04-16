三島エリア初※つり橋と森が舞台の没入型ナイトエンターテイメント「謎解きイマーシブワールド　？森から消えた声のナゾ？」開催決定

株式会社フジコー

富士山を望む全長400ｍの大つり橋「三島スカイウォーク」（所在地：静岡県三島市、運営：株式会社スカイウォーク、本社：静岡県三島市、代表：宮澤俊二）は、三島エリア初※1となる、夜間の屋外プロジェクションマッピングと謎解きを組み合わせた没入型ナイトエンターテイメント「謎解きイマーシブワールド(R) ？森から消えた声のナゾ？」を2026年5月2日（土）・3日（日）の2日間限定で開催します。あわせて、本イベントのチケット発売を本日4月16日（木）より開始します。

※1…イベント協力社：株式会社リバティー みらい部調べ

URL： https://mishima-skywalk.jp/pickup/46026/

近年、観光地においては滞在時間の延長や回遊によるエリア消費の拡大に向け、夜間の観光コンテンツ（ナイトタイムエコノミー）の充実が求められています。特に首都圏からのアクセスに優れ、新幹線やバスなど交通結節点である三島市は、周辺の箱根や伊豆、熱海といった観光地への経由地となるケースが多く、滞在時間の短さが課題となっています。静岡県の発表によると、2023年度に三島を通過した外国人観光客は58万4005人だったのに対し、宿泊者は1万7623人に留まっています。

こうした中、三島スカイウォークでは、花火やドローンショー、夜間のロングジップスライドなど、夜も楽しめる取り組みを展開してきました。今回は、2025年12月に開業10周年を迎えた三島スカイウォークが年間を通じて展開する記念事業の一環として、夜のプロジェクションマッピングに謎解きを組み合わせた本イベントを開催します。三島スカイウォークでの謎解きイベントは、今回で2回目の企画・開催です。

本イベントでは参加者が主人公となり、物語の舞台「Village（村）」となった夜の三島スカイウォークを回遊しながら、散りばめられた手がかりをもとに謎を解いていきます。400mのつり橋と渡った先に広がる森の中まで巡り歩く舞台や先端までライトアップされる主塔など、自然の解放感と音と光のデジタル演出に謎解き要素が融合された、現実とフィクションが交錯する没入感の高いナイト体験をお楽しみいただけます。

普段は見られない、昼間とは異なるつり橋からの夜景とプロジェクションマッピングによる幻想的な空間を楽しめる希少な機会を提供するとともに、三島エリア初※1となる本取り組みが夜間の新たな楽しみ方を創出し、三島市内での滞在時間の延長やエリアの回遊促進に寄与することを目指します。

※本情報は発表時点の情報です。今後変更になる場合がございます。

■謎解きイマーシブワールド(R) ？森から消えた声のナゾ？概要

名称：謎解きイマーシブワールド(R) ？森から消えた声のナゾ？

開催日時：2026年5月2日（土）・3日（日）18:30～22：00(最終入場20 ：30) ※日没後19:00頃の来場がおすすめです。

チケット販売開始日：2026年4月16日（木）

購入方法：チケット購入サイト KKdayまたは、当日チケット窓口にて販売

KKday URL：https://www.kkday.com/ja/product/579242?cid=11889&ud1=officialwebsite(https://www.kkday.com/ja/product/579242?cid=11889&ud1=officialwebsite)

価格：大人3,500円、子供(高校生以下)2,000円、幼児 無料（事前購入 大人3,200円、子供1,800円）

詳細URL：https://mishima-skywalk.jp/pickup/46026/

備考：

ストーリー

- 小雨決行、荒天中止。中止の判断は当日の15：00を予定しています。詳細はURLをご高覧ください。- 本イベントのご参加にはLINEアプリが必要です。※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

一歩、この村へ足を踏み入れたら、あなたは物語の主人公。



舞台は空中の村「スカイビレッジ」。ここに住む村人の空の妖精・スカイジンたちは「森から声が消えてしまって静かだ」と頭を悩ませていました。失われた森の声を取り戻すために必要な「ヒーラメッキ細胞」を求め、村長の相棒のミミズク・ミミルは人間たちに協力を求めます。

ある日、主人公のあなたのもとに一通の招待状が届きます。

そこに記された場所は、夜だけ現れる不思議な“村”。

一歩足を踏み入れた瞬間から、あなたは物語の主人公となり、このスカイビレッジに隠された秘密を解き明かしていきます。

特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IHy-Q5R9oEk ]ミミルスカイジン

施設全体が“物語の舞台”になる没入体験

三島スカイウォークの広大な敷地全体を一つの「Village」として構築。来場から帰るまで、すべての導線が物語と連動し、現実とフィクションが交錯する体験をお楽しみいただけます。

つり橋と渡った先にある森に広がる広大な敷地内の各所で演出されるプロジェクションマッピングやBGMが、物語への没入感を高めます。

演出イメージ（つり橋の主塔／写真はテスト試写の様子。実際の演出と異なる場合がございます）

謎解きによって解放される特別体験

来場者は村に散りばめられた手がかりをもとに謎を解き進め、最後の謎を解くことで、プロジェクションマッピングや特別エリアへと導かれます。単に演出を見る・聞くだけにとどまらない謎解き要素で、イベントをお楽しみいただけます。

■イベント企画・運営「株式会社リバティー みらい部」について

演出イメージ（壁／写真はテスト試写の様子。実際の演出と異なる場合がございます）

会社名：株式会社リバティー みらい部

所在地：静岡市駿河区古宿294

代表者：取締役部長 福原理佐

事業内容：イマーシブコンテンツ制作、XR開発、空間演出 プロジェクションマッピング等

2022年に発足。現在は静岡を拠点に、全国へプロモーションを軸としたイマーシブ体験やXR、映像・空間演出の企画・制作・設計・プロデュースを展開。体験設計を強みに、「楽しい」をもっと身近にする価値創出に取り組んでいます。

このたび、地元企業同士が連携し、地域ならではの視点と強みを掛け合わせることで、新たな体験価値の創出とエリアの賑わいづくりに貢献してまいります。

［三島スカイウォーク 施設情報］

営業時間：9：00～17：00（イベントやシーズン、天候により変更の可能性有）

定休日：年中無休

住所：〒411-0012 静岡県三島市笹原新田313

入場料金：大人1,100円～ 中高生500円～ 小学生200円～ ※吊橋料金は変動価格制となります。

駐車場：普通車400台（内身障者用5台）、大型車最大28台

URL：https://mishima-skywalk.jp/

アクセス：

〈お車でお越しの場合〉東京方面から：約90分、名古屋方面から：約180分

〈電車でお越しの場合〉東京方面：約50分（新幹線）、名古屋方面：約100分（新幹線）、三島駅より路線バスで25分

※詳細はホームページをご高覧ください。

お客様からの問い合わせ先：055-972-0084





