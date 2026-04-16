株式会社ソユーは、コラボレーションスペース事業「ファントエス」最新弾として、『シモジマ レトロファンシーコレクション POP UP』（販売元：株式会社ハイ・シーズン）を全国のファントエスにて2026年4月23日(木)～5月10日(日)の期間限定で開催いたします。 シモジマの代表的な包装紙柄「ストップペイル」をベースとした、昭和レトロでファンシーなコラボレーショングッズを多数展開し、皆様のご来店をお待ちしております。

取り扱い作品

アニメ『文豪ストレイドッグス』

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』

開催期間

https://funtos.jp/news/2026/04/16/357.phphttps://funtos.jp/news/2026/04/16/358.php

2026年4月23日(木)～5月10日(日)

開催店舗

ファントエス イオンモール秋田店 ファントエス ららぽーとEXPOCITY店 ファントエス 北千住マルイ店 ファントエス プライムツリー赤池店 ファントエス ザ・モール仙台長町店 ファントエス イオンモール天童店 ファントエス 湘南モールフィル店 ファントエス アリオ川口店 ファントエス イオンモール札幌発寒店 ファントエス エミフルMASAKI店 ファントエス ニットーモール熊谷店 ※営業時間はファントエス公式HPをご確認ください ※営業時間は急遽変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください ※コラボドリンクの提供はございません ※オンラインショップでの開催予定はございません

皆様にとって素敵な出会いとなるよう、従業員一同心を込めてお待ちしております。

■シモジマレトロファンシーペーパーとは 70～80年代に文房具屋やファンシーショップで使用されていたラッピングペーパーシリーズ。 オシャレで可愛い、『シモジマ』のオリジナルデザインです。

©朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会 ©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie ©シモジマ

■ファントエスとは

《キミの好きともっと会える、楽しめる》 ファントエスはジャンルを問わず、様々な作品と期間限定で登場するコラボレーションスペースです。 ここでしか味わえないワクワクの体験を提供いたします。

【ファントエス イオンモール秋田店】 秋田県秋田市御所野地蔵田一丁目1番1号イオンモール秋田2F 【ファントエス ららぽーとEXPOCITY店 】 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽーとEXPOCITY3階 【ファントエス 北千住マルイ店】 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ5F 【ファントエス プライムツリー赤池店】 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 PRIMETREE AKAIKE 3F 【ファントエス ザ・モール仙台長町店】 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ザ・モール仙台長町店3F 【ファントエス イオンモール天童店】 山形県天童市芳賀タウン北四丁目1番1号 イオンモール天童2階 【ファントエス 湘南モールフィル店】 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号 湘南モールFILL2F 【ファントエス アリオ川口店】 埼玉県川口市並木元町1番79号 アリオ川口3F 【ファントエス イオンモール札幌発寒店】 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番1号 イオンモール札幌発寒3F 【ファントエス エミフルMASAKI店】 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地 エミフルMASAKI AM棟1F 【ファントエス ニットーモール熊谷店】 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地 ショッピングセンターニットーモール4F

■販売元

株式会社ハイ・シーズン HP：https://highseason.jp/ X（旧twitter）：https://x.com/highseason2022 お問い合わせ：support@highseason.jp

https://twitter.com/https://x.com/FUNTOS17058649/status/2044611739812348281/status/https://x.com/FUNTOS17058649/status/2044611739812348281?ref_src=twsrc%5Etfw

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