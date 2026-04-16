ReGACY、仙台市の「スタートアップスタジオ推進業務」をATOMicaと共同受託

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成瀬功一、以下「ReGACY」）は、株式会社ATOMicaと共同で、仙台市が推進するスタートアップ支援事業「仙台スタートアップスタジオ推進業務」を受託しました。

本業務において、ReGACYは、これまで培ってきたスタートアップ支援の豊富な実績とネットワークを活かし、「仙台スタートアップスタジオ」の運営を通じて、域内スタートアップの発掘・育成、スタートアップへのナレッジシェアや支援者とのマッチング機会の創出、他支援機関等と連携した機運醸成を図ります。

仙台スタートアップスタジオとは？―相談から個別支援までを一体支援するワンストップ拠点

仙台市は、スタートアップを経済成長のエンジンと位置付け、地域経済の持続的な成長に向けた取り組みとして、スタートアップの成長支援や次世代の人材育成を進めています。

その中核拠点として、2024年に開設されたのがスタートアップを対象とした産学官金連携による相談から個別支援までのワンストップ支援拠点「仙台スタートアップスタジオ」です。

本拠点では、起業前後のスタートアップに対して、

- 起業・事業相談- アクセラレーションプログラム- 専門家による個別支援- イベント・コミュニティによるネットワーク形成

といった機能を提供し、相談から個別支援までを継続的に支援する“ハブ”としての役割を担っています。

今回の受託により、これらの機能を統合的に運営し、既存の起業家支援施策と連携することで、支援体制の高度化を図ります。

ReGACYの役割

ReGACYは、本業務において、主に以下の機能を担います。

起業相談窓口の運営

全国各地でのディープテックスタートアップや、起業を志す社会人や研究者、学生への支援実績を多数持つ弊社アドバイザーが、起業やスタートアップの成長支援に関する相談に現地対応します。単なる情報提供にとどまらない、ビジネスモデルの精緻化や市場参入戦略の策定などにも踏み込んだ支援を行い 、事業アイデアのブラッシュアップを継続的に支援します。また、多言語対応により、外国人起業家もバックアップします。

アクセラレーションプログラム

上記同様に支援実績を多数持つ弊社アドバイザーが、起業を志す社会人や研究者、学生を対象に、事業アイデアのブラッシュアップ等の伴走支援を実施します。弊社の仙台・東北エリアでの支援実績や、産官学とのネットワークを活用して、机上での検討やシミュレーションにとどまらない、地域の実証先や協業先の確保、連携を通した実践、自走化をサポートします。

専門家ネットワーク（アドバイザリーボード・メンターズボックス）の運営

弊社の仙台・東北での支援実績やネットワークを活用して、仙台経済同友会をはじめとする地元経営者層による地域販路開拓支援に加え、首都圏等の第一線で活躍するVC・投資家、起業家とのメンターとのマッチングを促進します。相談窓口やアクセラレーションプログラムと強固に連携し、経営・知財・開発などの専門的な実務アドバイスを成長ステージに応じて提供します。

なお、上記業務や、その他の拠点運営業務は、全国各地でスタートアップ支援拠点や、共創拠点をプロデュース・運営している株式会社ATOMica（後述にて詳細紹介）と連携して実施します。

創業支援に関心のある方へ

今後、仙台スタートアップスタジオでは、アクセラレーションプログラムや各種イベントの募集を順次開始していきます。

起業を志す方やスタートアップの皆様は公式ウェブサイトおよび以下のお問い合せ先よりご連絡ください。

公式ウェブサイト：https://sendaistartupstudio.com/

お問い合せ先

・スタートアップスタジオへのご相談

スタートアップスタジオのお問い合せフォーム：https://sendaistartupstudio.com/contact/

・プレス内容等に関するReGACYへのご相談

ReGACYの代表メールアドレス：info@regacy-innovation.com

拠点概要

名称： 仙台スタートアップスタジオ

所在地： 宮城県仙台市青葉区中央4丁目4-19 アーバンネット仙台中央ビル（YUI NOS）2階

アクセス： JR仙台駅より徒歩約10分

＊＊＊＊＊＊ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/

事業概要 ：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業

株式会社ATOMicaについて

社名 ：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立 ：2019年4月5日

代表者 ：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地 ：宮崎県宮崎市橘通西3-10-32宮崎ナナイロ東館8階（本社）

東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング5階 ワークスタイリング日本橋一丁目（東京オフィス）

ＵＲＬ ：https://atomica.co.jp/

事業内容：

ワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)︎事業