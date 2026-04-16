東ちづる氏のまんが『妖怪魔混大百科』第２弾！ ４月15日より『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』の「第二話 死神の怪」が、電子書籍で発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、東ちづる氏のまんが『妖怪魔混大百科』第２弾！ 『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』（原案：東ちづる、作画：星夢）の「第二話 死神の怪」を４月15日（水）より電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、作画は、株式会社ラシクル（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：米田裕也） が担当しています。
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/02zmIuEa
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage1】
『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』
「第二話 死神の怪」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage2】
【内容紹介】
友達とともに病に伏す岩崎を見舞った結希は、彼のそばに死期の近い者を導く「死神」の存在を感じ取る。
一方、岩崎の息子・幸一は、性別違和に苦しみ、社会や家族の偏見、そして父との確執に押し潰されるように家を出ていた。彼は“幸恵”として新たな人生を歩み、性自認を尊重した生き方や性適合手術という選択を通して、自分らしさを模索していた。
結希は「つなげるん」の力を借り、人と人、そして妖怪たちの想いをつなごうと決意する。
しかし、岩崎は容体を悪化させ緊急手術へ――。
人と妖怪の縁を通して、トランスジェンダーを巡る社会課題と家族の再生を描く、心揺さぶる感動作。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage4】
【東ちづる氏からのコメント】
“再会”と“許し”に向かう過程を、妖怪というフィルターで描いています。
性別違和という現実の繊細さを、「こなきじじい」や「つなげるん」、そして結希の視点が少しずつほぐしていく。正面からぶつかるだけでは届かない言葉が、物語の中では届く――まさにマンガだからこそできるアプローチです。
難しいテーマかもしれません。
でも、誰かの“わからない”が、ほんの少し“想像できる”に変わったら、静かに救われる人が生まれるかもしれない。
そんな願いをこめています。
【原案】
東 ちづる（あずま ちづる）
俳優／一般社団法人 Get in touch 代表
広島県出身。会社員生活を経て芸能界へ。
ドラマや映画、情報番組の司会、コメンテーター、講演、出版など幅広く活躍。
2012年、アートや音楽、映像、舞台などのエンタメを通じて、誰も排除しない“まぜこぜの社会”をめざす、「一般社団法人Get in touch」を設立。代表として活動中。
東京2020オリパラの公式映像「MAZEKOZEアイランドツアー」の企画・構成・キャスティング･演出・衣装デザイン・総指揮を担当。
2023年３月TED×Kyotoにスピーカー登壇。
著書に、『らいふ』（講談社）、『〈私〉はなぜカウンセリングを受けたのか～「いい人、やめた！」母と娘の挑戦』（マガジンハウス）、絵本『マリアンナとパルーシャ』（主婦と生活社）、『わたしたちを忘れないで～ドイツ平和村より』（ブックマン社）等多数。
自身が企画?構成?キャスティング?プロデュース?出演する映画「まぜこぜー座殺人事件～まつりのあとのあとのまつり～」はAmazonプライム他で配信中。
【作画】
星夢（せいむ）
幼少期から漫画制作に親しみ、PR漫画制作経験有。
青年漫画寄りのタッチを得意としながらも、老若男女に親しみやすい表情描写を持ち味とする。
なお、作画は、株式会社ラシクル（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：米田裕也） が担当しています。
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/02zmIuEa
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage1】
『妖怪魔混大百科 どうして私が妖怪の頼みを聞かなきゃいけないの!?』
「第二話 死神の怪」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage2】
【内容紹介】
友達とともに病に伏す岩崎を見舞った結希は、彼のそばに死期の近い者を導く「死神」の存在を感じ取る。
一方、岩崎の息子・幸一は、性別違和に苦しみ、社会や家族の偏見、そして父との確執に押し潰されるように家を出ていた。彼は“幸恵”として新たな人生を歩み、性自認を尊重した生き方や性適合手術という選択を通して、自分らしさを模索していた。
結希は「つなげるん」の力を借り、人と人、そして妖怪たちの想いをつなごうと決意する。
しかし、岩崎は容体を悪化させ緊急手術へ――。
人と妖怪の縁を通して、トランスジェンダーを巡る社会課題と家族の再生を描く、心揺さぶる感動作。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347106/images/bodyimage4】
【東ちづる氏からのコメント】
“再会”と“許し”に向かう過程を、妖怪というフィルターで描いています。
性別違和という現実の繊細さを、「こなきじじい」や「つなげるん」、そして結希の視点が少しずつほぐしていく。正面からぶつかるだけでは届かない言葉が、物語の中では届く――まさにマンガだからこそできるアプローチです。
難しいテーマかもしれません。
でも、誰かの“わからない”が、ほんの少し“想像できる”に変わったら、静かに救われる人が生まれるかもしれない。
そんな願いをこめています。
【原案】
東 ちづる（あずま ちづる）
俳優／一般社団法人 Get in touch 代表
広島県出身。会社員生活を経て芸能界へ。
ドラマや映画、情報番組の司会、コメンテーター、講演、出版など幅広く活躍。
2012年、アートや音楽、映像、舞台などのエンタメを通じて、誰も排除しない“まぜこぜの社会”をめざす、「一般社団法人Get in touch」を設立。代表として活動中。
東京2020オリパラの公式映像「MAZEKOZEアイランドツアー」の企画・構成・キャスティング･演出・衣装デザイン・総指揮を担当。
2023年３月TED×Kyotoにスピーカー登壇。
著書に、『らいふ』（講談社）、『〈私〉はなぜカウンセリングを受けたのか～「いい人、やめた！」母と娘の挑戦』（マガジンハウス）、絵本『マリアンナとパルーシャ』（主婦と生活社）、『わたしたちを忘れないで～ドイツ平和村より』（ブックマン社）等多数。
自身が企画?構成?キャスティング?プロデュース?出演する映画「まぜこぜー座殺人事件～まつりのあとのあとのまつり～」はAmazonプライム他で配信中。
【作画】
星夢（せいむ）
幼少期から漫画制作に親しみ、PR漫画制作経験有。
青年漫画寄りのタッチを得意としながらも、老若男女に親しみやすい表情描写を持ち味とする。