超BIGなぬいぐるみ、やんちゃな顔のマスコット、どっちもピングーのかわいさ全開！ ピングーの限定プライズがナムコに登場！ 2026年4月24日(金)より展開

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株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気キャラクター「ピングー」のプライズを、4月24日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で展開します。



2025年に誕生45周年を迎え、老若男女問わず愛されているピングー。超特大サイズのぬいぐるみや、豊かな表情が楽しい6種類のマスコットなど、ナムコでしか手に入らない楽しいアイテムです。



■おうちでもお出かけでも、いつでもピングーといっしょ！




ピングー　超特大サイズぬいぐるみ　ピングー


■ラインアップ：全1種


■サイズ：約50cm


約50センチという超特大サイズで存在感たっぷり。ソファやベッドに置くだけで、部屋にほっとする癒しのアクセントが生まれます。抱きしめても飾っても楽しめる、思わずそばに置きたくなるぬいぐるみです。






ピングー　フェイスぬいぐるみマスコット　withピンガ■ラインアップ：全6種


ピングー　ノーマル / ピングー　笑顔 / ピングー　泣き顔 / ピングー　怒り顔 / ピングー　舌出し / ピンガ　ノーマル


■サイズ：約7cm


かわいい顔、思わずクスっと笑ってしまう顔、いろんな表情が勢ぞろい。気分に合わせてカバンにつければ、おでかけが楽しくなるマスコットです。




■取り扱い店舗


・取扱店舗一覧


　ピングー　フェイスぬいぐるみマスコット　withピンガ：


　https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14913


　ピングー　超特大サイズぬいぐるみ　ピングー：


　https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14914


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/pingu202604R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


▼「ナムクレ」 詳細はこちら


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/pingu202604R


・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc


https://x.com/namco_oc



【ピングーとは】


スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。



▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/　


▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/


▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn


▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp


▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu




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