ソロキャンパー向けコンパクトギアブランド「conifer cone(コニファーコーン)」を展開する田中文金属株式会社(本社：大阪府大阪市城東区、代表取締役：田中淳仁)は、シリーズ累計販売数6万本を突破した同ブランドの折りたたみトングをリファイン。スマートに持ち出せて、使うほどに手になじむ新型「フォールディング ロックトング」を発売します。





フォールディング ロックトング レザー





■携行性と実用性を兼ね備えた唯一無二の折りたたみトング

「フォールディング ロックトング」は展開後に角度をしっかりとロックし、トングにありがちな先端のブレを最小限に。

手のひらサイズの携行性と、がっちり掴める実用性を兼ね備えた、唯一無二のトングとして進化しました。

無骨なメタルデザインで、手に取りやすい価格のスタンダードモデル「フォールディング ロックトング」と、ハンドル部に栃木レザーをあしらい、経年変化による味わいと上質な存在感を楽しめる上位モデル「フォールディング ロックトング レザー」の2ラインナップ。

実用性を求める人にも、ギアを“育てる”楽しさを味わいたい人にも応える、新しいトングシリーズです。





手に取りやすい価格のスタンダードモデル「フォールディング ロックトング」





■収納時142mmの携行性と、展開時260mmの機能性

焚き火やアウトドア調理のシーンでよく聞かれるのが、「短いトングは使いにくい」けれど「長いトングは荷物になる」という声。ロックトングは、このジレンマをスマートに解決します。

調理にも使いやすい260mmの長さを確保しながら、収納時は142mmまでコンパクトに折りたためる構造はコニファーコーンならでは。メスティンや小型ポーチにも収まる携行性は、ソロキャンプやミニマルキャンプを好むユーザーにとっても大きな魅力です。





収納時はメスティンにも収まる超コンパクトサイズ





■独自開発のロックギミックで「カチッ」と決まる心地よさ

展開時には「カチッ」と小気味よいクリック感とともにしっかりアームがロックされ、使用時のガタつきを抑えます。しっかりとしたホールド感が手の延長のような安定感を生み出します。





独自のロックギミックで使用時の先端のブレを最小に





■細かい具材から分厚い肉までつかむ「マルチファング」

先端部には、細かな具材から厚切りステーキまでしっかりキャッチできる独自形状「マルチファング」を採用。ブレを最小限に押さえたホールド感とあいまって、やわらかい食材を優しくつかむ繊細さと、分厚い肉や大きな燃料をしっかり保持できる力強さを発揮します。調理に焚き火に幅広いシーンで活躍する万能トングの誕生です。





トマトや生ハムなどの柔らかいものから、分厚くて重量のある肉までしっかり掴めるマルチファング





■ロックトングの機能性に“育てる楽しみ”をプラスした上位モデル「フォールディング ロックトング レザー」

ロックトングの高い実用性に、革職人の手仕事による温もりと、使い込むほど深まるエイジングの魅力を加えた「フォールディング ロックトング レザー」。アウトドアギアとしての完成度に加え、道具を育てる楽しさを感じられるギアに仕上げました。





カラーラインナップは「ナチュラル」「オリーブ」「ダークブラウン」「レッド」





■グリップには「栃木レザー」。使い込むほどに味が出る“育てるギア”としての魅力

ロックトングレザーのグリップには、植物タンニンで丁寧になめした日本最高峰のヌメ革「栃木レザー」を採用。手の油分を吸い込み、キズが味となり、キャンプの回数だけ深い艶と色味が増して自分だけの一本へ育っていく――そんな革ならではの楽しみを味わえるギアになっています。





使い込むほどに味が出る栃木レザーのグリップカバー





■こだわりの発想で唯一のギアを作り続ける

ギミックと機能性を追求してきたソロキャンプブランド〈コニファーコーン〉。折りたたみトングの先駆けとなった「アングルマスター」の発売から10年を迎えました。コンパクトに折りたため、携行性と使いやすさを両立したその設計思想をさらに磨き上げ、より洗練されたギミックと操作感を備えた新モデルが誕生しました。





折りたたみトングの先駆けとなった初代トング「アングルマスター」





■製品概要

名称 ： フォールディング ロックトング

発売予定日： 2026年5月15日(金)

価格 ： 3,630円(税込)

サイズ ： (使用時)長さ：260mm 幅：60mm 高さ：20mm

(折りたたみ時)長さ：142mm 幅：22mm 高さ：20mm

重量 ： 82g

素材 ： ステンレス

製造国 ： 日本





名称 ： フォールディング ロックトング レザー

カラー ： ナチュラル、オリーブ、ダークブラウン、レッド

発売予定日： 2026年5月15日(金)

価格 ： 5,280円(税込)

サイズ ： (使用時)長さ：260mm 幅：60mm 高さ：20mm

(折りたたみ時)長さ：142mm 幅：28mm 高さ：20mm

重量 ： 94g

素材 ： 本体/ステンレス、グリップ部/本革(栃木レザー)

製造国 ： 日本









■会社概要

商号 ： 田中文金属株式会社

代表者 ： 代表取締役 田中 淳仁

所在地 ： 〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東3-25-20

設立 ： 1919年7月1日

事業内容： アウトドアギア、防災用品の企画・製造・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.tanaka-bun.jp/