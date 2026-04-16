ストラテジットの「JOINT AI Flow」で「KING OF TIME」コネクタの提供を開始

株式会社ストラテジット

株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表：加藤 史恵、以下当社）は、生成AI×業務システム連携プラットフォーム「JOINT AI Flow」において、株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表：家崎 晃一）が提供するクラウド勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME」とのコネクタ提供を開始しました。

本コネクタにより、「KING OF TIME」で管理する勤怠・シフトデータを、生成AIや給与・人事システム、CRM・SFAなどの各種SaaSとノーコード／ローコードで柔軟に連携できるようになります。

■本コネクタを活用した連携について

本コネクタを活用することで、「KING OF TIME」上の勤怠データを「JOINT AI Flow」を介して各種システムへ自動連携し、これまで手作業で行っていたデータ転記・集計・通知業務を効率化できます。

＜主な連携例＞

・生成AI連携

勤怠データを生成AIに渡し、シフト最適化の提案や勤怠異常の検知・アラート通知などを自動化

・給与／人事システム連携

勤怠実績を給与計算システムや人事システムへ自動連携し、月次処理の工数を削減

・CRM／SFA連携

営業担当者の稼働状況と顧客対応データを紐づけ、リソース管理や案件管理の精度を向上

連携の設定はノーコード／ローコードで完結するため、開発リソースを持たない情報システム部門や業務部門でも迅速に導入できます。

■「KING OF TIME」について

KING OF TIMEコネクタを活用した連携イメージ

「KING OF TIME」は、7万社以上、利用者440万人以上の市場シェアNo.1（※）クラウド勤怠管理・人事給与システムです。

多様な打刻方法や申請・承認のオンライン化により、複雑な勤務体系や法改正にも柔軟に対応。人事労務・給与・データ分析などの機能を追加料金なしで提供し、バックオフィス業務の効率化を支援します。

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

製品ページ：https://www.kingoftime.jp/

■「JOINT AI Flow」について

「JOINT AI Flow」は、ChatGPTやCopilot・Claudeをはじめとした生成AIと企業の業務システムを柔軟かつ安全につなぐ、生成AI×業務システム連携プラットフォームです。110を超えるコネクタにより、主要なSaaSや業務システムとすぐに連携でき、ノーコード／ローコードで迅速な構築を実現します。さらに、独自MCPサーバーの構築機能により、自社専用のAIエージェントを構築することも可能です。

製品ページ：https://joint-data.com/joint/ai_flow

■株式会社ストラテジットについて

ストラテジットは、"AIとSaaSのチカラを、すべての企業に。" というミッションを掲げ、生成AIやSaaS、オンプレミスといった業務システムを繋げるデータ連携プラットフォーム「JOINT」や、NetSuiteなどのERP導入支援サービスの提供を通じて、システムが持つ価値を最大限に引き出す環境を創造しています。

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

代表 ：代表取締役社長 加藤 史恵

設立 ：2019年7月2日

事業内容：データ連携プラットフォーム「JOINT」の開発・運営、ERP導入支援

URL ：https://strategit.jp/

グループ：HEROZ株式会社(https://heroz.co.jp/)（TYO:4382)

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