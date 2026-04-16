毎月1回、私設図書室の無料クーポンと文化通信社のおすすめ本をプレゼント。文化通信社の読書コミュニティ「ほんのもり」がプラン内容をリニューアル。

オシロ株式会社

オシロ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：杉山博一）が提供するコミュニティ専用プラットフォーム「OSIRO」をご利用いただく株式会社文化通信社主宰の読書コミュニティ「ほんのもり」は、プラン内容をリニューアルしました。

プレミアムプランでは、「ほんのもりセレクトの本を希望者に毎月1冊プレゼント」や「私設図書室『ほんのもり 駒込本家』のご利用が毎月1回無料」を提供。オンラインとリアルの場を組み合わせた読書体験を強化します。

株式会社文化通信社は本が好きな人たち同士がつながり、交流するオンラインコミュニティ「ほんのもり(https://honnomori.online/about)」を2025年6月に開設。

2025年11月には静寂と温もりに満ちた私設図書室 「ほんのもり 駒込本家(https://honnoie.jp/)」 をオープンしました。

「ほんのもり 駒込本家」の内観

「ほんのもり」の輪をさらに広げ、オンラインとリアルの両方をより深く楽しめる場を目指し、OSIROのシステムを活用したプラン内容のリニューアルを実施いたしました。

◼︎新たな「ほんのもり」のプラン内容について

従来のプレミアムプラン内容の拡充に加え、より気軽にコミュニティに参加できる「レギュラープラン」を新設。ご自身のライフスタイルに合わせて選択いただけます。

プレミアムプラン（月額3,300円・税込）

「ほんのもり」を、より深く、より豊かに。本と人との出会いを広げるプランです。

・会員同士の交流

・限定配信コンテンツの視聴

・限定配信イベントへの参加

★会員限定リアルイベントへの優先案内

★「ほんのもり 駒込本家」のご利用が毎回500円オフ＆毎月1回無料

★運営主催オフ会（年2回程度）への参加（会費制）

★ほんのもりセレクトの本を希望者に毎月1冊プレゼント

（希望者多数の場合は抽選）

レギュラープラン（月額1,980円・税込）

「ほんのもり」を、気軽に楽しみたい方へ。はじめての方にも参加しやすいプランです。

・会員同士の交流

・限定配信コンテンツの視聴

・限定配信イベントへの参加

・会員限定リアルイベントへの参加

・「ほんのもり 駒込本家」のご利用が毎回500円オフ

◼︎オンラインコミュニティ「ほんのもり」について

自分ひとりでは辿り着けなかった本と、人と、出会える読書コミュニティです。日本一独立書店について詳しい本屋ライターの和氣正幸さんがナビゲーターを務め、新聞、出版業界の情報紙「The Bunka News 」をはじめ、メディア業界の専門情報媒体をつくり続けて、2026年には創業80周年を迎えた(株)文化通信社が厳選したプロフェッショナルの話を聴くことなどができます。

＜ナビゲーター 和氣正幸さんについて＞

日本一独立書店について詳しい本屋ライター。シェア型書店＋新刊書店BOOKSHOP TRAVELLERの店主でもある。『本の雑誌』など各種媒体への寄稿のほか本屋と本に関する活動を多岐にわたり行う。著書に『改訂新版 東京 わざわざ行きたい街の本屋さん』（G.B ）などがある。出版業界・書店業界にも詳しく、自身も書店を経営する和氣さんが、書店員として本と本屋について独自の視点でお伝えしていきます。

（ほぼほぼ）毎日投稿の本屋ニュース

https://honnomori.online/blogs/7e85732173c5

※非会員でもご覧いただけます

ほんのもり詳細はこちら :https://honnomori.online/about

「ほんのもり」紹介ページ及び会員向けページ

◼︎株式会社文化通信社について

1946年創業。出版業界、新聞業界などメディア業界の情報を専門に扱う週刊の専門紙『The Bunka News』、全国の書店2000店舗に届けるフリーペーパー『BookLink』を発行。出版社の新刊情報、重版情報などをタイムリーに届ける出版情報プラットフォーム「BookLink PRO」も提供する。ほかにも､書店に足を運ぶきっかけとなるプレゼントキャンペーン事業や、出版・新聞業界関係者らが最新事情を語るリアルイベントまたはオンラインセミナーを毎月開催している。





◼︎オシロ株式会社について

オシロ株式会社は「日本を芸術文化大国にする」というミッションを掲げ、クリエイターやアーティスト、企業・団体を含む表現者とファンをつなげるコミュニティプラットフォーム「OSIRO（オシロ）」を開発・提供しています。

OSIROは、クリエイターやアーティスト、企業・団体などの表現者とファンをつなぐコミュニティプラットフォームです。

単なる情報発信やコンテンツ消費ではなく、感情の共有や人と人とのつながりを重視しています。

双方向のコミュニケーションや温かなやりとりを通じて、活動の「共感者」を増やし、長期的な関係性を築くことを得意としています。