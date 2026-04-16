Japan IT Week 春（東京ビッグサイト）において、世界をリードするクラウド通信プラットフォームである途鳩科技 **（** TGT Technology Group **）** は、「AIによるエンパワーメント、グローバルな相互接続」をテーマに、日本市場向けに多様なシーンに対応したvSIM/eSIMソリューションおよびグローバルデータ通信サービスを展示しました。途鳩科技（TGT Technology Group）が 再びJapan IT Week 春に出展したことは、日本市場への深い関与に対する揺るぎない決意を示すとともに、グローバルサービスにおける確かな実力と継続的なコミットメントを体現するものです。

製品の競争力が持続的に向上、vSIM/eSIMによる「カードレス」なグローバル接続を実現

Japan IT Week 春の展示会において、グローバルなvSIM（CloudSIM）およびeSIMソリューションのエキスパートとして、途鳩科技（TGT Technology Group）が独自に開発したvSIMスマート製品群（MiFi、CPE、ドングル、モバイルバッテリー、産業用ゲートウェイ、車載機器など）を展示し、大きな注目を集めました。この製品ラインナップは、自社開発のグローバルクラウド通信プラットフォームを基盤とし、「プラグアンドプレイ」によるカードレスなグローバル接続を効率的に実現しています。すでに欧米や日本など多国での認証を取得しており、その優れた性能により世界50以上の国と地域で好評を博しています。 eSIMの世界市場が急拡大する中、eSIM技術のリーディングプロバイダーとして、途鳩科技（TGT Technology Group）は世界のeSIM分野における重要な役割を担っています。「途鳩トラベルeSIM」は、OTAや航空会社などが顧客体験を向上させ、新たな収益源を創出できるよう積極的に支援しています。また、「途鳩eSIM IoTソリューション」は、スマートウェアラブル、車載通信、産業用インターネットなどの分野で広く採用されており、IoTの様々なシーンにおけるネットワーク接続のコスト削減と効率化を実現しています。

コンプライアンスを重視し、高品質なサービスで顧客の信頼を獲得

長年にわたり日本市場に深く根ざしてきたグローバル企業として、途鳩科技（TGT Technology Group）は常に「顧客中心」を掲げ、コンプライアンスを起点に、「グローバル展開＋ローカル運営」を軸としたイノベーションを推進し、専門的で高品質なスマート接続サービスを通じて、日本の顧客からの信頼を獲得しています。 日本企業向けに提供する3つのコアサービスは以下の通りです。 - 通信サービス：世界中をカバーする10,000種類以上のモバイルデータプランを提供し、お客様のニーズに合わせたカスタマイズに対応しています。 - プラットフォームサービス：PaaSおよびSaaSプラットフォームを通じて、企業の効率的な導入と管理を支援します。 - 付加価値サービス：AI駆動のデータサービスにより、ビジネスの革新と成長を後押しします。

途鳩科技（TGT Technology Group）について

途鳩科技（TGT Technology Group）は常にコンプライアンス経営を最優先とし、日本市場においては、あらゆる規定を最高基準として、誠実な姿勢で遵守しています。世界をリードするクラウド通信プラットフォームを基盤に、製品、品質、データ保護などあらゆる面でコンプライアンスの理念を着実に実践しています。それゆえに、日本の企業顧客やパートナーとの間に真摯な信頼関係を築くことができています。私たちはこの信頼を大変大切にしており、今後も変わらずこれを礎として、グローバルなスマートコネクティビティ事業の着実な発展を共に推進してまいります。

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