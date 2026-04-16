令和７年（１～１２月）冷凍食品の 生産・消費について（速報）

一般社団法人日本冷凍食品協会（会長 藤江太郎）は、4月16日(木)、令和７年の冷凍食品の生産・消費調査結果を公表しました。

◎国内生産量は前年比2.4％増。国内生産額（工場出荷額）は6.4％増の8,577億円と過去最高。

◎数量は、家庭用・業務用ともに増加し、前年に引き続き業務用が家庭用を上回った。金額も家庭用・業務用ともに増加しており、6年続けて家庭用が業務用を上回った。

■国内生産は、数量が1,574千トン（対前年比（以下、省略）102.4％）と前年を上回った。金額も8,577億円（106.4％）と前年を上回り、過去最高を更新した。

■家庭用は、数量が760千トン（102.8％）、金額は4,458億円（109.6％）と数量・金額ともに増加した。業務用も数量が814千トン（101.9％）、金額は4,119億円（103.1％）と、数量・金額ともに増加した。

■家庭用と業務用の比率は、数量ベースでは、3年連続で業務用が家庭用を上回り、金額ベースでは6年連続で家庭用が業務用を上回った。

◎品目別（大分類）生産量では、大半を占める調理食品が増加。

◎品目別（小分類）生産量では、1位うどん、2位コロッケ、3位ギョウザ、4位炒飯、5位中華めんで、

上位5品目は前年と同順位。

■大分類の品目別生産量では、全体の約9割を占める調理食品（102.8％）が増加し、水産物（92.4％）、農産物（97.8％）は減少した。

■小分類の品目で、前年に対して目立って増加したのは、カツ（117.0％）、ピラフ類（116.7％）、

ギョウザ（113.0％）などであった。

■（参考）本年度より公表の品目「ワンプレート」は、生産量が20千トン、生産額が135億であった。

◎国内消費量は3.6％増加し、初めて300万トンを超えた。1人当たり年間消費量は1.0kg増加し、24.6kgと過去最高。

◎冷凍野菜輸入量（104.9％）、輸入額（100.9％）ともに増加し、過去最高。



■国内消費量（「冷凍食品国内生産量」「冷凍野菜輸入量」「調理冷凍食品輸入量」の合計）は、3,029千トン（103.6％）、1人当たり年間消費量は1.0kg増加し、24.6kgとなった。

■財務省貿易統計による冷凍野菜輸入量は、1,225千トン（104.9％）と増加し、輸入額も、3,343億円（100.9％）と増加。ともに統計開始以来、最高を更新した。

※詳細はプレスリリースをご覧ください。