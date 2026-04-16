「黒麦まんじゅう本舗」(運営：株式会社村の駅／所在地：伊豆・村の駅ラスカ熱海(静岡県熱海市)では、2026年4月23日(木)より新しく季節限定の「静岡お茶まんじゅう」の販売を開始いたします。熱海屈指のパワースポットである來宮神社所縁の縁起物“麦こがし(※1)”を使用し、しっとりもちもちとした食感が特徴の「黒麦まんじゅう」に、新緑の季節に爽やかなお茶の香りが香る、「静岡お茶まんじゅう」を季節限定の味わいとして加え、熱海土産として新たな季節の味をお届けします。





※1) 大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で熱海に所縁の深い縁起物とされています。





黒麦まんじゅう「静岡お茶まんじゅう」





【静岡お茶まんじゅうについて】

約2年ぶりに新しい季節のおまんじゅうが新登場！

お茶処である、静岡県産のお茶と熱海の縁起物「麦こがし」を使用したしっとりもちもちの生地で、静岡県産抹茶を練り込んだお茶餡を包みました。ふわりと香る、静岡県産のお茶の風味豊かな香りや味わいをたっぷりお楽しみいただけます。熱海にお住まいの方も、熱海旅行に来た方も、熱海の魅力に触れ、熱海の思い出と共に残る、黒麦まんじゅう本舗の「静岡お茶まんじゅう」で爽やかな新緑の季節をお届けします。





価格 ：1個 140円(税込)／6個入り 880円(税込)

アレルギー：小麦





静岡お茶まんじゅう6個箱／季節のつめあわせ





【6個箱】

日本の伝統的な模様である、「市松模様」を用いたパッケージデザイン。鮮やかな緑色にトレードマークの天狗さんが映える、さわやかなデザインに仕上げました。季節感あるパッケージは新緑の季節の熱海土産や贈り物におすすめです。









【季節のつめあわせ】

しっとりもちもちの「黒麦まんじゅう」と季節限定の「静岡お茶まんじゅう」の二つの味が愉しめるつめ合わせもご用意しております。黒麦まんじゅう3個、静岡お茶まんじゅう3個の全6個入りです。





「熱海に暮らす方々や、熱海を訪れる方々に熱海の人たちが昔から大切にしてきた『麦こがし』にまつわる伝統とご利益、そして、皆様にたくさんのおめでたいご縁がありますように。」

そんな願いを込めた、季節限定の特別なギフトセットです。





価格 ：6個入り 826円(税込)

アレルギー：小麦





黒麦まんじゅうについて





【黒麦まんじゅう本舗の想い】

黒麦まんじゅう本舗は「美味しいお菓子で一人でも多くのお客様に喜んでいただきたい」という創業者の創業原点の心をもって、黒麦まんじゅうを販売し続けております。そして、私たちも熱海を支え、盛り上げる一員になることを目指し、皆様に熱海の伝統と文化、そしてご縁を黒麦まんじゅうに乗せてお届けしてまいります。





黒麦まんじゅう





【黒麦まんじゅうとは】

たっぷりの特製黒蜜を使用した生地に熱海の縁起物である「麦こがし」を練りこみ、低温でじっくり蒸しあげました。しっとりモチモチとした食感と麦こがしの香ばしさが美味しい、熱海生まれの温泉まんじゅうです。樹齢2,000年を超える大楠があり日本屈指のパワースポットとされる熱海・來宮神社への奉納菓子です。

地域の皆様や熱海に訪れたお客様から愛されて、累計売上販売個数440万個を突破いたしました。





価格 ：1個 118円(税込)／6個入り 756円(税込)／12個入り 1,512円(税込)

アレルギー：小麦





樹齢2,000年を超える大楠／奉納の様子





【「麦こがし」とは】

大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で、夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命が振りまく麦こがしがかかると、災いを祓い、健康長寿のご利益が得られるという言い伝えがあり、熱海に所縁の深い縁起物とされています。





「麦こがし」とは





【「猿田彦命」とは】

夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命は真っ赤な顔に長い鼻をもつことから、天狗の原型とされています。そこから黒麦まんじゅう本舗の「天狗」のキャラクターが生まれました。





「猿田彦命」とは





【主な販売場所】

・伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(ラスカ熱海 1階)









【店舗概要】

店舗名 ： 黒麦まんじゅう本舗

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海1階 伊豆・村の駅ラスカ熱海店内

営業時間： 9:00～19:00

URL ： http://kuromugimanjyu.com/

TEL ： 0557-81-0051









【会社概要】

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/