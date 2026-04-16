「＠IT NETWORK Live 2026 春」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年4月22日（水）～ 4月23日（木）に「＠IT NETWORK Live 2026 春」を開催します。本イベントは「＠IT」が主催するライブ配信セミナーで、自社ネットワークの設計・運用をアップデートしたい方向けに、さまざまな事例や実践的な情報を提供します。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/59_1_3a5fd6a6e44401d932a816e33b5a509c.jpg?v=202604160251 ]

■プログラム

【Day1：適切なSASE実装で実現するゼロトラスト】

攻撃対象領域が拡大する中、ゼロトラストに基づくSASEの導入が急務です。しかし技術面に加え、部門間連携やKPI設計など組織的課題も立ちはだかります。本テーマでは、SASEを全社で定着させるソリューションと実践アプローチを紹介します。

- 基調講演：ゼロトラスト幻想を断つ ─ SASE導入の“その先”へ- セッション：“VPNが狙われる”時代の次の一手：脱VPN×ZTNA/SASE- セッション：ちょっと待った！ 脱VPNの先にある“AI漏洩ゼロ”の現実解──機密データを守り切る次世代セキュリティとは？- セッション：AIエージェント・量子コンピュータ時代のゼロトラスト・セキュリティ- セッション：セキュリティ運用をどのようにワンストップ化していくか※本講演は過去の再放送です。講演内容は配信当時（2026年2月4日）の情報となります- 基調講演：トリドールグループのDXと情報セキュリティ※本講演は過去の再放送です。講演内容は配信当時（2025年11月4日）の情報となります

【Day2-1：いま改めて考えるSD-WAN】

SaaS拡大に伴う通信量急増の解決策として普及したSD-WANですが、運用設計やセキュリティ統制など新たな課題も見えてきました。本テーマでは、SD-WANの価値と課題を整理し、これからのネットワーク設計の次の一手を探ります。

- 基調講演：H2Oリテイリングが挑む、事業特性に合わせた「二刀流」ネットワーク戦略- セッション：ゼロトラストと境界型の両立 ～SASEを活かすSD-WAN～



【Day2-2：ビジネスの俊敏性を左右するマルチクラウド戦略】

ハイブリッド／マルチクラウド環境の拡大に伴い、コスト・管理・セキュリティの運用課題が顕在化しています。本テーマでは、クラウド間を安全かつ効率的につなぎ、信頼性とセキュリティを両立するネットワーク構築のポイントを紹介します。

- 基調講演：統制と加速を両立するマルチクラウド基盤と実践的人材育成戦略



※プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます。



プログラム詳細、参加申込はこちら(https://members11.live.itmedia.co.jp/library/MTAwNDU3?group=2604_NL2026s&np_source=pr1)

■「＠IT NETWORK Live」について

「＠IT NETWORK Live」は、ビジネスを支える戦略基盤としてのネットワークの在り方を提示するイベントです。クラウド活用やゼロトラストなど、進化するインフラの設計・運用に関する先行事例や専門知見を共有することで、現場の課題解決を後押しし、次世代のインフラ戦略を模索する企業へ、実務に即した指針を提示します。

以上

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＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイティメディア株式会社 広報担当

pr@sml.itmedia.co.jp

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■ アイティメディア株式会社について

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

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