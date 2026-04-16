ERWAYの人気モデルが超特価割引！秋葉原イベント記念キャンペーン開催中！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は2026年4月18日(土)・19日(日)にヨドバシAkiba店にて開催される電動アシスト自転車「ERWAY(イーアールウェイ)春の大試乗会」に伴い、ERWAYの人気モデル、ERWAY-A01とERWAY-A02の各モデル限定10台を超特価で販売いたします。
キャンペーン概要
開催期間：2026年4月23日(木) 23:59まで
対象製品：ERWAY A01(ブラック、グレー、ネイビー)、ERWAY A02(ブラック、グレー、ネイビー、ホワイト)各モデル10台まで。
※購入は以下のURLからご購入ください。
※割引はカート画面で適用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347115/images/bodyimage1】
◆ERWAY-A01(ブラック、グレー、ネイビー)
https://www.50th.jp/discount/ZHK5K13QXTZR?redirect=%2Fproducts%2Ferway-a01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347115/images/bodyimage2】
◆ERWAY-A02(ブラック、グレー、ネイビー、ホワイト)
https://www.50th.jp/discount/K6WGVPG5MKH7?redirect=%2Fproducts%2Ferway-a02
■ ERWAYについて
ERWAYは、「出会いからその先まで、快適なサイクルライフを。」をコンセプトに展開する鑫三海株式会社のオリジナルブランドです。
快適な走行性はもちろん、耐久性・デザイン・アフターサポートにもこだわり、購入後も安心してご利用いただける体制を整えています。
お客様一人ひとりに「買ってよかった」と思っていただけるブランドを目指しています。
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/
X（旧Twitter）：https://x.com/_ERWAY
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
配信元企業：鑫三海株式会社
キャンペーン概要
開催期間：2026年4月23日(木) 23:59まで
対象製品：ERWAY A01(ブラック、グレー、ネイビー)、ERWAY A02(ブラック、グレー、ネイビー、ホワイト)各モデル10台まで。
※購入は以下のURLからご購入ください。
※割引はカート画面で適用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347115/images/bodyimage1】
◆ERWAY-A01(ブラック、グレー、ネイビー)
https://www.50th.jp/discount/ZHK5K13QXTZR?redirect=%2Fproducts%2Ferway-a01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347115/images/bodyimage2】
◆ERWAY-A02(ブラック、グレー、ネイビー、ホワイト)
https://www.50th.jp/discount/K6WGVPG5MKH7?redirect=%2Fproducts%2Ferway-a02
ERWAYは、「出会いからその先まで、快適なサイクルライフを。」をコンセプトに展開する鑫三海株式会社のオリジナルブランドです。
快適な走行性はもちろん、耐久性・デザイン・アフターサポートにもこだわり、購入後も安心してご利用いただける体制を整えています。
お客様一人ひとりに「買ってよかった」と思っていただけるブランドを目指しています。
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram：https://www.instagram.com/erway_cycle/
X（旧Twitter）：https://x.com/_ERWAY
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
配信元企業：鑫三海株式会社
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