定番チェーンから個性派まで“泊まってよかった”が見つかる！ 『すごいビジネスホテル図鑑』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、ムック『すごいビジネスホテル図鑑』を2026年4月16日に発売いたしました。

■“泊まるだけ”じゃない ビジネスホテルの新たな魅力

出張や旅行で多くの人が利用するビジネスホテル。機能性やコストパフォーマンスが重視される一方で、その個性や魅力は見過ごされがちです。本書では、そんなビジネスホテルの新たな楽しみ方に光を当てます。

■大手チェーンから個性派まで、ビジホの奥深さを徹底紹介

監修にホテル評論家・瀧澤信秋氏を迎え、アパホテル、東横イン、ルートインといった大手チェーンはもちろん、個性的でユニークなビジネスホテルや隠れた名宿も紹介。出張や旅行の選択肢が広がる、新しいビジネスホテルの魅力を提案します。

■本誌は以下のような方におすすめです

- 出張が多いビジネスパーソン- 旅行好きな方- コストパフォーマンスを重視する学生や若年層- ホテル業界関係者や学生

■誌面イメージ

誰もが知るホテルチェーンの魅力に改めて迫る

地域に根差したホテルや、個性的なコンセプトルームも紹介

巻頭では人気TV番組「ケンコバのほろ酔いビジホ泊」の裏側を取材

■本誌の構成

Part1 独自性を極めたコンセプトホテル

Part2 全国を網羅するメガホテルチェーン

Part3 主要都市を支える大手ホテルチェーン

Part4 地域に根ざしたローカルホテル

Part5 進化を続けるハイクラスホテル

Part6 躍進を遂げるベンチマークホテル

Part7 利便性を追求した鉄道系ホテル

【巻頭特集】

「ケンコバのほろ酔いビジホ泊」撮影に密着

多方面に進化を遂げる話題のホテルたち

【気になるトピック】

公式サイト直販を選ぶべき４つの理由

江戸時代のビジホは旅籠屋？木賃宿？

意外に知らない？ホテル用語解説

海外でもビジネスホテルに泊まりたい

有料化？素材変更？アメニティのこれから

【コラム】

そもそも「ビジネスホテル」とは何か？

宿泊の醍醐味 「朝食」のホテル裏事情

ＤＸ化で進化を続けるビジネスホテル最前線

お寺参りの旅館が発祥!? ビジネスホテルの歴史

タイプ別ビジネスホテルの特徴

■書誌情報

誌名：すごいビジネスホテル図鑑

発売日：2026年4月16日（木）

仕様：B5判 / 112ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1733-0

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10158684.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：大野

contact@ikaros.jp