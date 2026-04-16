超BIGなぬいぐるみ、やんちゃな顔のマスコット、どっちもピングーのかわいさ全開！ ピングーの限定プライズがナムコに登場！ 2026年4月24日(金)より展開

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、人気キャラクター「ピングー」のプライズを、4月24日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定で展開します。

2025年に誕生45周年を迎え、老若男女問わず愛されているピングー。超特大サイズのぬいぐるみや、豊かな表情が楽しい6種類のマスコットなど、ナムコでしか手に入らない楽しいアイテムです。

■おうちでもお出かけでも、いつでもピングーといっしょ！

ピングー 超特大サイズぬいぐるみ ピングー

■ラインアップ：全1種

■サイズ：約50cm

約50センチという超特大サイズで存在感たっぷり。ソファやベッドに置くだけで、部屋にほっとする癒しのアクセントが生まれます。抱きしめても飾っても楽しめる、思わずそばに置きたくなるぬいぐるみです。

ピングー フェイスぬいぐるみマスコット withピンガ■ラインアップ：全6種

ピングー ノーマル / ピングー 笑顔 / ピングー 泣き顔 / ピングー 怒り顔 / ピングー 舌出し / ピンガ ノーマル

■サイズ：約7cm

かわいい顔、思わずクスっと笑ってしまう顔、いろんな表情が勢ぞろい。気分に合わせてカバンにつければ、おでかけが楽しくなるマスコットです。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧

ピングー フェイスぬいぐるみマスコット withピンガ：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14913

ピングー 超特大サイズぬいぐるみ ピングー：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14914

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/pingu202604R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/pingu202604R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

【ピングーとは】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu



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